Tuvojas septembris – kādu datorgaldu izvēlēties?

Gan skolēniem un studentiem, gan arī tiem, kas strādā mājās, noderīgs var būt kvalitatīvs un ergonomisks datorgalds. Mūsdienās grūti atrast kādu, kas neizmantotu datoru, tādēļ ir svarīgi iegādāties mēbeli, kas šīs ierīces lietošanu padarītu ērtāku un drošāku.

Interneta veikals 220.lv tieši šobrīd piedāvā lieliskas cenas vairāk nekā 470 dažādiem datorgaldu modeļiem visām gaumēm. Šajā rakstā esam apkopojuši labākos padomus, kā izvēlēties datorgaldu, kas piemērots tieši Tev.

Ir vairāki svarīgi faktori, kas jāņem vērā, iegādājoties datorgaldu:

Izmērs

Šeit ir trīs galvenie aspekti, kuriem jāpievērš uzmanība – virsmas platībai, dziļumam un augstumam. Tirdzniecībā pieejami gan pavisam nelieli datorgaldi, gan arī modeļi ar ļoti plašu virsmu (uzzināt vairāk). Ja vien pieejamā platība ļauj, prātīgāk izvēlēties lielāku izmēru, kas sniegs brīvību un nodrošinās virsmu darbam, mācībām un citiem mērķiem.

Dziļums ietekmē to, cik daudz vietas atliek kājām, ja galda priekšējā daļa ir aizsegta, vai arī galds tiek novietots pie sienas. Tāpat svarīgs ir arī galda augstums, kuram saskaņā ar ergonomikas principiem vajadzētu būt 73 – 75 cm. Vērtīgi ir pirkt galdu ar regulējamu augstumu.

Forma

Dažkārt galda formas izvēli nosaka pieejamā platība, bet citos gadījumos to ietekmē Tava gaume. Interneta veikalā 220.lv pieejami datorgaldi dažādās formās, un populārākās no tām ir: taisnstūrveida, L-formas, stūra, piekaramie plaukta tipa galdi, kā arī moduļu datorgaldi. Populāri ir klasiskie taisnstūrveida galdi, taču L-formas modeļi piedāvā vairāk platības mantām, kā arī nodrošina vieglu pieejamību visam nepieciešamajam, kad sēdi pie galda.

Materiāls

Mūsdienās datorgaldus izgatavo no dažādiem materiāliem un to savienojumiem, tai skaitā, no: finiera, masīvkoka, kokskaidu plātnēm (MDP), kokšķiedru plātnēm (MDF), metāla, plastmasas un stikla. Ekonomiska un pievilcīga izvēle ir MDP un MDF plātņu datorgaldi savukārt masīvkoka galdi patiks klasisko vērtību cienītājiem. Tāpat ir pieejami daudzi modeļi ar stikla virsmām, kas lieliski izskatīsies modernā iekārtojumā, bet metāls būs izturīga izvēle tiem, kas meklē ko oriģinālu un mūsdienīgu.

Papildu iespējas un funkcijas

Meklējot datorgaldu, vajadzētu pārdomāt savas vajadzības, piemēram, ko uz galda plāno novietot, cik bieži to izmantosi, vai tajā plāno uzglabāt dokumentus vai citas vērtīgas lietas un tamlīdzīgi. Vadoties pēc nepieciešamības, vari izvēlēties galdu ar nodalījumu klaviatūrai, atvērumu elektronisko ierīču vadiem, vienu vai vairākiem skapīšiem, plauktiem un atvilktnēm. Tāpat pieejami regulējami un pielāgojami galdi, kā arī slēdzenes atvilktnēm vai skapīšiem.

Pielāgošanas iespējas

Katra lietotāja vajadzības var atšķirties, tādēļ gudrāk ir iegādāties datorgaldu, kuru vari pielāgot atbilstoši situācijai, proti, tam ir regulējams augstums un, iespējams, arī citi parametri, piemēram, virsmas slīpums vai izvelkama/paceļama virsma.

Stils

Interneta veikalā 220.lv pieejami dažādu stilu datora galdi, piemēram, klasiskā, praktiskā, rūpniecības, modernā un skandināvu. Klasiskā stilā priekšroka tiek dota kokam savukārt modernā stila galdos var tikt izmantots arī stikls, metāls un citi materiāli. Populārā skandināvu stila galdi izceļas ar minimālismu formās un detaļās, dabiskumu, vienkāršību un praktiskumu.

Cena

To, cik maksā datorgalds, ietekmē vairāki faktori, sākot ar materiālu, beidzot ar ražotāju, izmēru, dizainu un funkcijām. Interneta veikals 220.lv piedāvā datorgaldus un rakstāmgaldus cenu diapazonā no tikai 23 eiro, līdz pat 772 eiro. Lai vieglāk izvēlētos datorgaldu, iesakām aplūkot citu pircēju atsauksmes par precēm.

Izvēloties mēbeles ikdienas lietošanai, svarīgi pievērst uzmanību to kvalitātei un arī ergonomikai, it īpaši, ja lielu daudzumu stundu pavadi sēžot. Ja vēlies izveidot ergonomisku telpas iekārtojumu, apskati arī citas biroja mēbeles interneta veikalā 220.lv!

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/reklamraksti/44365