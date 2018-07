Kādu lelli meitenei dāvināt — ieteikumi tās izvēlē

Domājot par to, ko dāvināt mazai meitenei, viena no pirmajām domā ir — lelle. Lai gan, salīdzinot ar aizgājušajiem gadsimtiem, mūsdienās rotaļlietu izvēle ir neiedomājami liela, lelles meitenēm joprojām ir lielā cieņā.

Vēlme uzdāvināt lelli nemaz nav tik vienkāršs uzdevums, kā varbūt sākumā šķiet. Ir desmitiem dažādu leļļu veidu, kas īstās atrašanu padara par daudz grūtāku uzdevumu. Bērnu preču veikalā "XS Rotaļlietas" vienuviet ir pieejamas vairāk nekā 350 dažādas lelles, piederumi un aksesuāri. Tur noteikti būs iespējams atrast vispiemērotāko dāvanu katrai leļļu cienītājai.

Lai no plašā klāsta izvēlētos labāko lelli, jāņem vērā daži faktori:

● meitenes vecums un intereses;

● pirkumam atvēlētās finanses;

● lelles materiāls, tās kvalitāte, izturība.

Mazākām meitenēm piemērotākās būs lelles, kas daļēji vai pilnībā ir no mīksta materiāla, kas nav ciets un traumējošs. Mīksta materiāla lelle arī daudz ērtāk ņemama gultā. Tā var mazākai meitenei arī kļūt par mīļmantiņu, ko nēsā visur līdzi. Mīksta materiāla lelli var izmazgāt veļas mašīnā, lai garantētu tās tīrību.

Leļļu cenas — no dažiem eiro līdz 100+ eiro

Cenu amplitūda lellēm ir ļoti plaša. Var iegādāties lellīti par dažiem eiro, kā arī nopirkt krāšņu interaktīvo lelli, kas maksā jau 150 eiro. Viss atkarīgs no summas, ko plānots iztērēt šim pirkumam. Ja vēlas pasūtīt lelles no "XS Rotaļlietas" interneta veikala, tad palīdzēs meklētājs, kurā jau var norādīt konkrētu cenas amplitūdu. Tas ietaupīs laiku un atvieglos izvēli.

Klasisku lelli, bēbi, Bārbiju vai monstru lelli?

Nereti dzirdamas diskusijas par to, vai modernās un populārās lelles ar neparasto un pat nedaudz baiso izskatu ir labas un bērniem piemērotas. Lelles no sērijām Monster High, Ever After High, Enchantimals un citām nemaz neatgādina tipisku un klasisku lelli, tāpēc nereti pieaugušie neizprot bērnu vēlmi tās iegūt savā īpašumā.

Tomēr, ja skatās tālāk par ārējo izskatu, tad šīs lelles ir stāsts par pavisam kaut ko citu. Tas ir stāsts par to, kā pieņemam atšķirīgo, kā varam justies labi jebkādā izskatā, kādu mums daba ir radījusi. Lelles nenoliedzami ietekmē meitenes personības un pasaules uztveres veidošanos. Neparastās lelles bērni neredz kā šausmu un negatīvisma pilnas, bet gan kā drosmīgas, neparastas un spilgtas personības. Iespējams, tā nebūs labākā izvēle divgadniecei, bet jau lielākām meitenēm šīs lelles patiešām patīk.

Klasiskas lelle un lelle-bēbis ir populāra izvēle. Tās ir simpātiskas lelles, ko uztver kā bērnus un aprūpējamos. Ar šīm lellēm tiek izspēlētas dažādas lomu spēles, meitene iejūtas mammas un saimnieces lomā. Šādas lelles patīk gan mazākām, gan lielākām meitenēm. Visbiežāk viņas vēlas arī klāt dažādus aksesuārus — apģērbu, ratiņus, pudelītes utt. izvēle šajā segmentā ir ļoti plaša.

Bārbijas tipa lelles, kas radītas pagājušā gadsimta 60tajos gados, iekarojušas visas pasaules meiteņu mīlestību. Arī šīs lelles savā ziņā jau kļuvušas par klasiku, kas iet pie sirds ikvienai meitenei. Tāpēc tā būs izvēle, ar kuru nevarēs kļūdīties.

Vienmēr jāpievērš uzmanība tam, pēc kādas lelles īsti mazā dāma ilgojas, varbūt viņa jau skaidri likusi noprast, kādu lelli grib savā īpašumā.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/reklamraksti/41972