"Rasas krāsas" jau desmit gadus īsteno kompetenču izglītību

Kamēr daudzas izglītības iestādes vēl tikai meklē ceļus, kā ieviest kompetenču izglītību, biedrības "Rasas krāsas" Radošās izglītības centrā tas jau veiksmīgi notiek un šie centieni ir novērtēti gan no bērnu, gan no vecāku puses.

Kopš Radošās izglītības centra dibināšanas 2009.gadā, katru gadu sezonas noslēgumā tiek organizētas vasaras radošās darbnīcas, kuras ir iespēja apmeklēt ne tikai bērniem, kuri mācību gada laikā "Rasas krāsās" apgūst dažādus mākslas veidus un pilnveidojas citās radošās izpausmēs, bet ikvienam interesentam vecumā no 6 līdz 12 gadiem.

Ar vilinošu smaržu un garšu piepildīto Vafeļu darbnīcu šonedēļ noslēgusies biedrības "Rasas krāsas" darbīgā un izzinošā vasara. Radošās darbnīcas gaidītākais pasākums – konditorejas izstrādājumu izgatavotājas Guntas Vanagas – vadītā vafeļu cepšanas meistarklase. Viesmīlīgā konditore sagaidīja bērnus ar pašceptu maizīti un cepumiem. Mājražotāja G.Vanaga cep divu veidu – kviešu un rudzu - formas maizi ar sēkliņām un dažāda veida cepumus - bezē, auzu pārslu un citus. Mazajiem degustētājiem bija jāuzmin (un tas viņiem lieliski izdevās!), kādas sēkliņas slēpjas maizītē un cepumos. Mazā Nora zināja arī teikt, ka G.Vanagas ražotos konditorejas izstrādājumus pārdod tepat blakus esošajā veikalā "Labumu bode", ko iecienījuši daudzi ikšķilieši.

Tad bērni sadalījās divās grupās - "Mellenes" un "Ķirsīši"- un konditores vadībā cepa vafeles, kas bija gana aizraujošs un, protams, garšīgs darbiņš. Par čaklajiem palīgiem priecīga arī G.Vanaga, jo ikdienā viņa strādā viena pati. "Tā man ir jauna pieredze un arī piedzīvojums," atklāja konditore.

Arī Vafeļu darbnīcas dalībniekiem tā bija jauna pieredze. Pirms vēl doties pie konditores, viņi jau daudz ko bija paguvuši uzzināt par vafeļu gatavošanu. Vafeļu darbnīca sākās ar video sveicienu, kurā 88 gadus vecais vafeļu meistars Vilnis Berlands no Jelgavas stāstīja bērniem par savu mūža aizraušanos – vafeļu cepšanu, recepšu vākšanu, izmēģināšanu, dažādu valstu konditoru pieredzes uzkrāšanu un dažādu pasaules tautu vafeļu cepšanas tradīciju izpēti, jo vafeļu cepšanai pasaulē ir senas tradīcijas.

Vafeļu noslēpumu izzināšana turpinājās ar vafeļu gleznu zīmēšanu. "Sākām piemeklēt krāsas, ritmu, kā mūsu vafeles varētu izskatīties. Sanāca ģeometriskā māksla, jo vafeles ir diezgan ģeometriski strukturētas. Pēc tam mums pievienojās instalāciju meistare Kristīne – mācīja veidot, pīt un tīt vafeles dažādos veidos, veidot musturotās vafeles. Savukārt skolotāja Biruta mācīja bērniem, kā vafeļu mīklas sastāvdaļas izrunā vācu valodā. Abas skolotājas arī iestudēja izrādi Vafeļu teātrim, ko bērni rādīja vecākiem radošo darbnīcu noslēgumā. Ļoti interesanti uzdevumi bija arī pie skolotājas Līvas. Tā kā mums šis krāšņums ir gan vizuāls, gan apjomīgs, gan pīts, gan vīts, gan valodā ietērpts. Mēs uz vafelēm paraudzījāmies no visiem skatpunktiem. Māksla un dzīve savienojās kopā. To tagad moderni sauc par kompetenču izglītību, bet mums šajā jomā jau uzkrāta desmit gadu pieredze," stāsta biedrības "Rasas krāsas" vadītāja Lauma Palmbaha. Un uzsver: "Katra no darbnīcām vienmēr bijusi atšķirīga, lai tā neatkārtotos ne cauri gadiem, ne arī vienas sezonas ietvaros."

