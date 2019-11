"Rasas krāsu" atmiņas par vasaru uzzied Nacionālā botāniskā dārza oranžērijā

Ienesot saulainus un košus akcentus eksotisko augu valstībā, Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī atklāta "Rasas krāsu vasaras izstāde 2019".

Izstādē var gūt pilnīgu priekšstatu par biedrības "Rasas krāsas" visām aizvadītajā vasarā organizētajām radošajām darbnīcām, kuras apmeklēja teju 80 bērnu. Pavisam bija četras radošās darbnīcas - "Vienradzis Parīzē", "Mākoņu zirgi", "Papagaiļu raibumi", "Vafeļu darbnīca".

Tā nav nejaušība, ka vasaras radošo darbnīcu noslēguma izstāde skatāma tieši šajā vietā. Biedrībai "Rasas krāsas" izveidojusies radoša sadarbība ar Nacionālo botānisko dārzu vairāku gadu garumā. Bērni uz šejieni braukuši klausīties interesantas lekcijas un pagājušajā vasarā pat uzņēmuši filmu par Nacionālo botānisko dārzu.

"Arī šovasar ar radošās darbnīcas "Papagaiļu raibumi” dalībniekiem devāmies uz Nacionālo botānisko dārzu Salaspilī un skicējām šeit dzīvojošos papagaiļus, kas bērniem par prieku izrādījās visnotaļ pateicīgi modeļi. Kad papagaiļi iekāpj koku zaros, uzvedas ļoti mierīgi un viņus var ļoti labi novērot. Pēc tam tapa šie lielie, krāšņie darbi, kas ir vienādi skatāmi no abām pusēm. Daži papagaiļi vēro apmeklētājus, citi lidinās gaisā. Katram ir savs uzdevums, ko viņam atvēlējis mazais mākslinieks," stāsta biedrības "Rasas krāsas" vadītāja, vizuālās mākslas pasniedzēja Lauma Palmbaha.

Nacionālajā botāniskajā dārzā šovasar paviesojās arī radošās darbnīcas "Vienradzis Parīzē" dalībnieki, kuri, iedvesmojoties no Eifeļa torņa augstumiem Parīzē, pētīja kaktusus, kas arī garumā padevušies itin raženi. No Nacionālā botāniskā dārza teritorijā savāktajiem čiekuriem bērni izveidoja telpisku skulptūru "Ikšķiles lielākais kaktuss", kas tika novietota pie biedrības "Rasas krāsas" mītnes vietas Ikšķilē Kalēju ielā 3.

"Nacionālā botāniskā dārza pētniece, dārzkopības speciāliste Ludmila Višņevska bērniem stāstīja par pasaulē augstākajiem kokiem un kaktusiem. Parādīja kaktusus arī dabā, tepat oranžērijā. Pēc tam no materiāliem, kas atgādina kaktusu adatas, mēs veidojām kaktusus. Tā ir tāda radoša pārvērtība, kā no čiekuriem var izveidot kaktusu. Mūsu kaktuss arī uzziedēja. Ziedi tapa no krāsainiem salmiņiem," atklāj L.Palmbaha.

Par radošo darbnīcu "Mākoņu zirgi" atgādina ne tikai zirgi, bet arī zaķi un kaķi, kurus mazie mākslinieki gribējuši redzēt lidojam mākoņos.

"Piecgadīgajiem dažreiz ir tik interesantas idejas, ka tās pārvēršas par mākslas notikumu. Pieaugušajiem noteikti sanāks tā, kā ir pareizi, bet bērnam būs kaut kas savs un atšķirīgs – kaķītim uz vaigiem zvaigznītes, spalvas ornamenta atveidā. Tas pārsteiguma moments, ko ieraugu bērnu darbos, mani visvairāk iedvesmo. Man ļoti patīk skatīties, kā viņi strādā. Protams, bērniem jānorāda virziens, un tad viņi ļauj vaļu fantāzijai. Materiālu ir pilns galds, bērni var izvēlēties, kādu materiālu un kā vēlas to pielietot. Tā ir kompetenču izglītības būtība – dot iespējas," uzsver L.Palmbaha.

Izstādes atklāšanā piedalījās arī darbu autori un viņu vecāki. Ikšķiles vidusskolas 4.klases skolniece Keita Pranča vizuālās mākslas nodarbības pie Laumas Palmbahas apmeklē jau otro gadu. Keita atklāj, ka pati izvēlējusies nākt uz "Rasas krāsām", jo ļoti patīk zīmēt: "Skolotāja ļauj brīvi darboties, var attīstīt savu domu lidojumu". Arī Keitas tētis Oskars Prančs atbalsta meitas izvēli: "Nebija speciāli jāmudina, jo pašai gribējās to darīt. Keita apmeklē arī baleta nodarbības, kas izkopj kustības, bet māksla dod dvēseles līdzsvaru".

