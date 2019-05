Svarīgākie faktori, izvēloties putekļu sūcēju

Mājokļa uzkopšanu grūti iedomāties bez putekļu sūcēja. Šobrīd putekļu sūcēji nopērkami daudzveidīgā izvēlē, tādēļ, lai izvēlētos piemērotāko, jāņem vērā visdažādākie faktori, piemēram, uzkopjamā platība, grīdas segums, mājas uzkopšanas paradumi, budžets, ko šim pirkumam var atvēlēt.

Dažādi putekļu sūcēju veidi

Viens no populārākajiem risinājumiem ir putekļu sūcējs ar maisu. Atkarībā no izvēlētā putekļu sūcēja modeļa, maiss var būt no papīra vai auduma. Kā var noprast, papīra maisi paredzēti vienai lietošanas reizei, savukārt – auduma maisus var iztīrīt un lietot atkārtoti. Jāņem vērā, ka katram putekļu sūcēja modelim piemērots konkrēta tipa maiss, tāpēc vispirms jāuzzina, cik vienkārši tāda tipa putekļu maisi vispār ir pieejami.

Vēl viens visnotaļ iecienīts risinājums ir putekļu sūcējs ar konteineru. Princips ir līdzīgs kā putekļu sūcējam ar maisu. Būtiskākā atšķirība – putekļi tiek savākti nevis maisā, bet plastmasas vai kartona konteinerā. Protams, putekļi no tā regulāri jāizkrata tik un tā.

Vērts pieminēt arī putekļu sūcējus ar ūdens filtru. Tie īpaši piemēroti alerģiskiem cilvēkiem un astmas slimniekiem, jo nodrošina lielāku higiēnas līmeni telpās. Šāda tipa putekļu sūcējs jāiztīra uzreiz pēc tā lietošanas, lai novērstu ierīces motora bojājumus.

Arvien vairāk cilvēku novērtē iespējas, ko sniedz mūsdienīgais palīgs – putekļu sūcējs robots. Tas ļauj līdz minimumam samazināt mājokļa uzkopšanai nepieciešamo laiku, turklāt tie aprīkoti ar daudz un dažādām funkcijām. Protams, šāda ierīce arī izmaksās vairāk, kā vienkāršākie putekļu sūcēji.

Būtiskākie faktori, kam pievērst uzmanību

Varētu šķist, ka putekļu sūcēja izvēle lielākoties ir tikai gaumes jautājums – atliek vien izvēlēties to ierīci, kas šķiet visparocīgākā. Tomēr, lai putekļu sūcējs neliktu vilties, būtu jāņem vērā vēl daži faktori:

x Ierīces jauda – šis faktors īpaši būtisks, ja jāuzkopj liela platība. Jo jauda lielāka, jo mazāk laika jāvelta mājas uzkopšanas darbiem;

x Putekļu sūcēja aprīkojums – jāizvērtē, kāda ir izvēlētā putekļu sūcēja komplektācija, kādi papildus uzgaļi tajā ietilpst;

x Ierīces radītais trokšņu līmenis – putekļu sūcēja radītais trokšņa līmenis var būt ļoti augsts. Taču ne tad, ja izvēlēsies kādu no klusajām ierīcēm, kas ļaus uzkopšanas darbus veikt jebkurā laikā, neuztraucoties, ka kādu tas varētu traucēt;

x Vada garums – lai uzkopšanas darbi veiktos iespējami ātri un vienkārši, nozīme ir arī vada garumam. Jo garāks vads, jo lielāku platību bez apstājas iespējams uzkopt;

x Putekļu sūcēja korpusa izmērs – izvēloties putekļu sūcēju, jāpadomā arī par to, kur tas tiks novietots, kādi ir vēlamie ierīces parametri Putekļu sūcēji pieejami plašā izvēlē, tādēļ ikviens var izvēlēties savām vajadzībām piemērotāko risinājumu.

Putekļu sūcēji arī interneta veikalos

Daudzi putekļu sūcēja meklējumos dodas uz specializētiem veikaliem. Tur pieejams gana plašs ierīču klāsts un arī zinošu pārdevēju konsultācijas. Taču tas nav vienīgais variants – daudzveidīgu putekļu sūcēju izvēli var atrast arī lielākajos interneta veikalos. Tā ir iespēja ar aktuālo piedāvājumu iepazīties ātri un vienkārši – jebkurā sev ērtā laikā. Tiešsaistē pieejamais putekļu sūcēju klāsts bieži vien ir daudz lielāks kā ierastajās tirdzniecības vietās, turklāt tur atrodami arī izdevīgāki cenu piedāvājumi.

Tiem, kuri uzskata, ka iepirkties internetā nav gana droši, der atcerēties, ka, veicot pasūtījumu internetā, spēkā ir distances līgums, kas nosaka – pircējam ir tiesības 14 dienu laikā atdot preci atpakaļ pārdevējam, ja tā kāda iemesla dēļ tomēr neatbilst prasībām. Pirms tam gan jāiepazīstas ar preču atgriešanas nosacījumiem.

