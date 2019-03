Kam pievērst uzmanību, izvēloties zāles pļāvēju?

Tuvojoties gada siltajai sezonai, kad arvien aktuālāki kļūst dažādi dārza darbi, daudzi privātmāju īpašnieki sāk domāt arī par jauna zāles pļāvēja iegādi. Taču, aplūkojot piedāvājumu, var rasties jautājums – kādiem parametriem pievērst uzmanību? Turpinājumā daži ieteikumi, kas palīdzēs izdarīt veiksmīgāko izvēli.

Visu izšķir individuālās vajadzības

Meklējot piemērotāko zāles pļāvēju, vērā jāņem gan pļaujamā platība, gan reljefs. Piemēram, nelielām teritorijām var izvēlēties mazāk jaudīgu ierīci, savukārt lielām platībām noderēs kvalitatīvāks pļāvējs ar lielāku jaudu.

Zāles pļāvēju veidi

Zāles pļāvēji iedalās vairākos veidos. Plašāk zināmie ir benzīna, elektriskie un akumulatora zāles pļāvēji.

Viena no populārākajām izvēlēm ir benzīna zāles pļāvējs. Piemērots plašām teritorijām, kuru sakopšanai nepieciešama jaudīga ierīce. Jāņem gan vērā, ka ar benzīnu darbināmai ierīcei vajadzīga gan regulāra apkope, gan regulārs degvielas papildinājums.

Elektriskie zāle pļāvēji ir klusāki un lētāki, taču arī ar mazāku jaudu, tādēļ noderēs nelielu teritoriju pļaušanai. Būtiskākie šī ierīces trūkumi saistīti ar elektrības kabeli – tas ierobežo pļaujamo platību un sarežģī manevrēšanu, kā arī prasa ievērot arī lielākas drošības prasības.

Akumulatora zāles pļāvēji ir klusi un parocīgi. To darbību neierobežo elektrības vads, taču, ņemot vērā, ka akumulatoru ik pa laikam nepieciešams uzlādēt, šī ierīce vairāk piemērota nelielu teritoriju sakopšanai.

Pļaujmašīnas korpuss un pļaušanas platums

Izvēloties pļaujmašīnu, uzmanību vajadzētu pievērst arī tās korpusam. Tas var būt gan no plastmasas, gan metāla. Ja runa ir par izturību, var šķist, ka metāla korpusi ir izturīgāki par no plastmasas veidotajiem, taču ne vienmēr tā tas patiešām ir – viss atkarīgs no konkrētā modeļa un tā kvalitātes. Būtisks ir arī pļaušanas platums. Jo tas lielāks, jo ātrāk veicas darbi.

Funkcijas

Jāizvērtē arī, ar kādām funkcijām konkrētais modelis aprīkots. Piemēram, ir pļaujmašīnas, kas nopļauto zāli savāc – pēc tam to ērti var izmest tam paredzētajā vietā, piemēram, komposta kaudzē. Ir arī tādi modeļi, kas nopļauto zāli izmet uz aizmuguri vai sāniem – tādā gadījumā pašiem pēc tam zāle jāsavāc. Trešais variants ir zāles mulčēšana – nopļautā zāle tiek sasmalcināta un paliek turpat mauriņā, nodrošinot dabisko mēslojumu. Pārdošanā arī pļaujmašīnas ar vairākiem režīmiem – tos var pārslēgt pēc vajadzības.

Lai darbs veiktos labāk un kvalitatīvāk, jāņem vērā vēl daži aspekti:

•Lielāku zāles savācējgrozu jāiztukšo retāk – tas ļaus ietaupīt laiku;

•Jo jaudīgāks dzinējs, jo ātrāk veiksies darbi. Tas būs ne vien būtisks laika ietaupījums, bet palīdzēs pagarināt arī ierīces kalpošanas laiku;

•Lielāki ierīces riteņi veiksmīgāk tiks pāri nelīdzenām virsmām, savukārt ar mazākiem ir vieglāk manevrēt;

•Augstuma iestatīšana ļauj pļaujmašīnas darbību pielāgot zālāja augstumam

Protams, šie nav vienīgie parametri, kam pievērst uzmanību, izvēloties piemērotāko ierīci. Pirms tehnikas iegādes svarīgi iepazīties ar visu attiecīgā modeļa specifikāciju.

Kur iegādāties zāles pļāvēju?

Zāles pļāvēju piedāvājums ir daudzveidīgs, un tie nopērkami dažādās tirdzniecības vietās – gan specializētos veikalos, gan internetā. Specializētos veikalos pieejams ievērojams tehnikas klāsts, kā arī zinošu pārdevēju konsultācijas. Savukārt interneta veikali nodrošina lielākas ērtības, jo, lai aplūkotu piedāvājumu un izvēlētos piemērotāko risinājumu, nav jāapmeklē neskaitāmas tirdzniecības vietas.

Dažkārt interneta veikali arī nodrošina zemākas cenas un izdevīgus piegādes noteikumus. Taču, lai arī kur zāles pļāvēju iegādātos, svarīgi izlasīt informāciju par tā garantijas laiku un nosacījumiem.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/reklamraksti/43430