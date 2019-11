Kā pasargāt sevi no gripas un saaukstēšanās

Lai rudenī un ziemā nebūtu tik bieži jāvirina mājas aptieciņa un darbā jāņem slimības lapa, labāk jau profilaktiski gatavoties vīrusu sezonai, mazinot iespēju saslimt.

Protams, ka 100% garantiju un aizsardzību nesniegs nekas, tomēr mūsu rīcībā ir diezgan daudz instrumentu, kas var samazināt iespēju saslimt. Lūk, daži preventīvi soļi, kurus ieviešot savā ikdienā, var palielināt iespēju, ka slimības un vīrusi iet garām.

- Regulāri jāvēdina telpas un jādodas svaigā gaisā

Svaigs gaiss ir viens no priekšnoteikumiem, kas palīdzēs mazināt iespēju saslimt ar tipiskajām rudens un ziemas kaitēm. Daudzi vīrusi pārvietojas gaisa pilienu veidā. Tāpat svaiga gaisa trūkums pasliktina imunitāti, pašsajūtu, miega kvalitāti un darbaspējas. Telpas regulāri jāvēdina gan mājās, gan darbā, it īpaši telpas, kur kopā uzturas vairāk cilvēku. Telpu vēdināšanai īpaši būtiska nozīme ir tad, ja mājās jau ir kāds slimnieks, tas mazinās iespēju, ka saslimst arī citi.

- Jābūt fiziski aktīviem

Fiziskās aktivitātes, ja iekļautas ikdienas rutīnā, ir labs veids, kā stiprināt imunitāti un ķermeni. Kustēšanās pozitīvi ietekmē ne tikai fizisko, bet arī emocionālo pašsajūtu, mazina stresu, kas būtiski palielina iespējas efektīvāk cīnīties ar vīrusiem. Kustības stimulē limfātisko sistēmu, palielina skābekļa un leikocītu līmeni organismā.

- Jāplāno sabalansēta ēdienkarte

Sabalansēts, sezonāls un veselīgs uzturs, kas satur visas nepieciešamās uzturvielu un minerālvielu grupas, ir pamatu pamats, lai organisms justos labi, būtu darbspējīgs un varētu efektīvi pretoties saslimšanām. Vairāk uzturā nepieciešams iekļaut dārzeņus, augļus, ogas, riekstus, sēklas un citas vērtīgas dabas veltes, ko varam iegādāties veikalā vai ņemt no vasarā pašu izveidotajiem krājumiem.

- Jāpievērš uzmanība roku higiēnai

Rokas ir viens no tiešajiem kanāliem, ar kuru varam saņemt vīrusus un saslimt. Tāpēc īpaša uzmanība jāvelta regulārai roku higiēnai. Rokas jāmazgā ar ziepēm bieži un kad vien ir iespēja. It īpaši tad, ja būts sabiedriskās vietās, atnākot mājās no āra, pirms ēšanas, pēc dzīvnieku aiztikšanas. Tāpat jāpiedomā pie paraduma neaiztikt ar rokām seju un muti, lai mazinātu iespēju, ka vīrusi iekļūst organismā.

- Jāizvairās no cilvēku pārpildītām vietām

Jo vairāk cilvēku apkārt, jo lielāka iespēja, ka kāds padalās ar saviem baciļiem. Tāpēc bez vajadzības nav ieteicams atrasties ļaužu pārpildītās vietās, piemēram, lielveikalos, sabiedriskajā transportā, pasākumos. It īpaši tad, kad jau izziņota gripas sezona.

- Jāstiprina imunitāte ar dabiskajiem un citiem vitamīniem

Var arī padomāt kā papildus atbalstīt imunitāti un to stiprināt ar dabiskajiem un aptiekā nopērkamajiem vitamīniem. Noderēs tādi palīgi kā dzērvenes, ingvers, medus, pīlādži, priežu čiekuru sīrups un citi efektīvi līdzekļi, kas der ne tikai saslimšanu novēršanai, bet jau ārstēšanai. Ja ir aizdomas, ka organisms cieš no kādu vitamīnu trūkuma, tad labāk veikt analīzes un vajadzības gadījuma uzņemt šos vitamīnus mākslīgā veidā.

- Ja esat riska grupā, jāpotējas pret gripu

Viedokļu par gripas potēm ir daudz, bet tomēr ārsti arvien apstiprina, ka ir nepieciešams potēties pret gripu, lai pasargātu sevi no saslimšanas smagā formā un arī komplikācijām pēc slimošanas. Gripas pote īpaši aktuāla ir visiem tiem, kuri atrodas riska grupā – ir hroniskas saslimšanas, grūtniecība, tie ir arī gados veci cilvēki.

Ko darīt, ja slimība tomēr piezogas

Protams, ka neviens nevar apgalvot, ka pat tad, ja stingri tiek ievēroti visi preventīvie pasākumi, izdosies no slimībām izvairīties. Ja tomēr ir jūtami slimības priekšvēstneši, jārīkojas ātri un efektīvi.

Lai mazinātu nepatīkamos gripas un saaukstēšanās simptomus, var izmantot kādu no kombinētajiem līdzekļiem, piemēram, Triflunex, ko atšķaida ar karstu ūdeni. Triflunex var samazināt sāpes, drudzi, šķidrināt elpceļos esošās gļotas, samazināt deguna aizlikumu un tūsku. Triflunex vai citi kombinētie preperāti jālieto tikai tad, ja to ieteicis ārsts vai farmaceits, kā arī jāievēro lietošanas devas.

Atcerieties, ka slimošanas laikā ir jāatpūšas, jāguļ, jālieto daudz šķidruma. Noteikti nevajadzētu doties uz darbu un citām sabiedriskām vietām, lai neaplipinātu citus. Jācenšas norobežot no slimnieka arī mājiniekus, jālieto atsevišķi trauki, dvielis, biežāk jāvēdina telpas.

Protams, ja ir sākusies saaukstēšanās vai ir aizdomas par gripu, jāsazinās ar savu ģimenes ārstu, lai saņemtu konsultāciju un norādes par ārstēšanos.

