Nodokļu atgriešana pēc darba ārzemēs - nauda gaida, kad to paņemsiet

Darbs ārzemēs vilina ne tikai ar jaunām iespējām un piedzīvojumiem, bet arī ar iespēju nopelnīt vairāk. Tajā pašā laikā tie, kas nolēmuši atgriezties un pielietot pieredzi dzimtajā zemē, var izmantot lielisko iespēju atgriezt daļu no samaksātajiem nodokļiem. Neatkarīgi no tā, vai devāties sezonas darbā vai ārzemēs pavadījāt vairākus gadus, jums pienākas daļa samaksāto nodokļu. Tāpēc šajā rakstā atradīsiet svarīgāko informāciju par to, kā norit nodokļu atgriešana.

Ko nozīmē nodokļu atmaksa un kam tā piemērojama

Jāsāk ar to, ka katram cilvēkam ir pienākums maksāt nodokļus tajā valstī, kurā atrodas un strādā. Šo faktu nemaina arī tas, vai esat vietējais vai ieradies strādāt no citas valsts. Tāpēc, runājot par nodokļu atmaksu, atgriežoties no ārzemēm, svarīgi ir nepalaist garām pašu iespēju, jo šim procesam piemērojamas konkrētas procedūras, termiņi un nepieciešami speciāli dokumenti.

Tomēr, pašā sākumā būtu jānoskaidro, vai valstis, starp kurām migrējat, ir parakstījušas līgumu par izvairīšanos no aplikšanas ar divkāršo nodokli, jo tikai tā jums pavērsies visas iespējas atgriezt pārmaksātos nodokļus. Labā ziņa ir tā, ka lielākā daļa Eiropas valstu, kā arī ASV un citas valstis ir parakstījušas šo līgumu. Ja šajā valstu sarakstā atrodat gan savu, gan savu darba vietas valsti, visticamāk, varēsiet sevi iepriecināt ar atgriezenisko saiti, ja veiksiet visas nepieciešamās darbības.

Katra valsts nosaka sev ērtāko kārtību, tāpēc, ja esat nolēmuši atgriezt nodokļus, varat izvēlēties – vai uzmanīgi iedziļināties konkrētās valsts nodokļu sistēmā un pašam iet cauri šim procesam, vai arī pietiks ar to, ka vērsīsieties pie speciālistiem, kuru specialitāte ir nodokļu atmaksa. Viņi parūpēsies par visiem nepieciešamajiem dokumentiem un komunikāciju ar jūsu darba devēju, kā arī iesaistītajām institūcijām.

Kā notiek nodokļu atgriešanas process?

Lai process būtu skaidrāks un informācija precīzāka, aplūkosim konkrētu piemēru, kā nodokļu atmaksa notiek Vācijas gadījumā. Ja pēdējo 4 gadu laikā esat strādājuši šajā valstī (nodokļus iespējams atgriezt par šādu laika periodu, tomēr katra valsts ir noteikusi savu termiņu), pilnīgi iespējams, ka būsiet iekrājuši finansiālu dāvanu, kas jums pienākas. Tātad, kas jādara?

Vācijā samaksātā nodokļu summa ir atkarīga no gūtajiem ienākumiem un no tā, kādai klasei piederat, ņemot vērā jūsu ģimenes stāvokli. Tas lielā mērā nosaka to, kādus nodokļus maksāsiet un cik lielā apjomā. No samaksātajiem nodokļiem rodas atgriežamā summa, kas pamatā ir nodokļu pārmaksas un citi papildu izdevumi. Tie var būt visdažādākie: Vācijā maksājāt par īri, maksājāt par komandējumiem, finansiāli atbalstījāt savus tuviniekus vai piedzīvojāt citus deklarējamus izdevumus. Lai gan nodokļi jāmaksā katru mēnesi, ienākumu un izdevumu deklarācijas iesniedzamas tikai finanšu gada beigās. Tāpēc tā notiek, ka samaksātie nodokļi ir lielāki nekā pienākas, kā rezultātā iespējams atgriezt daļu pārmaksātās summas.

Cita situācija ir tad, ja jūsu ienākumi gada laikā nav pārsnieguši ar nodokli neapliekamo ienākumu summu (piem., 2016. gadā ar IIN neapliekamie ienākumi Vācijā bija 8652€). Tādā gadījumā varat atgriezt visus samaksātos ienākumu nodokļus. Jā Vācijā strādājāt tikai dažus mēnešus, ir liela varbūtība, kad netika sasniegts ar IIN neapliekamais minimums. Ņemot vērā dažādas situācijas, vidēji iespējams atgriezt ap 800€.

Kādi dokumenti nepieciešami un kur tos saņemt?

Iespējams, jau paspējāt galvā aprēķināt aptuvenos nodokļus un vēlaties uzsākt šo nodokļu atgriešanas procesu. Ja esat nolēmuši atgriezt nodokļus no Vācijas, jums būs nepieciešami sekojoši dokumenti: pases vai cita personu apliecinoša dokumenta kopija, izziņa par ienākumiem Latvijā, ES/EEZ formas no nodokļu inspekcijas un, visbeidzot, Lohnsteuerbescheinigung forma (tajā tiek sniegti dati par samaksātajiem nodokļiem un gūtajiem ienākumiem) vai pēdējā algas lapa. Jums nāksies iepazīties ar nodokļu deklarācijām un komunicēt ar Vācijas nodokļu institūcijām.

Ja jums nav visu nepieciešamo dokumentu, it īpaši Lohnsteuerbescheinigung formas, vai arī nevēlaties paši komunicēt ar nodokļu inspektoriem, jums, protams, palīdzēs nodokļu atmaksas speciālisti, kas šo procesu padara daudz vienkāršāku. Parasti viss process aizņem ap 3-6 mēnešiem.

Pēc atgriešanās mājās nodokļu atmaksa nenotiks pati no sevis. Atkarībā no jūsu izvēles – darīsiet to paši vai vērsīsieties pie speciālistiem - jūsu ienesums arī būs atšķirīgs. Tomēr bez jūsu iniciatīvas neiztikt. Tāpēc nevilcinieties, jo pēc kāda laika jūsu nauda nonāks valsts budžetā.

