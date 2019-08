Kas ir BE kategorija - kad tā nepieciešama un kā to iegūt?

Nereti autovadītājiem ir neskaidrības par vieglās automašīnas ar piekabi pārvietošanas ierobežojumiem. Gan ikdienā, gan ceļojumos vieglās automašīnas piekabe var būt noderīga, taču ne visi autovadītāji zina, ka, pārvietojot, piemēram, dzīvojamo treileri vai piekabi ar kvadracikliem, motocikliem vai laivu, ir nepieciešamas BE kategorijas tiesības.

Tāpēc, lai palīdzētu Jums izvairīties no nepatīkamiem pārpratumiem, pārvietojot B kategorijas vilcēju ar piekabi, autoskola EINŠTEINS ir sagatavojusi īsu ceļvedi BE kategorijā un tās iegūšanā.

Piekabes vilkšanas noteikumi – BE kategorija

BE kategorija ir nepieciešama autovadītājiem, kuriem ar B kategorijas vilcēju (mehānisko transportlīdzekli) nepieciešams pārvietot piekabi, kuras pilna masa (piekabe un krava) nepārsniedz 3.5 tonnas. Lai labāk izprastu BE kategoriju, to vislabāk pretstatīt B kategorijas ierobežojumiem attiecībā uz piekabes vilkšanu. Visbiezāk pārpratumus attiecībā uz piekabes un kravas vilkšanas ierobežojumiem rada tieši šo divu kategoriju prasību nepārzināšana. Sekojoši, ar B kategorijas tiesībām mehānisko transportlīdzekli, kura pilna masa nepārsniedz 3500 kg un sēdvietas, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas, atļauts vilkt piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kg, vai arī vilcēja savienojumu ar piekabi, kas nepārsniedz 3500 kg. Savukārt BE kategorija nepieciešama gadījumos, kad ar B kategorijas mehānisko transportlīdzekli, autovadītājam nepieciešams pārvietot piekabi ar kravu līdz 3500 kg.

Kā iegūt BE kategoriju?

BE kategoriju var iegūt autovadītāji ar B kategorijas vadītāja tiesībām, apgūstot kursus autoskolā, kas piedāvā BE kategorijas apmācības. Lai iegūtu BE kategoriju, autovadītājiem jāapgūst 3 nodarbību teorētiskā apmācība, kā arī 8 akadēmisko stundu praktiskā apmācība. Teorētisko apmācību laikā autovadītāji nostiprina iepriekš iegūtās zināšanas par mehānisko transportlīdzekļu vadīšanu ceļu satiksmē, kā arī apgūst jaunas teorētiskās zināšanas, atbilstoši BE kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmas prasībām. Savukārt praktisko nodarbību laikā autovadītāji vienlaikus nostiprina braukšanas iemaņas un sagatavojas CSDD braukšanas eksāmenam. Svarīgi, ka autovadītājiem, lai iegūtu BE kategoriju, nav nepieciešams kārtot ne autoskolas, ne CSDD teorijas eksāmenu. Izejot teorētisko un praktisko apmācību autoskolā, autovadītājs var kārtot CSDD vadītāja eksāmenu. CSDD BE kategorijas vadītāja eksāmenā tiek pārbaudītas prasmes un iemaņas vilcēja un piekabes atkabināšanā un sakabināšanā, kā arī iebraukšanai gabarītvārtos, eksāmena ilgums ir aptuveni viena stunda.

BE kategorijas kursu izmaksas

BE kategorijas kursu izmaksas sastāda teorētiskās un praktiskās nodarbības, kā arī autoskolas dokumentu noformēšana. Protams, BE kategorijas apmācību cenas dažādās autoskolās atšķiras, taču vidējais izmaksu aprēķins ir sekojošs: teorijas apmācība no 19,00€, autoskolas dokumentu noformēšana no 30,00€ un viena praktiskās braukšanas nodarbība no 20,00€. Papildus izdevumos jāiekļauj arī CSDD izmaksas – 47,12€ par vadīšanas eksāmenu un 22,05€ par vadītāja apliecības izgatavošanu.

Autovadītājiem, kuriem nav derīgas pirmās medicīniskās palīdzības kursu apliecības, jārēķinās arī ar šo kursu izmaksām. Turklāt pirms mācību uzsākšanas svarīgi noskaidrot, vai ģimenes ārsts CSDD reģistrā ir iekļāvis arī BE kategoriju.

Autoskola Einšteins sniedz iespēju apgūt BE kategorijas kursus gan vakaru, gan brīvdienu grupās Rīgas centrā vai filiālēs Pierīgā.

