Ogres Meristēmās - vasaras puķu stādu laiks

Krāšņi stādi piemājas dobītēm, apstādījumiem, balkonu izdaiļošanai.

Ogres meristēmās plašs vasaras puķu stādu klāsts.

Stādaudzētavā jau iespējams iegādāties arī zemeņu un tomātu stādus.

Meristēmu darba laiks: darbdienās no plkst.8 līdz 17, sestdienās – no plkst.9 līdz 15, svētdienās – no plkst.9 līdz 12.

Tālrunis informācijai un pasūtījumu rezervēšanai: 20370522 un/vai 26951895.

Ieskaties arī internetā: meristemas.lv.

