Dmitrijs Kapranovs: strādāju "Fazer Latvija" - Eiropas līmeņa uzņēmumā

Darbinieki ir katra uzņēmuma panākumu atslēga un lielākā vērtība. "Fazer Latvija" tā noteikti var teikt arī par augstākās kategorijas mehāniķi Dmitriju Kapranovu. "Pieredze un spējas" – īsi, bet trāpīgi Dmitriju un viņa ieguldījumu uzņēmumā raksturo Tehniskās nodaļas vadītājs Dainis Beķis.

- Jūs ar maizes ražošanu esat saistīts kopš 2001.gada. Kāpēc izvēlējāties strādāt tieši šajā nozarē?

- Pirms tam strādāju par mehāniķi Ogres Trikotāžas kombinātā. Kad uzņēmumā sākās problēmas ar pasūtījumiem un darba algas izmaksu, meklēju citu darbu, lai ģimenei nodrošinātu iztiku. Šāda iespēja radās toreizējā uzņēmumā "Ogres maiznieks", ko tagad zinām kā "Fazer Latvija". Izturēju pārbaudes laiku, un vēl joprojām turpinu šeit strādāt.

- Bija situācija, kad paņēmāt pauzi no darba "Fazer" un dažus mēnešus nostrādājāt ar kokapstrādi saistītā uzņēmumā, taču pēc tam atgriezāties atpakaļ šajā uzņēmumā. Kas jūs saista šajā uzņēmumā, kurā tagad esat nostrādājis tik ilgus gadus?

- Alga, sociālās garantijas, labi darba apstākļi. Uzņēmumā vienmēr regulāri un laikā tiek izmaksāta darba alga. Katru gadu notiek darba algu pārskatīšana visiem darbiniekiem, un algas tiek palielinātas, pamatojoties uz darbinieku pašu sniegumu, uzņēmuma darbības rezultātiem un arī inflāciju valstī. Garantēts, apmaksāts atvaļinājums. Darbiniekiem ir veselības un dzīvības apdrošināšana. Uzskatu, ka galvenais bonuss, strādājot šajā uzņēmumā, ir darba vide un tas, ka darba devējs nodrošina visu nepieciešamo darbam. Mums, mehāniķiem, ir atsevišķa darbnīca, esam apgādāti ar visiem vajadzīgajiem instrumentiem. Darbnīcās ir garderobe, duša, virtuve, kas aprīkota ar mikroviļņu krāsni un ledusskapi. Tie darbinieki, kuri strādā nakts maiņā vai nevēlas ieturēt maltīti ēdnīcā, kur darbiniekiem tiek piešķirtas atlaides, var gatavot paši.

- Ar ko nodarbojas mehāniķis "Fazer"? Kāda ir jūsu darba ikdiena?

- Uzturēšanas nodaļā kopumā strādājam 15 darbinieki - divi automātikas speciālisti astoņi maiņu mehāniķi un viens aizvietotājs, lai citi varētu iet atvaļinājumā. Pašlaik pildu mehāniķa pienākumus, apkalpoju maizes saiņošanas iekārtas, veicu iekārtu kapitālos remontus darbnīcā. Ja maiņas laikā kaut kas salūzt, jānovērš defekti. Maiņu mehāniķi visus datus ievada datorā, tāpēc sekoju līdzi, lai būtu informēts, kādas detaļas tikušas izmantotas, lai varētu savlaicīgi pasūtīt nepieciešamās detaļas, smērvielas, lentas, skrūves. Uzturēšanas nodaļā esam atbildīgi par visu – no ventilācijas līdz kanalizācijai.

- Kad jūs atnācāt uz šejieni strādāt, šīs iekārtas bija samērā svešas, vajadzēja mācīties. Kā jūs apguvāt un iepazināt to darbību?

- Man ir profesionālā augstākā izglītība ar specializāciju lauksaimniecības tehnikā. Atnākot uz šo uzņēmumu, es pārzināju tikai mehānikas pamatprincipus, taču pa šo laiku esmu apguvis visus procesus, kas saistīti ar elektroniku, automātiku, hidrauliku. Šeit iekārtas ir ļoti atšķirīgas no tām, ko izmanto lauksaimniecībā. Maizes cepšanas tehnoloģiskās iekārtas apguvu te, uzņēmumā. Nu jau gandrīz 15 gadus esmu nemitīgi paaugstinājis kvalifikāciju. Nokārtojot eksāmenu, ir iespēja iegūt kādu no piecām amata kategorijām. Esmu sasniedzis jau piekto – augstāko kategoriju.

- Vai tas, ka jūs remontējat un uzturat kārtībā iekārtas, kas domātas maizes ražošanai, uzliek papildus atbildību?

