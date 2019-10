Modris Akmens: "Organizēts darbs un lielisks kolektīvs – tas ir "Fazer Latvija"

Tuvākie draugi un kolēģi zina, ka lielvārdietis Modris Akmens itin bieži redzams televizoru zilajos ekrānos. Modris aizraujas ar aktiermākslu un ir bijis vairāku reklāmas klipu aktieris, kā arī pavisam nesen atveidojis arī bārmeņa lomu filmā "Klases salidojums". Taču, kā norāda Modris, pašlaik viņa galvenā dzīves loma ir būt "Fazer Latvija" darbiniekam.

Kā jūs nokļuvāt "Fazer Latvija", un kāpēc izvēlējāties strādāt tieši šajā uzņēmumā?

Tikko biju atgriezies no Anglijas, kur biju pavadījis sešus gadus. Tāpat kā citi, vispirms iestājos bezdarbniekos, "Nodarbinātības valsts aģentūras" kursos apguvu datortehniķa prasmes un jau plānoju turpināt apgūt programmēšanu, līdz uzzināju, ka "Fazer" meklē darbiniekus. Iesākumā vēlējos strādāt konditorejas ražotnē, jo pēc profesijas esmu konditors. Savulaik, pēc 9.klases beigšanas Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā, iestājos Ogres Amatniecības skolā, kur ieguvu konditora izglītību. Pēc Ogres Amatniecības skolas absolvēšanas, divus gadus strādāju Staburadzes konditorejā. Arī Anglijā darbs bija saistīts ar konditorejas izstrādājumu ražošanu. Kad gribēju sākt strādāt "Fazer", kūku un konditorejas ražotnē vakances nebija, taču man piedāvāja darbu maiznīcā. Nolēmu kādu laiciņu pamēģināt. Tā, strādājot par cepēju, nemanot pagāja divi gadi. Tad gan nolēmu ko pamainīt un pārgāju strādāt noliktavā.

Tie, kuri vēl tikai vēlētos strādāt šajā uzņēmumā, noteikti vēlētos noskaidrot, ar ko nodarbojas noliktavas darbinieks uzņēmumā "Fazer"?

Mans galvenais pienākums ir pievest izejvielas kūku un konditorejas ražotnei, kā arī nodrošināt konditorus ar visu nepieciešamo. Noliktavas darbinieki ir arī tie, kas sakrauj mašīnās gatavo produkciju, lai sūtītu to prom. Var teikt, ka noliktavā sākas maizes un konditorejas ražošanas process. Pieņemam izejvielas, nogādājam uz cehiem, beigās saņemam gatavo produkciju un sūtām prom. Strādājot varam redzēt, kāds izskatās gan sākuma, gan gala produkts. "Fazer" ir starptautisks uzņēmums, līdz ar to pie mums nonāk arī produkcija, ko ražo ārpus Latvijas.

Pavisam noliktavā strādājām trīs – esmu vecākais no visiem. Šis darbs piemērots jauniem, spēcīgiem vīriešiem. Turklāt darbs ir ļoti atbildīgs, jo ir nepieciešams veikt uzskaiti. Šis nav maiņu darbs, līdz ar to strādājam piecas dienas nedēļā.

Ko jūs darāt brīvajā laikā, kādi ir hobiji, lai smeltos spēku un iedvesmu ārpus darba?

Hobiji ne vienmēr saistās ar brīvo laiku. Man ļoti patīk filmēties. Grūti saskaitīt, cik projektos un filmās esmu piedalījies. Taču varu palielīties – esmu filmējies spēlfilmas "Klases salidojums" abās daļās un kopā ar grupu "Prāta vētra" reklāmā par Mītavas alu.

Kā jūs nonācāt līdz filmēšanas laukumam, ja pamatdarbs saistīts ar ražošanu?

Nedēļu pēc tam, kad atgriezos Latvijā, portālā draugiem.lv. saņēmu vēstuli ar uzaicinājumu filmēties. Tas bija TV3 projekts "Šaubu ēna". Seriāla pamatā bija uz patiesiem notikumiem balstīti stāsti par cilvēkiem. Nolēmu izmēģināt, man iepatikās, un tā tas turpinās. Laika gaitā jau ir izveidojusies sadarbība ar konkrētiem producentiem – man zvana un aicina filmēties.

Kas jūs tieši saista filmēšanas procesā?

