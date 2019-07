Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 23.jūlija numurā:

* VARAM atklāj pašvaldību reformas zvanu centru;

* Valsts amatpersonas deklarācijas: Bartkevičs uzkrāj, Iklāvam mašīna, Kirhnerei jauns īpašums?

* Suntažu Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu baznīcai – pirmā desmitgade;

* Ogres NMP punkta vecākajam ārsta palīgam Aleksandram Razumovam – apbalvojums par profesionalitāti

"Nenoliedzami, par apbalvojumu jūtu gandarījumu, jo neatliekamās medicīniskās palīdzības darbam esmu veltījis jau 28 savas dzīves gadus. Darbs nav viegls, bet savu izvēli nekad neesmu nožēlojis. Šajā darbā vislielāko gandarījumu sniedz situācijas, kad kādam izdodas laikus palīdzēt un varbūt tādējādi pat glābt cilvēka dzīvību. Tāda arī ir mūsu misija. Prieks, ka mans darbs ir novērtēts," saka A.Razumovs.



* Ogres Tautas teātris saņem pirmo Līvijas Akurāteres balvu

"Šī balva ir ļoti augsts novērtējums. Pirmkārt jau tāpēc, ka pirmo reizi Latvijā to pasniedz amatierteātriem. Otrs ir tas, ka L.Akurātere vienlīdz mīlēja gan profesionālo, gan amatierteātri. Viņai teātris bija teātris – viņa mīlēja visus, kas ar to nodarbojās. Tāpēc tas ir īpašs pagodinājums – saņemt tieši šo balvu. Trešām kārtām, tas mums pašiem ir pierādījums, ka ceļš, kas varbūt nebija tas vieglākais, kuru mēs esam gājuši visus pēdējos desmit gadus, ir izrādījies pareizs un jāturpina. Es ļoti lepojos ar savu kolektīvu, tas ir kolektīvs, ar kuru var kalnus gāzt un darīt brīnišķīgas lietas," saka J.Kaijaks.



* Psihiatrs – tiešās pieejamības speciālists

Psihiatrs ir tiešās pieejamības speciālists, pie kura dodoties nav nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums, turklāt pacienta slimnīcas kartē netiek veikta atzīme par psihiatra apmeklējumu. Par vizīti pieaugušajiem jāveic pacienta iemaksa 4,27 eiro apmērā. Bērniem par pirmo vizīti nav jāmaksā. Jauninājums ir tas, ka no 1.aprīļa psihiatrijas pacientiem izveidots tā sauktais zaļais koridors. Proti, ar psihiatra nosūtījumu bez maksas un bez rindas Ogres slimnīcas Rehabilitācijas nodaļā iespējams apmeklēt psihologu Renāti Ločmeli un fizioterapeitu.

Vairāk – jaunajā "OVV".

* Nometnei "Zaļā cepure" jau 12 gadus koptas tradīcijas;

*"NakC oriententerēšanās 2019" finišējusi, uzvarētājus paziņos sestdien;

