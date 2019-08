Ogrē norisināsies grandiozs multimediāls ūdens strūklaku šovs no Francijas

10. augustā Ogres estrādē notiks brīnumaina ūdens, gaismas un mūzikas sintēze – tā īsumā iespējams raksturot multimediālo ūdens strūklaku šovu no Francijas. Dejojošās strūklakas "Water Theater", geizeri, arkas, ūdens migla, video un lāzera projekcijas uz ūdens ekrāniem, dažādu žanru mākslinieki, kā arī pirotehnikas specefekti ir neatņemama šova sastāvdaļa.

Biļetes pieejamas no 22. jūlija Biļešu Serviss kasēs un vietnēs www.bilesuserviss.lv, www.tiketa.lv un www.tiketa.lt.

Šoreiz par ļoti īpašu šo šovu padarīs sadarbība ar diriģentu Guntaru Bernātu un simfonisko orķestri viņa vadībā, kas vairāk kā stundu garo programmu izpildīs “dzīvā” skanējumā. Arī strūklakas un ūdens tehnoloģijas netiks iepriekš programmētas, kā tas parasti notiek, lai atvieglotu darbu šova laikā, jo Latvijā ieradīsies "Aquatique Show International" radošais direktors, pasaulē labi pazīstamais strūklaku dizainers Žans Kolers (Jean Kohler) un meistarīgi radīs un vadīs priekšnesumu pats savām rokām. Tā ir veiksme redzēt šo šovu, kas vienmēr ir elpu aizraujošs, un nekad neatkārtojas.

Vērienīgā šova veidotāji ir viena no pasaulē lielākajām un vadošajām kompānijām ūdens šovu sfērā "Aquatique Show International", un tās oficiālais pārstāvis Baltijas valstīs un Krievijā - Latvijas producentu grupa "WS Production". Pārstāvniecības vadītāja un producente Ingūna Vanzoviča stāsta: "Pirmo reizi Latvijā Muzikālo strūklaku šovs notika 1999. gadā Ogres estrādē, tieši pirms 20 gadiem, kad pasākumu apmeklēja vairāk nekā 15 000 cilvēku. Toreiz mēs pat iedomāties nevarējām, kādas ūdens šovu tehnoloģijas un to iespējas sagaidīs mūs nākotnē. Programmā, kuru mēs gatavojamies rādīt 10. augustā, tiks izmantotas daudzreiz jaudīgākas un tehnoloģiski pilnveidotākas strūklakas. To augstums sasniegs līdz pat 20-25 metrus, ņemot vērā norises vietas tehniskās iespējas. Šovs tiks papildināts ar video un lāzeru projekcijām uz gandrīz 300 kvadrātmetru liela ūdens ekrāna, kā arī jaudīgiem pirotehniskiem un skatuves specefektiem. Un, lai vēl vairāk iepriecinātu cilvēka maņas, šova programmā iekļautās pasaulē labi pazīstamās melodijas izpildīs lieliski un iemīļoti mākslinieki – soprāns Sonora Vaice, Latvijas Trīs tenori - Nauris Puntulis, Miervaldis Jenčs un Guntars Ruņģis, savukārt pie klavierēm priecēs Juris Kulakovs. Neiztikt arī bez pārsteigumiem! Patlaban tiek iestudēts unikāls priekšnesums kopā ar Ievu Kemleri un Rolandu Šteinbergu, kurš noteikti vienaldzīgu neatstās nevienu. Ļoti gaidīsim gan Latvijas, gan Baltijas iedzīvotājus, jo šādu priekšnesumu baudīt Baltijā ir tiešām reta iespēja."

Lai tehniski realizētu šo grandiozo projektu, strūklakas, kuru iekārtas sastāvēs no vairāk nekā 5000 sprauslām un to darbību nodrošinošām iekārtām ar kopējo svaru vairāk nekā 20 tonnas, tiks izvietotas 240 kvadrātmetrus lielā baseinā ar 120 tonnām ūdens.

Pasākums notiks Ogres estrādē sestdien, 10. augustā. Ieeja sākot no pulksten 19:30. Programmas sākums 20:00, kad uz skatuves dosies un skatītājus priecēs Elzas Rozentāles kvintets, Andris Ērglis ar pavadošo grupu Jāņa Strazda vadībā, kā arī vakaru vadīs un par labu noskaņojumu rūpēsies Normunds Laizāns.

Multimediālā ūdens strūklaku šova sākums būs plkst. 22:00, un tā ilgums būs stunda un 15 minūtes, kas noslēgsies ar iespaidīgu kulminācijas daļu.

Pirmais dejojošo muzikālo strūklaku šovs Latvijā tika izrādīts 1999. gadā tieši Ogres estrādē. Gan toreiz, gan tagad šova veidotāji ir viena no pasaulē lielākajām un vadošajām kompānijām ūdens šovu sfērā "Aquatique Show International", kura mītnes vieta ir Strasbūra, Francija. Kā viņi paši smejas: "Mēs esam Cartier ūdens šovu pasaulē!" Pastāvīgi izstrādājot aizvien jaunas tehnoloģijas, viņi jau vairāk nekā 40 gadus rada grandiozus multimediālus ūdens šovus vismaz pussimts valstīs visā pasaulē, sākot no Amerikas un Eiropas līdz pat Austrālijai, Ķīnai, Indijai, Dienvidāfrikai un citām zemēm.