Keita šovasar gribēja piedalīties radošajā darbnīcā "Mākoņu zirgi", jo zirgi ir viena no viņas mīļākajām tēmām, bet šo vēlmi neizdevās piepildīt, tāpēc mazā māksliniece pieteicās uz "Papagaiļu raibumiem". Noslēguma izstādē ir arī viņas darbi.

Savukārt Krista Kozule šovasar bija izvēlējusies "Vafeļu darbnīcu", kur izzināja vafeļu noslēpumus gan mākslā, gan valodās, gan arī praktiskajās izpausmēs pie konditorejas izstrādājumu izgatavotājas Guntas Vanagas. ""Rasas krāsu" radošā darbnīca bija mans spilgtākais šīs vasaras piedzīvojums. Ja man būtu iespēja izvēlēties, es noteikti gribētu piedalīties tieši šajās darbnīcās," saka Krista. Viņu pirms diviem gadiem uz "Rasas krāsām" atveda mamma, un Krista par to tikai priecājas. Krista mācās Ikšķiles vidusskolas 3.a klasē un apmeklē arī mākslas skolu. Viņa nolēmusi turpināt savu ceļu mākslā. Tā ir meitenes vienīgā aizraušanās, viņa turpina pilnveidoties un attīstīties šajā virzienā.

"Mākslas skola sniedz akadēmisku izglītību, kam raksturīgi noteikti, stingri standarti. Protams, ka tur ir sava deva radošuma, bet pamatā ir mācību programma, kura audzēkņiem ir jāapgūst. Savukārt "Rasas krāsas" tas ir pilnīgs radošums. Tā ir arī vasara, kas piepildīta ar prieku un radošumu, sadarbība ar citiem bērniem un pedagogiem, kuri "Rasas krāsās" ir vienreizēji. Ļoti interesanti, ka ir konkrētas tēmas katrai šai radošajai darbnīcai. Būtībā tās ir daudzas jomas, kurās bērni darbojas – mācās valodas, iegūst informāciju par apkārtējām norisēm, protams, tās ir arī radošās izpausmes. Tas ir ceļš uz kompetenču izglītību, uz kuru mēs visi te šobrīd dodamies," izvēli pamato Kristas mamma Evita Kozule.

E.Kozule arī atzīst ka, pateicoties "Rasas krāsu" izstādei, viņu ģimene atklājusi Nacionālo botānisko dārzu, kuru līdz šim nebija izdevies iepazīt.

"Rasas krāsu vasaras izstāde 2019" Nacionālā botāniskā dārza oranžērijā būs skatāma līdz 8.decembrim.

"Šis ir ļoti radošs, iedvesmojošs darbs vasarā, un tas var noderēt gan kā gleznošanas, gan kā zīmēšanas tālākiem darbiem telpās. Mēs jau aktīvi gatavojamies nākamajai izstādei. Tā plānota nākamā gada sākumā. Izstāde būs par kosmosa tēmu. Mēs jau veidojam darbus par šo tēmu – gan lietišķās mākslas, gan vizuālās mākslas, gan Amatu skolas nodarbībās. Šie darbi pārtaps arī kosmosa tēmai veltītā kalendārā. 4.aprīlī plkst.14 notiks "Rasas krāsu" izstādes atklāšana Rīgā Centrālās bibliotēkas Bērnu nodaļā. 4.aprīlis ir Starptautiskā bibliotekāru diena. Šajā dienā uz starptautisku konferenci pulcēsies bibliotekāri, interesenti, notiks žurnāla "Pikolo" prezentācija, radošās darbnīcas," norāda L.Palmbaha.

Un tad atkal būs klāt laiks gatavoties nākamās vasaras radošajām darbnīcām. Katru gadu šajās darbnīcās piedalās bērni arī no Briseles, Šveices un Amerikas, aizvedot uz šim valstīm atmiņas un iespaidus par Latviju. Amerikā dzimušās latvietes Martas Žagares ceļš uz dzīvi Latvijā sākās ar "Rasas krāsu" radošajām darbnīcām, kuras vasarās apmeklēja viņas trīs bērni.

"Tas ir veids, kā mēs varam savus tautiešus iedrošināt braukt atpakaļ – ar pozitīvu attieksmi, ar mērķtiecīgu darbību. "Rasas krāsas" palīdzējušas atgriezties arī ģimenēm no Vācijas. Tā mēs varam apliecināt savu pienesumu Latvijai. Tas ir mūsu darbības lauks, tā mēs strādājam un turpināsim to darīt," saka L.Palmbaha.

