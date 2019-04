"Rasas krāsas" rada svētkiem jaunas krāsas

Sestdien, 20.aprīlī, tirdzniecības centrā "Rimi Ogre" biedrības "Rasas krāsas" pedagogi Līva Kaprāle, Laima Palmbaha un Dionisijs Miončinskis aicināja apmeklētājus uz radošo darbnīcu "Lieldienu priekam", lai viņi ar savām rokām izgatavotu sirsnīgas dāvanas svētkiem.

Vēl pirms noteiktā laika – darbnīca oficiāli tika atvērta pulksten 11 – tirdzniecības centra “RIMI” mazie apmeklētāji vedināja savus vecākus "Rasas krāsu" darbnīcas virzienā.

Radošajā darbnīcā varēja izveidot košus un krāsainus Lieldienu apsveikumus, dekorus, putnus, ko var izlikt ārā vēl tikko zaļot sākušu koku zaros un tādējādi radīt svētku noskaņu. "Rasas krāsu" pedagogi rādīja, kā, piemēram, krāsains papīrs var pārtapt putnu spārnos, knābjos un astēs…

Ik reizi, kad "Rasas krāsu" pedagogi aicina darboties, tiek izdomāti jauni stāsti un sapņi, kuri īstenojami dažādām bērnu vecuma grupām. "Rasas krāsas" tirdzniecības centrā "Rimi Ogre" ir viesojušās Ziemassvētkos, Lieldienās, Līgo svētkos, Latvijas valsts svētkos, Zinību dienā, Ražas svētkos. Nākamā radošā darbnīca apmeklētājus gaidīs Līgo svētkos.

"Tā jau ir tradīcija, ka mēs piedalāmies šo svētku veidošanā. Bērni un pieaugušie var pielikt savu roku pie tā, ko viņi veikalā varbūt ierauga kā praktisku lietu, bet mēs tai piedodam māksliniecisko, tēlaino pievienoto vērtību. Bērni savā veidā izglīto arī vecākus, attīstot viņiem radošo domāšanu. Un vecāki ar prieku piedalās šajā procesā, jo ikdienā bieži vien neatliek laika pievērsties radošām izpausmēm. Pēc radošās darbnīcas apmeklējuma pieaugušie spēj no cita aspekta novērtēt veikalā piedāvātās preces, un paskatīties uz tām ar bērnu acīm. Piemēram, ierasts, ka šķīvīti izmanto, lai uz tā uzliktu ēdienu, bet, izrādās, ka no tā var izveidot košu Lieldienu dekoru. Arī šādā veidā mākslas pasauli var ienest mājās. Mēs aicinām būt drosmīgiem, izmantot košumu, kas ir pieejams, un dažādot savu ikdienu," stāsta māksliniece, biedrības "Rasas krāsas" vadītāja Lauma Palmbaha. "Ļoti daudzas no mūsu darbnīcā noskatītajām idejām var izmantot bērnu ballītēs. Glāzi, kurai būs īpašas atšķirības zīmes un uzrakstīts bērna vārds, tās īpašnieks nesajauks ar citam bērnam piederošu. Šo glāzi, ejot mājās, var paņemt līdzi kā dāvanu."

Radošās darbnīcas ir veiksmīgs biedrības "Rasas krāsas" un RIMI sadarbības projekts. RIMI sniedz finansiālu atbalstu un atvēl materiālus, savukārt "Rasas krāsu" pedagogi rosina veikala apmeklētājus no lietišķā iepirkšanās procesa pārslēgties uz mākslas pasauli. "Ja cilvēki ļoti vēlas, kāpēc to nedarīt?," saka L.Palmbaha. "Ar tirdzniecības centru "Rimi Ogre" sadarbojamies jau piecus gadus, un šajā laikā jau izveidojies pastāvīgo "Rasas krāsu" darbnīcu apmeklētāju loks. Ir ģimenes, kas nāk uz lielveikalu tieši tajās dienās, kad šeit notiek radošās darbnīcas.'

Ogrēniešu – Lindas un Āra – ģimene portālam "Ogre.Net.lv" atklāja, ka viņi ar abām meitām (Rūtai ir 5 gadi, bet Līva drīz kļūs septiņus gadus veca) "Rasas krāsu' radošās darbnīcas apmeklē vienmēr, arī tajos gadījumos, kad iepirkšanās nav aktuāla.

"Bērniem ļoti patīk darboties. Viss, kas šeit tiek izgatavots, mājās tiek likts lietā – piekarināts pie lampas, pie logiem. "Rasas krāsu" darbnīcās meitas gūst piemās ierosmes, kas ir skaistais, radošais. Mēs mājās arī darbojamies, bet šeit ir pedagogi ar lielu pieredzi un idejām, kas mums pašiem varbūt neienāk prātā," atzīst Linda.

Kā norāda L.Palmbaha, daudzās Eiropas valstīs tiek domāts, lai tradicionālo vienmuļo iepirkšanos padarītu krāsaināku un dažādāku.

Tirdzniecības centrā "Rimi Ogre" atklāta arī biedrības "Rasas krāsas" Radošās izglītības centra audzēkņu darbu izstāde, kas veltīta marta nogalē notikušajiem mākslas svētkiem "Mākoņu dārzi". Izstāde veikala apmeklētājus priecēs vēl divus mēnešus.

Bērnu darbi par mākoņu tēmu ir atbilstoši Lieldienām, un tie ir kā tilts starp pavasari un vasaru, kas "Rasas krāsām", kā allaž, solās būt gana krāsaina, koša un darbīga.

Šovasar bērni, arī tie, kuri neapmeklē "Rasas krāsu" nodarbības, var pieteikties uz 2019.gada vasaras radošajām darbnīcām: "Vienradzis Parīzē" (10.-14.jūnijs; 7-12 gadi), "Lauvu stāsti Ikšķilē" (8.-12.jūlijs; 7-12 gadi), "Mākoņu zirgi" (15.-19.jūlijs; 5-11 gadi), "Papagaiļu raibumi" (29.jūlijs.-2.augusts; 5-11 gadi), "Krāsainās pasakas" (5.-9.augusts; 5-11gadi), "Vafeļu darbnīcas" (12.-16.augusts, 7-12 gadi).

Vairāk informācijas par "Rasas krāsu" vasaras nometnēm: www.rasaskrasas.lv

