5 automātisko vārtu priekšrocības, ko jūs novērtēsiet

Automātiskie vārti vairs nav nekāda greznība, bet gan mūsdienīga komforta sastāvdaļa, kas sniedz gan drošību, gan ērtības, gan ikdienā nepieciešamo funkcionalitāti. Vārtu automātika ir tas mehānisms, kas parastiem tikai manuāli veramiem vārtiem var sniegt patiešām nozīmīgu pievienoto vērtību.

Tāpēc, ja jūsu īpašumam vēl nav vārtu, kas aprīkoti ar automātiku, tad noteikti ir vērts uzzināt par priekšrocībām, ko iegūsiet, ja tomēr izlemsiet veikt uzlabojumus savā īpašumā, aprīkojot ar automātiku jau esošos vārtus vai pasūtot jaunus vārtus ar automātiku.

Uzlabota personiskā un īpašuma drošība

Vārtu automātika noteikti ir tas risinājums, kas ļauj ievērojami uzlabot drošību dažādos tās aspektos. Protams, tā ir īpašuma kopējā drošība, kas ļauj efektīvāk pasargāt kustamo un nekustamo mantu, kas atrodas teritorijā. Kā arī uzlabota ir arī personiskā drošība, jo teritorijā iespējams iebraukt, neizkāpjot no automašīnas. Tas ir būtiski, ja brauc naktī vai īpašums atrodas nedrošā vietā. Tad nav nepieciešamības izkāpt no auto, lai atvērtu vārtus. Tieši vārtu atvēršanas brīdī gan šoferis, gan auto var kļūt par noziedznieku mērķi. Vārtu automātika ir viens no risinājumiem, kas palīdzēs palielināt drošību gan īpašuma iemītniekiem, gan apmeklētājiem.

Iespēja kontrolēt vārtus ar tālvadību – būtiska ērtība

Automātiskos vārtus iespējams atvērt un aizvērt daudz ērtāk – ar paša izvēlētu tālvadības mehānismu. Mūsdienīgās vārtu automātikas mehānismus iespējams pārvaldīt ar pulti, kodu atslēgu, pat ar pirkstu nospiedumu lasītāju un citos veidos.

Tā ir nozīmīga ērtība, jo neprasa piepūli, lai atvērtu vārtus, kas var nebūt nemaz tik viegli, ja vārti ir masīvi un smagi. Ar tālvadību vai citiem mehānismiem vārtus elementāri var lietot jebkurš ģimenes loceklis vai uzņēmuma darbinieks, kam piešķirta piekļuve.

Apgrūtināta piekļuve nepiederošām personām

Nekustamais īpašums nemainīgi ir noziedzīgu personu intereses objekts arī mūsdienās. Vārtu automātika noteikti ir viens no elementiem, kas var mazināt zagļu vēlmi īpašumā iekļūt, jo būtu vajadzīga lielāka piepūle un daudz laika, lai šādu sistēmu “apstrādātu”. Zagļi parasti izvēlas vieglāk pieejamus objektus, kuru īpašnieki paši ir neuzmanīgi un “atstāj” viņiem vieglu piekļuves ceļu.

Ja vēl vārtu automātika ir papildināta ar citiem drošības risinājumiem, tad patiesi iespējams nodrošināt savam īpašumam augstu drošības līmeni, kas ļaus naktīs mierīgāk gulēt un bez raizēm atstāt īpašumu atvaļinājuma laikā.

Iespēja labāk organizēt transporta plūsmu

Ja runa ir par uzņēmumiem, tad vārtu automātika teritoriju vārtiem noteikti ir jau praktiskos apsvērumos balstīts lēmums, kas ļauj saprātīgi organizēt transporta plūsmu. Uzņēmumu teritorijās parasti ir intensīva satiksme, jo iekšā un ārā brauc gan darbinieki, gan sadarbības partneri, gan piegādātāji, gan klienti un viesi.

Loģiski, ka vārtiem šādā gadījumā jābūt automatizētiem un aprīkotiem ar kādu drošu vadības sistēmu, kas ļautu iekļūt tikai akceptētām personām. Saprotams, ka automātiskie vārti šādā gadījumā arī ievērojami taupa laiku un aizkavē nevajadzīgu burzmu pie teritorijas vārtiem, ja katram tos nāktos vērt manuāli.

Uzlabots īpašuma izskats un vērtība

Vārtu zona savā ziņā ir kā īpašuma seja, ko pirmo pamana gan garāmgājēji, gan viesi. Tā ir būtiska daļa no īpašuma kopējā tēla. Tāpēc, sakārtojot šo sektoru un parūpējoties, lai tajā būtu kvalitatīvi, funkcionāli un skaisti vārti, izdarāt paši sev lielu pakalpojumu.

Tiek uzlabots īpašuma kopējais izskats un estētika. Kā arī palielinās īpašuma kopējā vērtība, jo kvalitatīvi vārti un to automātika ir nozīmīgs finansiālais ieguldījums, ka sniedz ieguvumus un ērtības ilgtermiņā.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/reklamraksti/44420