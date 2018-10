Kā rudenī un mitrā laikā pareizi uzglabāt maizi

Šī nedēļas nogale ir nesusi īsti rudenīgas sajūtas. Kad gaiss kļūst mitrāks, īpaša uzmanība ir jāpievērš maizes uzglabāšanai, saka speciālisti. Ko darīt, lai maize saglabātos svaiga, uzturvielām bagāta un garda?

"Šī gada ļoti siltā un garā vasara ir veicinājusi kukaiņu aktivitāti. Piemēram, aktivizējas pārtikas svilnis*, kas dzīvo iekštelpās (dzīvokļos, mājās, veikalos, noliktavās) visos augu izcelsmes produktos, tostarp piemēram, miltos, miltu izstrādājumos un maizē. Rudens periodā īpaši rosīgas ir kļuvušas arī augļu mušiņas (Drozofilas). Savukārt mitrās un nevēdinātās telpās ir piemēroti apstākļi pelējuma sēnes sporu attīstībai," saka Latvijas Dabas muzeja speciālisti.

Kā vispareizāk uzglabāt maizi, lai tā noteiktajā derīguma termiņā būtu svaiga, garšīga un uzturvielām bagāta, iesaka Fazer produktu attīstības vadītāja Baltijā Arlita Sedmale: Maize ir paredzēta izlietošanai ražotāja noteiktajā laikā, kas balstīts uz īpašu realizācijas laika noteikšanas testu. Tāpēc iesaku maizi pirkt biežāk un mazākos iepakojumos. Mani ieteikumi maizes uzglabāšanai ir šādi:

1. Iegādājoties maizi, pievērs uzmanību derīguma termiņam, kas norādīts uz iepakojuma. Izvēlies svaigāko no maizēm jeb to, kuras derīguma termiņš ir aktuāls vēl kādu laiku. Maizes derīguma termiņš ir īss – vidēji 3-5 dienas, tāpēc tas ir svarīgi!

2. Noteikti esi pamanījis, ka teju visi maizes kukulīši ir iepakoti dažādu izmēru un krāsu maisiņos. Atstāj maizi šajā iepakojumā arī tad, kad esi to atvedis mājās. Polietilēna vai papīra maisiņš pasargā maizi no putekļiem, mitruma un citiem iespējamajiem kaitējumiem.

3. Tavā virtuvē, iespējams, ir vieta maizes kastei vai traukam, kas pilda tās funkciju. Ja esi īsts maizes cienītājs, tad dabīga materiāla maizes kaste istabas temperatūrā ap 20̊ C ļaus tai ilgāk saglabāt vērtīgās vielas. Atceries, saglabā oriģinālo iepakojumu, ievietojot maizi speciālajā kastē. Maizes kasti arī regulāri jātīra.

4. Pievērs uzmanību, lai maizes uzglabāšanas vietā neiekļūst mitrums, kas veicina pelējuma sēnes attīstību. Maizei jābūt brīvai no mitruma un iespējas veidoties kondensātam. Tāpēc maizes kasti ziemā nevajag glabāt, piemēram, tuvu pie radiatoriem. Tāpat nevajadzētu maizi turēt tiešos saules staros.

5. Rudenī kukaiņi mēdz pārvietoties un iemitināties nevēlamākajās vietās, tostarp arī maizē. Esi piesardzīgs, neliec dārzeņus, augļus un ogas maizes tuvumā. Seko līdzi, kādus produktus liec iepirkumu maisiņā blakus maizei. Glabājot plūmes no lauku dārza blakus maizei var radīt nepatīkamus pārsteigumus, kad tārps pārceļas uz labāku dzīvi maizes kukulītī.

Atceries, ka izcepta maize vienmēr ir tīra un garšīga. Ievēro maizes uzglabāšanas principus un baudi maizes garšu visā tās pilnībā!

Zināšanai (informāciju sagatavoja Latvijas Dabas muzeja vecākais entomologs Nikolajs Savenkovs un Botānikas nodaļas vadītāja Inita Dāniele):

Pārtikas svilnis

Pārtikas sviļņu kāpuri ēd dažādus augu izcelsmes produktus, piemēram, miltus, graudus un sēklas, kaltētus augļus, tēju, makaronus, kā arī maizi un maizes produktus. Kad tauriņš nonācis pie pārtikas produktiem, tas sadēj oliņas, no kurām jau drīz izšķiļas kāpuri, kas pārtiek no produktiem, veidojot tajos tīmekļus. Jo siltāks laiks, jo ātrāk pārtikas svilnis attīstās, karstā laika ietekmē ir pagarinājies sviļņu reproduktīvais cikls. Ja Jūs savās mājās ieraugāt lidojam pārtikas svilni, ir ļoti svarīgi pēc iespējas ātri atrast tās "dzīves un barošanās vietu" un to iztīrīt. Šos tauriņus visvairāk interesē sausa un nobriedusi maize. Bieži mēs sviļņus atnesam mājās no veikala.

Pelējuma sēne

Pelējuma sēņu sporas atrodas gaisā. Maizē pēc cepšanas pelējuma sporu nav, jo karstajā temperatūrā tās iet bojā. Pelējuma veidošanos ietekmē mitrums un siltums. Rudzu maizē pelējums rodas lēnāk, jo, pateicoties ieraugam, tajā ir skābāka vide. Arī nesagriezta maize pelē lēnāk. Tās garozā ir zemāks mitruma daudzums nekā maizes mīkstumā, tāpēc pelējuma sēne sporas neattīstās tik ātri. Maizes pelēšanu paātrina mitrs un silts laiks, arī rudenī gaisā ir lielāka pelējuma sēņu sporu koncentrācija.

*Sarunvalodā bieži lieto "pārtikas kode".

