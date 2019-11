6 romantiskas dāvanas Ziemassvētkos – kādam īpašam cilvēkam

Ziemassvētki ir ģimenes laiks. Laiks, ko gribam pavadīt ar saviem mīļajiem cilvēkiem. Tāpat viņus arī vēlamies iepriecināt ar sirsnīgām dāvanām. Ja bērniem, draugiem un vecākiem gādājam jaukas un noderīgas dāvanas no sirds, tad otrajām pusītēm vēlamies sagādāt kaut ko patiesi īpašu – romantiskas dāvanas Ziemassvētkos.

Tas nekas, ka nav visu mīlētāju diena vai kāzu jubileja. Lai ar romantisku dāvanu iepriecinātu savu mīļoto cilvēku, piemērota ir jebkura diena un katri svētki, arī Ziemassvētki. Tāpēc piedāvājam idejas romantiskām dāvanām Ziemassvētkos.

Mierpilna atpūta SPA viesnīcā

Ziemas laikā viena no jaukākajām un romantiskākajām vietām, kur mīlošiem cilvēkiem baudīt mierīgu kopā būšanu un atpūtu, ir SPA viesnīca. Skaists un ērts numuriņš, patīkama atmosfēra, iespēja izbaudīt SPA zonu un visas tās sniegtās relaksējošās iespējas. Ja meklē tiešām romantiskas dāvanas Ziemassvētkos, tad šī noteikti būs ļoti laba izvēle. SPA viesnīcu gan Latvijā, gan kaimiņvalstīs ir ļoti daudz, katrai no tam ir sava atmosfēra un īpašais šarms, atliek tikai izvēlēties to vietu, kas simpatizē ar savu piedāvājumu.

Plašāku ieskatu aktuālajos SPA viesnīcu piedāvājumos, kas būs romantiskas dāvanas Ziemassvētkos, varat atrast dāvanu veikala "Lieliska Dāvana" interneta vietnē: https://www.lieliskadavana.lv/ziemassvetku-davanas/ziemassvetku-davanas-diviem.

Romantiska pāra fotosesija

Ziemassvētku laikā varat uzdāvināt otrai pusītei kādu īpašu kopīgo piedzīvojumu – pāra fotosesiju pie profesionāla fotogrāfa. Tas būs aizraujošs process, kas rezultēsies ar daudzām brīnišķīgām un romantiskām fotogrāfijām, ko varēs izmantot pēc saviem ieskatiem daudzos un dažādos veidos. Bildes var lielformātā likt pie sienas, izmantot tās kādu mīļu suvenīru izveidošanai, kāzu ielūgumu vai kalendāra izgatavošanai, protams, ielikt arī fotoalbumā.

Latviskās pirts rituāli pārim

Pirts ir vēl viena jauka, silta un relaksējoša vieta, ko ziemā ir vērts apmeklēt, lai uzmundrinātu un attīrītu ne tikai ķermeni, bet arī garu. Kāpēc gan nedoties izbaudīt pirts rituālus abiem kopā? Pirts apmeklējums, kura laikā kopā ar mīļoto cilvēku izbaudīsiet īstās pirts tradīcijas un rituālus, noteikti paliks atmiņā kā īpašs notikums, kas stiprinās attiecības, sniegs jaunu kopīgu pieredzi un pārdzīvojumu.

Romantisks izbrauciens kamanās

Meklējot īsti romantiskas dāvanas Ziemassvētkos, kas sniegtu nebijušu pieredzi un mirkļus, jāatgādina par tādu iespēju kā izbraucienu ar kamanām, ko velk zirgs. Izbrauciens ar kamanām pa ainaviskām vietām, kas ļauj baudīt skaistas ziemas ainavas un romantisku gaisotni – tā būs neierasta, bet ļoti jauka dāvana, ko Ziemassvētkos pasniegt mīļotajam cilvēkam.

Masāža diviem

Ja zināt, ka mīļotais cilvēks labprāt izbauda nesteidzīgu atpūtu un rūpes par sevi, tad laba izvēle romantiskai dāvanai Ziemassvētkos būs ķermeņa masāža diviem. Tas nozīmē, ka kvaliatatīvu un relaksējošu masāžu baudīsiet abi reizē. Tā būs jauka un noderīga atpūta gada nogalē vai pēc visiem svētkiem, kad ir bijis saspringts gatavošanās laiks, arī darba vietā varbūt slodze bijusi lielāka nekā ierasts. Tad masāža ir tieši tas, kas jums abiem vajadzīgs, lai izbaudītu mirkli kopā un arī ļautu ķermenim atbrīvoties no saspringuma un stresa.

Vakariņas restorāna un vīnu degustācija

Vēl viena ideja tiem, kuri plāno sarūpēt romantiskas dāvanas Ziemassvētkos – varat uzdāvināt romantiskas vakariņas restorānā. Varbūt arī papildināt vakaru ar vīnu degustāciju, lai paplašinātu savu redzesloku un izzinātu kādas jaunas šī īpašā dzēriena garšas nianses. Vakariņas un labs vīns noteikti būs lielisks ievads romantiskam vakaram, ko varēsiet turpināt vietā, kur jūs neviens netraucēs.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/reklamraksti/45332