Piecas idejas dārza ballītēm, kas patiks dārzu saimniekiem un viesiem

Vasara ir piemērotākais laiks, lai kopā ar ģimeni un draugiem satiktos un izbaudītu nesteidzīgos vakarus, skaistos saulrietus un burvīgu kompāniju. Tāpat šīs satikšanās sniedz iespēju izbaudīt jau zināmus un iecienītus ēdienus, kā arī atklāt ko līdz šim nebijušu. "Fazer Latvija" piedāvā piecas idejas dārza ballīšu uzkodām, kas neatstās vienaldzīgus pat skeptiskākos viesus.

"Pasaulē aktuālās maizes tirgus tendences ir viegli iekļaujamas ikdienas maltītēs, kā arī svētku ēdienreizēs. Pašlaik pieaug pieprasījums pēc maizes produktiem, kas piemēroti piknikam, dārza ballītēm vai street-food tematikai. Arī dārzeņu, piemēram, burkānu vai biešu, iekļaušana maizes sastāvā ir viena no šī brīža aktualitātēm, kas tiek izmantota arī pie mums Latvijā. Šie produkti ir vizuāli pievilcīgi un ar papildus pievienoto vērtību. Tāpat aktuāla ir tradīciju un garšu sapludināšana, piemēram, dārzeņu tortillas, kas ļauj izbaudīt pasaules garšas tepat, savā piemājas dārzā," norāda Zane Bērziņa, "Fazer Latvija" mārketinga vadītāja.

Vakariņas dārzā

Lai noorganizētu patīkamas āra vakariņas, jāievēro tie paši apsvērumi, kā plānojot vakariņas iekštelpās. Šis dārza ballītes formāts būs piemērots četru līdz sešu personu kompānijai. Galda noformējumā vari pieturēties pie formālā stila, taču noteikti izmanto iespēju un atsvaidzini to ar jauniem un interesantiem aksesuāriem, piemēram, greznu galdautu. Vasarai piestāvēs ziedu, augļu un zaļumu dekori, kurus izvietot ne tikai uz galda, bet arī pagalmā.

Ideja maltītei vakariņām dārzā – dārzeņu tortilla – Falafel vraps.

Divām porcijām nepieciešams: divas dārzeņu tortillas; sauja zaļumu pēc izvēles (spināti, rukola u.c.); 50 g ķiršu tomāti (sagriezti uz pusēm); 4-6 iecienītākie falafeli vai gaļas bumbiņas; saujiņa svaigu garšaugu, piemēram, koriandrs vai baziliks; grauzdētas ķirbju sēklas; sāls un pipari pēc garšas. Mērcei – 150 g bezpiedevu jogurta; neliela ķiploku daiviņa; 3 tējkarotes olīveļļas; divas ar pusi tējkarotes citronu sulas; divas ar pusi tējkarotes cukura; sāls un pipari pēc garšas.

Pagatavošana: mērce – sasmalcina ķiploku, pievienojot visas sastāvdaļas, visu kārtīgi samaisa. Vraps – uz katras tortillas pamatnes kārto zaļumus, tomātus, uzliek falafelus vai gaļas bumbiņas, apkaisa ar grauzdētām ķirbju sēklām un aplej ar mērci. Tin vrapā.

Grila ballīte kolēģiem

Grila ballīte ir lieliska izvēle tiem, kas mīl ēdienu un patīkamu atmosfēru. Šis ballītes formāts ir viegli pielāgojams viesu skaitam. Ballītē svarīgi nodrošināt viesus ar pietiekamu skaitu sēdvietu – tie var būt gan spilveni, pledi, pufi vai pašu gatavoti koka palešu dīvāniņi. Pagalmu var izdekorēt ar lampiņu virtenēm, ziediem un citiem dekoriem, radot patīkamu gaisotni.

Ideja grila ballītes uzkodai – kefīra doniņu burgerīši.

Nepieciešams: kefīra doniņas; krēmsiers; paprika; sarkanie sīpoli; sviests vai olīveļļa; balzamiko mērce; tomāts un medus.

Pagatavošana: karamelizējiet pāris nelielus sarkanos sīpolus (sagrieztus ripās). Karamelizēšanai uz pannas lieciet sviestu un medu. Grilā uz restēm lieciet foliju, pa virsu veselu papriku, lai apdeg visa. Tas ir veids, kā atbrīvoties no paprikas mizas un iegūt saldenu paprikas garšu. Arī kefīra doniņas apgrauzdējiet uz grila restēm (mērķis ir tikt pie siltām un nedaudz kraukšķīgām maizītēm). Bagātīgi noziediet kefīra doniņas ar krēmsieru, virsū lieciet grilēto papriku, var arī kādu tomāta šķēli, pa virsu karamelizētos sīpolus, nedaudz balzamiko mērces un “aiztaisiet” ar otru kefīra doniņas micīti, kas no iekšpuses apziesta ar krēmsieru.