Radošajā darbnīcā "Vienradzis Parīzē" dalībnieki pētīja visu, kas saistīts ar augstiem torņiem, atklāja, ka Eifeļa torņa Parīzē idejas pamatā ir bijusi inženiera Eifeļa ideja par žirafi. Bērni arī no papjē mašē tehnikā veidotiem podiņiem uzcēla savu Eifeļa torni. Augstu stiepjas ne tikai mājas un torņi, bet arī koki un augi, tajā skaitā kaktusi. Tāpēc radošās darbnīcas dalībnieki devās uz Nacionālo botānisko dārzu, kur pētniece, dārzkopības speciāliste Ludmila Višņevska stāstīja par pasaulē augstākajiem kokiem un kaktusiem. Bērni ieguva ne tikai informāciju un materiālus, bet arī pēc tam izveidoja instalāciju par Nacionālā botāniskā dārza lielāko kaktusu. Nacionālajā botāniskajā dārzā viesojās arī radošās darbnīcas "Papagaiļu raibumi" dalībnieki. lai izpētītu papagaiļu vēsturi. Arī šajā darbnīcā tapa lieli un krāsaini papagaiļi, kuri rudenī būs skatāmi izstādē Nacionālajā botāniskajā dārzā.

"Ikdienā skolā varbūt apskata kādu tēmu, bet tas pārsvarā notiek virspusēji. Mēs ejam dziļumā. Pētījām papagaiļu vietu pasaules eko sistēmā. Savukārt radošajā darbnīcā "Mākoņu zirgi", raugoties uz dažādām mākoņu formām, trenējām iztēli. Braucot pa Daugavu ar vikingu kuģi uz Nāves salu pa strēlnieku cīņu vietām, pētījām, kā mākoņi atspoguļojas ūdenī. Pēc tam bērni tos zīmēja un veidoja. Laikā, kad biežāk skatāmies nevis uz augšu vai vērojam apkārtni, bet ieurbjamies savos telefonos, ļoti svarīgi izveidot savu tēlu pasauli, raugoties caur mākoņiem. Tā ir iztēles pasaules aktivizēšana. Nevis aktivizēt savu telefonu, bet iztēli. Tas bija viens no galvenajiem radošās darbnīcas uzdevumiem," norāda L.Palmbaha. "Iedvesmojoties no radošajā darbnīcā gūtajiem iespaidiem un informācijas, bērni uz diskusijām rosina arī vecākus. Tad sarunas vairs neaprobežojas tikai par sadzīviskām lietām, bet kļūst par lietderīgu kopā pavadītu laiku."

"Rasas krāsu"darbnīcas šovasar apmeklēja teju 70 bērnu ne tikai no Ikšķiles un apkārtējiem novadiem, bet arī no ārvalstīm. Darbnīcās piedalījušies bērni no Amerikas Savienotajām valstīm, Beļģijas, Šveices, Anglijas. Vafeļu darbnīcā līdz ar latviešu bērniem aktīvi darbojās divas māsas no Anglijas – Keitlīna (7 gadi) un Šarlote (6 gadi). "Rasas krāsas" uzmeklēja meiteņu vecmāmiņa, lai mazmeitas apgūtu latviešu valodu un latviešu kultūru, kas mītnes zemē nav iespējams.

"Darbojoties kopā, bērni iepazīst citu valstu kultūru, apgūst dažādas iemaņas. Bērni no ārvalstīm uz mājām dodas daudz zinošāki," saka L.Palmbaha.

Pavisam drīz atsāksies biedrības "Rasas krāsas" Radošā izglītības centra jaunā sezona. 5.septembrī no plkst.12.00 līdz 19.00 visi tiek laipni aicināti uz Atvērto durvju dienu, lai iepazītos ar nodarbību telpām, programmām un pedagogiem. "Rasas krāsas" atrodas Ikšķilē, Kalēju ielā 3.

