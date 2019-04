Palīdzi mājas lapai sākt pelnīt kopā ar SEO

Mūsdienās nevienu vairs nepārsteigsi ar savasmājas lapas esamību, taču ir jautājums, vai tai ir kāda jēga? Daudziem uzņēmumiem tīmekļa vietne ir tikai vizītkarte, kas nepalīdz piesaistīt jaunus klientus.

Google šādu mājas lapu vērtē zemu un, līdz ar to apmeklējums no Google resursiem ir zems. Ja vēlaties situāciju uzlabot, Jums noderēs SEO.lv palīdzība mājas lapas seo optimizācijā, t.i. pielāgošana interneta meklētāju vajadzībām.

Ko man dos mājas lapas optimizācija?

Saņemot pieteikumu, seo speciālists izvērtēs Jūsu mājas lapu, konkurentus, nišu un sniegs rekomendācijas turpmākajai darbībai. Tīmekļa vietnes tehnisko nepilnību novēršana, satura papildināšana, labas prakses standartu ieviešana – tā ir bāze, kas palīdzēs mājas lapai sākt strādāt Jūsu labā. Pēc seo rekomendāciju ieviešanas ir sagaidāma lielāka apmeklētāju plūsma un daļa no tiem var kļūt par Jūsu klientiem. Lai rezultāts būtu pozitīvs ilgtermiņā, protams, svarīgi pievērst uzmanību sniegto pakalpojumu kvalitātei un klientu servisam. Katrs jauns klients var atvest vēl citus klientus, bet viens neapmierināts klients mūsdienās var radīt problēmas reputācijai.

Tas, cik viegli izdosies sasniegt maksimāli pozitīvu efektu ir atkarīgs arī no vispārējās konkurences. Augstas konkurences apstākļos top pozīciju sasniegšanai Google būs jāiegulda lielāki resursi un vienlaikus ir jāapbruņojas ar lielāku pacietību. Galarezultātam jebkurā gadījumā būtu jāsanāk ar plus zīmi, jo kvalitatīvs web resurss un saturs tiek augstu novērtēts jebkurā interneta meklētājā.

Mājas lapa, kurai ir pareizi veikta iekšējā un ārējā optimizācija ir ērti lietojama un pārskatāma. Meklēšanas roboti (Google) to var viegli indeksēt, saprot tās jēgu un arī attiecīgi atalgo ar labām pozīcijām meklēšanas rezultātu sarakstos. Uzņēmumam tas nozīmē lielāku apmeklētāju plūsmu, vairāk klientus un galarezultātā arī lielāku peļņu. Izklausās fantastiski, taču tā ir patiesība. Pareizi optimizēta mājas lapa pilda tai uzticētās funkcijas – ļauj vairāk cilvēkiem atrast Jūs un Jūsu produktus vai pakalpojumus. Diemžēl vienreizēja optimizēšana nedos mūžīgus rezultātus un darbs pat pie ideāli sakārtotas mājas lapas nekad nebeidzas. Tīmekļa vietni un konkurentus ir nepieciešamas uzraudzīt un adekvāti reaģēt uz pārmaiņām.

Kādēļ uzņēmumam ir nepieciešamība sadarbība ar SEO.LV?

Katrs mēs darbojamies savā jomā un laika gaitā uzkrājam pieredzi, ekspertīzi, zinam labas prakses un sliktas prakses standartus. Jomas speciālisti arī seko jaunākajām attīstības tendēncēm savā nozarē un nemitīgi papildina zināšanas. Apstākļos, kad liekas, ka visu var iemācīties youtube vai lasot grāmatas, ir viegli ļauties kārdinājumam un darīt visu pašam. Tas ir iespējams, taču rezultātā tiek zaudēts laiks, ko varētu veltīt uzņēmējdarbības attīstībai. Papildus tam nekvalitatīvi vai nepareizi veikta seo optimizācija var nodarīt lielu sliktumu.

Galējā variantā Google var izmest lapas, kas pārkāpj tās noteikumus no sava indeksa vai uzlikt ierobežojumus, kas neļauj tai pacelties augstāk par 3. vai pat 5. lapu. Ne vienmēr ir iespējams izkļūt no šādiem sodiem, bet, kad to var izdarīt, tas prasa samērā daudz laiku un, protams, arī naudu. Ja vēlaties uzzināt vairāk par dažādiem seo pakalpojumiem, t.sk. seo auditu, mājas lapas optimizāciju un/vai izstrādi, satura veidošanu un reputācijas uzlabošanas iespējām, ielūkojieties SEO portālā. Katram klientam ir iespēja izvēlēties pilna spektra pakalpojumus vai tikai nelielu daļu, piemēram, konkurentu vai atslēgvārdu analīzi.

Kāda ir seo cena – cik izmaksā pakalpojumi?

Lai noskaidrotu vismaz aptuvenas izmaksas ir būtiski saprast par kādas mājas lapas optimizēšanu mēs runājam. Labi izstrādātai un optmizētai tīmekļa vietnei zemas konkurences apstākļos būs vieglāk sasniegt pozitīvus rezultātus. Turpetim tiem, kas vēlas konkurēt jomās, kur citi uzņēmumi ik mēnesi iegulda pamatīgus līdzekļus, ir jārēķinas, ka arī pašiem būs plašāk jāatver naudas maks.

Vairumā gadījumu ir jārēķinas, ka sadarbības uzsākšana izmaksā vismaz 400 – 500 eur/mēn., taču visam ir iespējami izņēmumi. Piemēram, sadarbībai ar labdarības vai sabiedriskā labuma organizācijām var tikt piemērotas atlaides. Tāpat arī uzņēmējdarbības uzsācējiem vai uzņēmumiem, kam vajadzīgs ierobežots atbalsts ir iespējama zemāka cena. Arī izvēloties zemāku sadarbības intensitāti cena, ko maksāsiet par seo pakalpojumiem var būt zemāka. Turpretim uzņēmumiem, kas vēlas sasniegt jaunus apvāršņus un grib ielauzties augstākā līgā ir jārēķinas, ka arī seo izmaksas var būt būtiski augstākas.

Ar laiku, nostiprinot savas tīmekļa vietnes autoritāti un padarot savu zīmolu atpazīstamāku, arī visas darbības, kas saistītas ar google seo kļūs vieglākas. Mājas lapas, kas sevi jau ar gadiem ir nostiprinājušas var vieglāk piesaistīt jaunus apmeklētājus un Google tām izrāda lielāku pretimnākšanu. Šis ir arī viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ lielie ziņu portāli var būt pirmajās pozīcijās arī uz samērā sarežģītiem, vidējas konkurences atslēgas vārdiem. Labā ziņa – rīkojoties pareizi, Jūs varat viņus apsteigt un gūt panākumus par kuriem ieprieš varējāt tikai sapņot.

Ja visu šo izlasīji, un vēlies, lai mājas lapa sāk nest peļņu ir laiks rīkoties.

Nākamā pieturvieta – SEO.LV.