Atspirdzinoša kokteiļu ballīte draugiem

Kokteiļu ballītes noformējums var būt rotaļīgs un ļoti vienkāršs, taču, ja vēlaties pārsteigt savus draugus, varat pagalmu izrotāt “Getsbija” stilā – kā galveno akcentu izvēloties spalvas un greznas virtenes. Dekorācijās lieliski iederēsies baloni, sveces un ziedi. Šīs vasaras aktualitāte ir bezalkoholiskie kokteiļi, kas papildinās tradicionālo kokteiļu klāstu.

Ideja kokteiļu ballītes uzkodām – kanapē ar grilētu aprikozi un fetas sieru.

Nepieciešams: mini tostermaizes; 10 aprikozes; 150 g fetas siera; sauja piparmētru; 1 ēdamkarote citronu sulas; 1-2 ēdamkarotes medus.

Pagatavošana: Noskalo aprikozes un attīri no kauliņiem. Aprikožu pusītes griezuma vietās viegli apgrilē. Sadrupini fetas sieru, sajauc ar piparmētrām, citrona sulu un medu. Pildi augļu pusītēs un liec atpakaļ uz grila. Šoreiz uzliec grilam vāku, lai siers nedaudz sasilst.

Pikniks dārzā

Piknikam ne vienmēr jābūt piedzīvojumam, kas aizved prom no mājām. Jūs varat sarīkot jauku pikniku savā piemājas dārzā. Lai radītu nepieciešamo atmosfēru, pagalmā iekārtojiet piknika vietu – izklājiet pledu, salieciet mīkstus spilvenus un segas. Pagalmu varat izrotāt ar papīra karodziņiem vai ziedu virtenēm, piešķirot nedaudz rotaļīgu noskaņu. Dārzeņi un tiem atbilstošās mērcītes būs lielisks veids, kā uzsākt dārza pikniku. Turklāt atraktīva uzkodu pasniegšana vēl vairāk rosinās piknikotāju apetīti.

Idejai piknika uzkodām – dārzeņu sausmaizītes ar garneļu mērci.

Nepieciešams: dārzeņu sausmaizītes; 100 g mazās vārītās saldētās garneles; 30 g svaigais siers; 1 tējkarote tomātu-bazilika pesto; viena ķiploku daiviņa.

Pagatavošana: sasmalcina garneles un ķiploku un pievieno svaigajam sieram. Pievieno pesto un vēlreiz visu samaisa; dārzeņu sausmaizītes pasniedz ar pagatavoto mērci, dekorē ar garnelēm.

Vakars pie ugunskura

Ja pagalmā ir speciāli ierīkota vieta ugunskuram, tad šī ballīte būs tieši jums. Ugunskurs pats rada īpašu noskaņu ballītei, taču gaismiņu virtenes un lāpas palīdzēs paspilgtināt šo sajūtu. Vakaram pie ugunskura labāk būtu izvēlēties stabilus un ērtus sēžamos – tie var būt pufi, dārza krēsli vai pašu veidots soliņš no paletēm. Ja ugunskurā esat nolēmuši ko vārīt vai cept, tad jums būs nepieciešami iesmi, grila restes, kā arī čuguna trauki.

Ideja uzkodai vakaram pie ugunskura – dārzeņu maize ar grilētiem sparģeļiem.

Nepieciešams: 250 g mazo zaļo sparģeļu; dārzeņu maize; 2 ēdamkarotes extra virgin olīveļļas. Mērcei – 1 tējkarote graudaino sinepju; pustējkarote cukura sīrupa vai medus; jūras sāls; melnie pipari; 2 ēdamkarotes citrona sulas; 80 ml extra virgin olīveļļas.

Pagatavošana: liec burciņā visas mērces sastāvdaļas, uzliec vāku un kārtīgi sakrati. Sajauc sparģeļus ar olīveļļu, nedaudz sāls un pipariem. Sakarsē grilu, kad tas ir karsts, liec virsū sparģeļus un grilē, līdz tie ir gatavi, aptuveni 6 minūtes. Vienlaikus grilē arī maizes (mērķis ir tikt pie siltām un nedaudz kraukšķīgām maizītēm). Kad abas galvenās sastāvdaļas gatavas, pasniedz, uz šķīvja liekot maizi, pa virsu – sparģeļus, un visu pārlej ar mērci.

Par "Fazer Latvija":

"Fazer Latvija" ir viens no maizes tirgus līderiem, kas strādā ar diviem galvenajiem zīmoliem – "Fazer" un "Druva". Maize tiek cepta mūsdienīgā ražotnē Ogrē, kas ir viena no tradīcijām bagātākajām maizes ceptuvēm Latvijā. 2015. gadā Ogrē darbu sāka jauna, mūsdienīga kūku un konditorejas izstrādājumu ražotne. “Fazer” saldumi, no kuriem Latvijā populārākie ir šokolādes "Karl Fazer" un "Geisha", tiek ražoti Somijā. 2018. gadā "Fazer Latvija" apgrozījums bija 25,36 milj. eiro. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 300 darbinieku, un tas ir lielākais darba devējs Ogrē.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/reklamraksti/44370