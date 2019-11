6 argumenti, kas jāņem vērā, iegādājoties bērnu attīstošās rotaļlietas

Attīstošās rotaļlietas ir lielisks palīgs. Tās veicina bērna attīstību, ļaujot izzināt pasauli un procesus. Dažādas krāsas, formas un funkcijas – kā lai izvēlas bērnam ne tikai tīkamāko, bet arī piemērotāko rotaļlietu? Piedāvātais klāsts var sajaukt galvu ne vienam vien pircējam, tādēļ esam apkopojuši 6 argumentus, kas jāņem vērā, iegādājoties bērnu attīstošās rotaļlietas.

1. Rotaļlietas piemērotība bērna vecumam

Katrā vecumposmā bērnam ir citāda izpratne par pasauli, kā arī mainās bērna spējas un kustības, tādēļ obligāti jādomā par to, vai rotaļlieta ir bērnam piemērota. Kad bērns ir pavisam mazs, primārā rotaļlietu funkcija ir izklaidēt, novērst uzmanību un attīstīt sīko motoriku, taču vēlāk rotaļlieta ir rīks, kas palīdz bērnam izzināt pasauli un apgūt jaunas lietas.

Pārliecinieties, ka rotaļlieta nav pārāk sarežģīta, jo tad tā var sabojāt bērna izpratni par konkrēto aktivitāti. Piemēram, mēģinot ieinteresēt bērnu likt puzles, nevajag iegādāties 1000 gabaliņu laukumu. Bērns to nevarēs salikt un neveiksmes dēļ turpmāk vairs to nevēlēsies darīt. Liela izvēle pieejama 220.lv.

2. Izgatavošanā izmantotie materiāli

Ņemiet vērā, vai rotaļlietas izgatavošanā izmantotie materiāli ir droši un atbilstoši bērna vecumam. Atcerieties, ka bērni katrā vecumā pret lietām izturas citādi. Pārliecinieties par izmantotajiem materiāliem, rūpīgi apskatot rotaļlietas iepakojuma marķējumu.

Svarīgi, lai materiāli nav uzliesmojoši, ir karstumizturīgi, lai rotaļlietas ir mazgājamas un viegli kopjamas, lai rotaļlietas krāsa būtu gatavota no dabīgiem izejmateriāliem. Tāpat visiem izmantotajiem materiāliem jābūt ar CE marķējumu, kas nozīmē, ka tie atbilst Eiropas tirgus prasībām.

3. Rotaļlietas izturība

Atkarībā no vecuma, mainās bērnu attieksme pret lietām. Mazākiem bērniem patīk visu pagaršot, pabojāt un mētāt, tādēļ zīdaiņu rotaļlietām jābūt daudz izturīgākām.

Mūsdienās preču plauktos pieejami arī tā dēvētie "brāķi", tādēļ, pirms iegādājaties rotaļlietu, rūpīgi apskatiet, vai tā aprīkota ar visām tai paredzētajām detaļām, kā arī apskatiet, vai rotaļlieta jau nav bojāta. Jums jābūt pārliecinātiem, ka rotaļlieta nesaplīsīs jau pie pirmās rotaļāšanās reizes, neliekot bērnam piedzīvot nepatīkamus brīžus.

4. Rotaļlietas atbilstība bērna interesēm

Bērnu intereses mainās strauji, tādēļ rotaļlietu klāstam jābūt daudzveidīgam – tam jāsastāv gan no dažādiem veidošanas klučiem, gan mīkstajām mantām, gan lellēm, galda spēlēm (šeit pieejama plaša izvēle) un grāmatām. Iegādājoties attīstošās rotaļlietas, interese ir īpaši svarīgs faktors, jo katrai no šīm rotaļlietām ir konkrēts vecuma posms un intereses, kurām nepieciešams atbilst, lai bērnam rotaļlieta patiešām interesētu un viņš gribētu ar to darboties.

5. Attīstošās prasmes

Attīstošās rotaļlietas ir iecienītas, jo tās ir paredzētas ne tikai izklaidēm, bet arī mācībām. Mūsdienās šīs rotaļlietas piedāvā attīstīt tādas prasmes kā krāsu un formu atpazīšana, motorika, prāta asums, radošums, valodu apguve, utt. Pirms lemjat par labu kādas attīstošās rotaļlietas iegādei, rūpīgi izanalizējiet, kādas bērna prasmes vēlaties attīstīt vai kādas prasmes nepieciešams attīstīt. Varbūt Jūsu bērns jau prot atpazīt krāsas, taču vēlaties attīstīt bērna radošo pusi – tad Jums jāiegādājas tieši šim mērķim paredzēta rotaļlieta.

6. Pārbaudīts iegādes avots

Lai arī varētu likties, ka rotaļlietas visur ir vienādas, tā noteikti nav. Tā kā attīstošās rotaļas pavisam noteikti ietekmēs Jūsu bērnu, jābūt pārliecinātiem, ka tās ir drošas. Labākais veids, kā to izdarīt – iegādāties šāda veida rotaļlietas vien no pārbaudītiem avotiem. Ja nezināt nevienu labu avotu, taču vēlaties jau tagad iegādāties kādu rotaļlietu, apskatiet rotaļlietas interneta veikalā 220.lv un esiet pārliecināti, ka iegādātā rotaļlieta atbilst visiem iepriekš minētajiem argumentiem.