- Mēs vadāmies pēc HACCP – pārtikas uzņēmuma paškontroles sistēmas, drošas un nekaitīgas pārtikas apritei - principiem, kurus nepieciešams stingri ievērot, lai ražotu garšīgu un kvalitatīvu produktu. Visām iekārtām jādarbojas maksimāli precīzi. Mehāniķu galvenais uzdevums – nodrošināt nepārtrauktu iekārtu darbību, lai pircējs saņemtu kvalitatīvu produktu.

- Jūs pats un mājnieki noteikti ēdat "Fazer" maizi. Kuri maizes veidi jums labāk garšo no piedāvātā klāsta?

- Mums ir divi iecienītākie zīmoli - "Mākoņmaize" un "Druvas" Klona maize. Vēl garšo arī "Kefīra vērtīgā baltmaize".

- Jums pašam nekad nav bijusi vēlēšanās cept maizi?

Pats maizi neesmu cepis, taču man, kā mehāniķim, ir jāpārzina maizes cepšanas tehnoloģiskie procesi. Arī tāpēc, ka pie mums pēc padoma vēršas tehnologi. Lai sāktu ražot jaunu produktu, vispirms jānoskaidro, vai mūsu uzņēmuma iekārtas tam ir piemērotas. Piemēram, "Kefīra vērtīgo baltmaizi" nav iespējams cept uz citas tehnoloģiskās līnijas, jo katra no līnijām ir ļoti specifiska.

- Pie jums pēc padoma vēršas gan vadība, gan speciālisti. Darba drošības speciāliste Ņina Podiņa uzsvēra jūsu radošumu dažādu tehnisko risinājumu īstenošanā, kas saistīti ar darba drošību.

Jaunajiem darbiniekiem jāpaskaidro, kā darbojas tā vai cita iekārta. Vispirms mehāniķim ir jāiepazīstas ar iekārtas lietošanas un drošības instrukciju. Darba drošība mūsu uzņēmumā ir ļoti augstā līmenī. Darba drošības speciālists uzrauga un nodrošina, lai visi procesi tiktu ievēroti, arī pats uzņēmums to nodrošina - modernizēta automātikas sistēma, signalizācija. Šogad ierīkots moderns un veselībai draudzīgs apgaismojums. Maiznīcā nomainīti visi gaismekļi uz LED apgaismojumu. Konditorejā, kas uzbūvēta 2015. gadā, viss ir jauns. 2019.gadā nomainīts apgaismojums, plānota arī ventilācijas modernizācija.

- Jūsu uzkrātā prakse uzņēmumā droši vien noder arī sadzīvē?

- Ir anekdote, ka mājās, kurās dzīvo mehāniķis, nekad nav jaunu lietu, jo visus mehānismus viņš saremontēs. Privātmājā ļoti noder mehāniķa prasmes, jo jāparūpējas par to, lai viss būtu kārtībā - apkures sistēma, ūdens apgāde, dziļurbuma sūknis, filtri, boileris, elektrība.

Kad sieva un meita cep pīrāgus vai pankūkas, varu palīdzēt ar padomu un izstāstīt, kāpēc mīkla nerūgst un pankūkas nav pietiekami pufīgas. Piemēram, mīkla pīrāgiem novietota uz galda istabā, kur ir plus 24 grādu temperatūra, taču, lai mīkla uzrūgtu, nepieciešami 36 grādi, bet ne vairāk par 40 grādiem. Pankūkas nekļūst pufīgas, jo miltiem nav veikta aerācija – tos jāiekaisa caur sietu, un vēlams vairākas reizes.

- Kur jūs smeļaties spēku un iedvesmu ārpus darba?

- Piedalos uzņēmuma pasākumos, sporta spēlēs. Pēc darba ražošanā, atslodzi sagādā mājas celtniecība un dārza darbi. Nākamgad jau būs trīs gadi, kopš sāku celt māju Lašupēs. Tur ir klusums, mežs un dīķis. Nesen biju atvaļinājumā. Ciemos atbrauca brālis, kurš dzīvo un strādā Zviedrijā, kopā makšķerējām un atpūtāmies.

- "Fazer" ir starptautisks uzņēmums. Kā jūs izjūtat to, ka strādājat starptautiskā uzņēmumā?

- Ražojam produkciju arī ārzemju tirgum. Darbinieku apmaiņas programmā katru gadu dodamies gūt pieredzi uz citiem "Fazer" uzņēmumiem Igaunijā, Lietuvā, Somijā. Es sajūtu, ka strādāju Eiropas līmeņa uzņēmumā. Darba vide, apstākļi un darba drošība atbilst augstākajiem kvalitātes standartiem. Arī citiem labprāt rekomendēju "Fazer Latvija" kā darba vietu.

Mēs radām produktus ar vērtību - pievienojies "Fazer" komandai!

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/reklamraksti/44349