Tur ir pavisam cita dzīve - tu vairs neesi tu pats, bet gan pavisam cits cilvēks. Mani saista gan filmēšanās process, gan arī rezultāts. Apziņa, ka esi izdarījis dzīvē ko paliekošu. Tas ir tāpat kā rakstniekam uzrakstīt grāmatu, kas saglabājas nākamajām paaudzēm. Tu ieej vēsturē.

Kad atkal atgriežaties ierastajā darba ritmā, vai nav garlaicīgi salīdzinājumā ar filmēšanas laukumu?

Es varu ātri pārorientēties un pielāgoties. Tur ir cita dzīve, bet šeit pavisam cita. Varu veiksmīgi atrast līdzsvaru starp abām nodarbēm. Protams, ir bijuši arī kuriozi. Satieku kolēģi, kura man stāsta, ka esot bijusi uz filmu "Klases salidojums" un ievērojusi, ka bārmenis filmā esot ļoti līdzīgs man. Tad nu es sāku smaidīt, jo tas patiešām esmu es. Kolēģiem grūti iedomāties, ka Modris no "Fazer" varētu nokļūt uz lielā ekrāna. No malas noteikti šķiet, ka tas ir viegli – aizbraukt un kaut ko patēlot, taču tas ir ļoti nogurdinošs darbs. Ir bijis arī tā, ka pēc nostrādātas nakts maiņas, paredzēta filmēšanās, kas nozīmē to, ka priekšā ir vēl viena nakts maiņa – tad gan ir grūti. Taču svarīgi saņemt sevi rokās, koncentrēties un izdarīt visu pēc labākās sirdsapziņas.

Vai kolēģi atbalsta jūsu hobiju? Ko jums nozīmē "Fazer" kolektīvs?

Par to, ka varu savienot filmēšanos ar darbu, jāsaka paldies noliktavas pārzinim Jānim. Ja nepieciešams, varu sarunāt brīvdienas. Mani kolēģi – Sergejs un Kristaps – nekad neatsaka palīdzību un nepieciešamības gadījumā mani aizvieto. Mūsu starpā valda savstarpēja cieņa un sapratne, vienmēr varam cits uz citu paļauties. Arī strādājot maiznīcā par cepēju, bija izveidojušās ļoti labas attiecības ar kolēģiem – palīdzējām cits citam darbā, aprunājāmies, pajokojām. Nekad nebija tāda situācija, ka kāds atteiktos palīdzēt, aizbildinoties, ka tas nav viņa pienākums. "Fazer" ir lielisks kolektīvs un labi kolēģi. Ja strādā kolektīvā, jābūt sajūtai, ka tie ir tavi kolēģi, nevis sveši cilvēki. Man ir paveicies gan ar kolēģiem, gan vadītājiem. Tas manā darbā ir pats galvenais.

Stabils darbs, atalgojums, sociālās garantijas – tās ir pašsaprotamas lietas. Ikdienā par to vienkārši neaizdomājos. Galvenais, ka ir labi kolēģi. Visa uzņēmuma lielā kolektīva spēku var izjust ikgadējās sporta spēlēs, kad esam kopā ne tikai ar tiešajiem kolēģiem, bet ar visiem "Fazer" darbiniekiem. Tas ir lielisks piedzīvojums.

Kādas vēl kvalitātes saskatāt šajā uzņēmumā?

Pirms trim gadiem atnācu strādāt "Fazer" un tā arī paliku. Šo lēmumu neesmu nožēlojis ne mirkli. Ļoti patīk šeit strādāt. Nav tā, ka ej uz darbu ar bažām un nezini, ko šodien darīsi. Kūku un konditorejas ražotnes vadītāja sastāda grafiku, mēs uzreiz zinām visas nedēļas plānu. Viss ir salikts pa plauktiņiem – kas jāpaveic vispirms, kas vēlāk. Tam ir ļoti liela nozīme, ja var visu plānot uz priekšu un organizēt savu darbu.

Kurš ir jūsu iecienītākais "Fazer" produkts?

Man garšo rupjmaize un graudu maize, arī kefīra baltmaize ir ļoti garšīga. Kā patērētājs esmu apmierināts ar "Fazer" maizes kvalitāti, un esmu lepns, ka strādāju šajā uzņēmumā. Arī kad strādāju par cepēju, biju īpaši priecīgs, ja veikalā redzēju pircējus izvēlamies "Fazer" maizi.

