"NERĀTNĀ VASARAS NAKTS" turpina ceļojumu pa Latvijas pilsētām.

Piedzīvojis pirmās tikšanās ar skatītājiem pilnās estrādēs, skatītāju aplausu pavadīts koncertuzvedums turpina ceļojumu pa Latvijas pilsētām un pavisam drīz, piektdien 26.jūlijā 20:00, būs skatāms Ikšķiles estrādē.

Azartiska aktierspēle, jautras dziesmas, temperamentīgi danči, neganti un draiski joki virmo uz skatuves un rosina katru izbaudīt skaistās vasaras pilnbrieda naktis. Šis patiesi ir "šīsvasaras karstākais un kaislīgākais notikums” Latvijas brīvdabas estrādēs, atzīst tā veidotāji – Producentu grupa 7, un aicina ikvienu atvērties dinamiskajam dzīvības spēkam un priekam, kas mīt mūsos.

"Ar šo koncertuzvedumu gribam noraut nost to ārišķības plīvuru, kas prevelē mūsu sabiedrībā," skaidro režisors Valdis Pavlovskis. "Mantu kults, karjera, labs darbs un tikai tad attiecības, un bērni, vispār sazin kad un vai varēs. Vasaras naktis ir tik īsas un kaislība jau ir tikai mūsos pašos. Esiet vienkāršāki, patiesāki un ļaujieties sirds patikšanai viens otram, ļaujieties jokiem, dzīvespriekam un mīlestībai."

Jauniestudētajā muzikālajā uzvedumā dzīvā orķestra pavadījumā skan savulaik populāri joku hīti no R.Paula, I.Vīgnera daiļrades, dziesmas no “Ornamenta”, E.Liepiņa repertuāra un tautasdziesmu apdares, bet to caurvij nerātnās latvju dainas, ticējumi un apdziedāšanās.

Koncertuzveduma veidotāji atzīmē, ka nerātnās dainas un joki ir gaumes robežās, jo mūsu senči atraduši visam brīnišķīgi tēlainu noskaņu valodu, ļaujot katram pašam rosināt iztēli. Puišu un meitu attiecības vieglā draiskulības mērcē tiek izspēlētas dziesmu, deju valodā un aktieru saspēlē dažādos tēlos.

Koncertuzveduma piedalās aktieri Mārtiņš Brūveris, Ieva Pļavniece, Artis Robežnieks, Kārlis Reijers, dziedātāji Anmary, Rūta Dūduma, Atis Auzāns un Nerātnais orķestris. Koncertuzveduma režisors – Valdis Pavlovskis, horeogrāfe – Ieva Kemlere, kostīmu māksliniece – Ilze Kaša, muzikālais aranžētājs – Atis Auzāns.

"Nerātnā vasaras nakts" būs skatām 26.jūlijā Ikšķiles estrādē, pl.20:00. Biļetes iepriekšpārdošanā nopērkamas "Biļešu Paradīze" kasēs un internetā, kā arī estrādē stundu pirms koncertuzveduma sākuma.

