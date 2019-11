Vannas istaba – kā to iekārtot praktisku un mājīgu?

Kā jebkura cita mājokļa telpa, arī vannas istaba būs tā vieta, kur jau pašā iekārtošanas sākumā būs jāizdara vairākas izvēles. Dušas kabīni vai vannu? Bidē būt vai iztikt bez tā?

Sienas krāsot vai noklāt ar flīzēm? Kad esat pietiekami smēlies iedvesmu personīgajos sapņu lidojumos un internetā atrodamajos praktiskajos padomos un skaistajās vizualizācijās, Jums jāķeras pie darba. Svarīgi, lai arī šajā telpā līdzās praktiskumam nebūtu aizmirsts par mājīgumu.

Viss sākas ar budžetu un sapni

No plānotā budžeta un telpas izmēra būs atkarīgs, cik apjomīgs būs Jūsu izveidotais saraksts ar nepieciešamo. Varbūt sapņojat par dubulto izlietni, bidē, dvieļu žāvētāju un veļas žāvējamo mašīnu? Ja vannas istabas platība to atļauj, to visu ir iespējams iekārtot mūsdienīgi un mājīgi. Taču nevajag satraukties tiem, kuriem vannas istabai paredzētā telpa ir neliela. Arī mazās platības var iekārtot praktiski ērtas un patīkami mājīgas.

Lai darbs raiti virzītos uz priekšu, veltiet laiku plānošanai un izvērtēšanai, ko varat atļauties.

Apdomīgas izvēles un telpas praktiskums

Iekārtojot vannas istabu, apzinieties, kura ir tā nepieciešamākā sadzīves tehnika un santehnika, kurai noteikti telpā jābūt. Būtiski, lai Jūsu vannas istaba būtu praktiska – gan tajā esošajās lietās, gan to izkārtojumā. Ja vannas istabas telpas izmērs atļauj, atrodiet tajā vietu arī veļas mašīnai un vairākiem skapīšiem, kuros noglabāt retāk izmantojamās lietas (tīrīšanas līdzekļus, higiēnas piederumus vai dvieļus).

Plānojot telpu, paredziet vietu vispirms lielākajām santehnikas lietām un tehnikai. Pēc tam brīvajās vietās varēsiet saplānot skapīšus, spoguli, pakaramos vai dvieļu žāvētāju.

Ja Jums ir liela ģimene un tajā aug bērni, apdomājiet, vai plānojums un mēbeļu izvietojums būs gana ērts, lai šajā telpā atrastos ar bērnu.

Parūpējieties, lai būtu nepieciešamie paaugstinājumi, piemēram, pie izlietnes, lai Jūsu bērnam zobu tīrīšana vai roku mazgāšana nesagādātu problēmas un būtu ērta.

Noteikti praktiska ir piemērota izmēra izlietne. Pārlieku maza izlietnes izraisīs biežu apkārtējo mēbeļu un grīdas nošļakstināšanu. Arī izvēloties starp vannu vai dušas kabīni, apdomājiet praktisko pusi, kur un kā novietosiet, un vai pietiks vietas citām nepieciešamajām mēbelēm, santehnikai un galvenais – Jums pašam.

Radiet mājīgumu savai vannas istabai

Svarīgi, lai Jūs pats savā vannas istabā justos labi. Droši ieplānojiet to vēlamajos krāsu toņos un izvēlieties, ko gribēsiet akcentēt. Uzlūkojiet šo telpu, kā vietu, kur dosieties gan nakts laikā, gan agri no rīta un arī pārnākot mājās no garas darba dienas.

Līdzās pareizi un Jūsu gaumei izvēlētajām krāsām, svarīgi ir telpā ierīkot pareizu apgaismojumu. Ieteicams ir apdomāt dažāda līmeņa apgaismojumu, kuru var pēc nepieciešamības regulēt. Apgaismojumam ir būtiska loma, ja vannas istabā tiks biežāk likts make-up un veidoti matu sakārtojumi.

Arī vannas istaba var būt telpa, kur atrodas vieta kādam mākslas darbam, neparastākam interjera dekoram vai telpaugam. Noteikti izmantojiet vietu, ja vannas istabā ir logs ar palodzi. Ne vienmēr to vajag nokrāmēt ar praktiskajām lietām – kosmētiku, dvieļu kaudzīti vai tīrīšanas līdzekļiem. Tā var būt lieliska vieta, kur vienkārši novietot vāzīti, trauku ar gliemežvākiem vai kādu radošu dizaina elementu.

Vēl viens no pēdējiem ieteikumiem – lai iegādātos mēbeles atbilstoši izmēriem, tie jāmēra tikai tad, kad visi pamatdarbi ir pabeigti. Tas nozīmē, izmērīt vietu platumus, garumus un augstumus varat, kad flīzes jau ir pielīmētas un grīdas segums ir pabeigts. Nelielās telpās katrs centimetrs ir būtisks, tāpēc esiet precīzs un atbildīgs.

