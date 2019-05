Polikarbonāta vai plēves siltumnīca?

Kas jāņem vērā, izvēloties dārza siltumnīcu?

Pēc kārtējās pārdzīvotās ziemas, straujiem soļiem atkal ir pienākusi dārza darbu sezona. Tas nozīmē, ka tiem dārzkopjiem, kuri vēl nav paspējuši savest kārtībā savu dārzu, ir jāsteidz to izdarīt, lai varētu laikus uzsākt sēšanu un stādīšanu.

Neatsverams dārzkopju palīgs ir siltumnīcas, kas ļauj nodrošināt ideālos augšanas apstākļus dažādiem dārzeņiem un augļiem. Ja esat nolēmis, ka šogad ir īstais brīdis nomainīt veco siltumnīcu uz jaunu vai iegādāties to pirmoreiz, ir dažādi faktori, kam nepieciešams pievērst uzmanību, lai nenāktos savā jaunajā siltumnīcā vilties. Šajā rakstā apskatīsim dažas svarīgas lietas, ko būtu ieteicams ņemt vērā pirms siltumnīcas iegādes.

Siltumnīcas pārklājums

Izplatītākie siltumnīcu pārklājuma materiāli ir stikls, plēve un polikarbonāts. Ja agrāk lielākā daļa siltumnīcu tika pārklāta ar stiklu, vēlāk par populārāko opciju kļuva plēve – gan vieglās uzstādīšanas, gan lētāko izmaksu dēļ. Pēdējā laikā šīs pozīcijas gan arvien aktīvāk apdraud polikarbonāta siltumnīcas, kas piedāvā mazākas temperatūras svārstības un siltuma zudumus, kā arī palielinātu aizsardzību pret ultravioleto starojumu, lai stādi neciestu no saules kaitīgās iedarbības.

Siltumnīcas izturība

Ikviens, kurš iegādājas siltumnīcu, protams, vēlas, lai tā kalpotu ilgu laiku, un nerastos iemesls to jau pēc dažiem gadiem remontēt vai pat pilnībā nomainīt. Pirmais solis ceļā uz to ir atbilstošu pamatu ielikšana un kvalitatīva karkasa izbūve, taču tikpat nozīmīgs faktors ir arī siltumnīcas pārklājums. Kā jau minējām, parasti izvēle tiek veikta starp stikla, plēves un polikarbonāta siltumnīcām, un no šiem variantiem izturības ziņā krietni pārāks ir pēdējais. Galvenokārt tam par iemeslu ir tas, ka polikarbonāta siltumnīcas ir daudz izturīgākas pret triecieniem - atšķirībā no plēves vai stikla, kas var saplīst pat no pavisam neliela trieciena, polikarbonāta sabojāšanai būs nepieciešams daudz pamatīgāks spēks.

Tāpat polikarbonāta siltumnīcas ir noturīgākas arī pret dažādām dabas parādībām, piemēram, stipru vēju, kas var no siltumnīcas noraut plēvi vai ar gaisā paceltu objektu radīt triecienu pa tās stikla pārklājumu. Turklāt atšķirībā no stikla un, jo īpaši, plēves pārklājuma, polikarbonāta siltumnīcas spēj izturēt arī lielu sniega segas slodzi, tāpēc tās nav nepieciešams demontēt pirms ziemas sezonas.

Siltumnīcas dizains

Izvēloties siltumnīcu, ir svarīgi pievērst uzmanību arī tās dizainam, ar to domājot gan tās estētiskās īpašības, gan tehniskos konstrukcijas parametrus. Pirmais no šiem faktoriem ir visnotaļ nozīmīgs, ja rūpīgi veidojat sava dārza kopējo izskatu, jo siltumnīca, kas krasi atšķirsies no citiem dārzā atrodamajiem elementiem vai vienkārši neizskatīsies patīkami, droši vien neuzlabos kopējo iespaidu par jūsu dārzu. Šajā ziņā noteikti labāk būs izvēlēties stikla vai polikarbonāta siltumnīcu, jo plēves siltumnīcas reti kad izceļas ar patīkamo vizuālo izskatu. Polikarbonāta siltumnīcām šeit ir vēl viena priekšrocība, jo polikarbonātu iespējams ietonēt dažādās krāsās – tas ne tikai palīdzēs uzlabot gaismas caurlaidību, bet arī ļaus pieskaņot siltumnīcas krāsu dārza kopskatam.

Savukārt tehniskajā ziņā siltumnīcas dizains ir svarīgs, lai nodrošinātu siltumnīcā jums nepieciešamos apstākļus. Nepareizi izveidots siltumnīcas dizains var novest pie siltuma zudumiem un citiem defektiem, kas var radīt kaitējumu jūsu augiem un saīsināt siltumnīcas mūžu. Tāpat svarīgi ir izvēlēties dizainu, kas atbilst jūsu prasībām izmēra un iekārtojuma ziņā, lai nenāktos jau pēc neilga laika lūkoties pēc citas siltumnīcas, kas labāk atbilst jūsu prasībām. Ja jūsu dārza izmēri vai plānoto stādu audzēšanas specifika pieprasa nestandarta siltumnīcas dizainu, vislabākā izvēle droši vien būs polikarbonāta siltumnīcas, jo, šī materiāla elastības dēļ, no tā var veidot visdažādākās formas un konstrukcijas siltumnīcas.

Kopumā svarīgākais, par ko jāpadomā pirms siltumnīcas izvēles, ir tas, kam jūs to plānojat izmantot un kādi ir apstākļi jūsu dārzā. Ja jums nepieciešama tikai pavisam vienkārša siltumnīca, tad, visticamāk, pietiks ar plēves pārklājumu, bet, ja vēlaties siltumnīcu, kas ļaus radīt specifiskus apstākļus stādiem, kā arī priecēs ar patīkamu vizuālo izskatu, polikarbonāta siltumnīca noteikti būs labāka doma.

