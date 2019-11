Lāzerepilācija – aizmirsti par matiņiem uz ilgu laiku

Pēc skūšanās matiņi ataug jau dažu dienu laikā. Pēc vaksācijas – dažu nedēļu laikā. Pēc lāzerepilācijas kursa – matiņi neataug! Tā nav utopija, bet realitāte, ko var izbaudīt ikviens, ja izvēlas likvidēt nevēlamos matiņus ar mūsdienīgu un jaudīgu tehnoloģiju.

Šī ir viena no jaunākajām un efektīvākajam matiņu likvidēšanas metodēm, ko var izmantot visam ķermenim, arī pašām jutīgākajām vietām. Ar jaunākās paaudzes lāzeru iespējams likvidēt pat gaišus un smalkus matiņus.

Kā notiek lāzerepilācijas procedūra

Procedūras laikā ar speciāliem lāzera iekārtas aplikatoriem tiek apstrādāta zona, kurā ir vēlme likvidēt matiņus. Lāzers raida gaismas staru, kas iedarbojas tieši uz matiņa sakni un iznīcina to, novēršot matiņa ataugšanu. Ādas apstrāde ar lāzeru ir salīdzinoši ātra, padušu zonā tas aizņems ne vairāk par piecām minūtēm, bet kāju apstrāde – līdz 30 minūtēm.

Pirms procedūras matiņi ir jānoskuj, bet vismaz mēnesi pirms procedūras nedrīkst veikt matiņu likvidēšanu ar metodēm, kas traumē matiņa sakni, piemēram, vaksāciju, epilāciju u.c.

Procedūra ir piemērota jebkurai ķermeņa zonai, kā arī ar šo metodi no matiņiem var atbrīvoties ne tikai sievietes, bet arī vīrieši, kuri to izvēlas arvien biežāk, jo tā sniedz efektīvu rezultātu.

Paliekošam rezultātam jāveic pilns kurss

Lai sasniegtu vēlamo rezultātu, kas ir gluda āda bez matiņiem uz ilgu laiku, jārēķinās ar to, ka vajadzēs veikt pilnu kursu. Tajā var būt no 3 līdz 6 procedūrām, tas atkarīgs no individuāliem faktoriem, matiņu biezuma, daudzuma, hormonālā fona utt. Starp kursa procedūrām jābūt vismaz četrām nedēļām, kuru laikā arī matiņus drīkst likvidēt tikai ar skūšanās metodi. Vairākas procedūras nepieciešamas, lai apstrādātu un iznīcinātu visus matiņus, jo lāzers iedarbojas tikai uz tiem matiņiem, kuri šajā brīdī atrodas aktīvajā augšanas fāzē.

Kad labāk uzsākt lāzerepilāciju

Pilna kursa veikšanai jārēķinās ar ilgāku laiku, tāpēc pludmales sezonai jāgatavojas jau laikus. Lai silto sezonu sagaidītu jau ar gludu ādu, kas vairs neprasa īpašas rūpes, vislabāk kursu uzsākt jau ziemā vai pavasarī. Tad arī būs vieglāk izvairīties no tādiem kursa laikā nevēlamiem faktoriem kā sauļošanās, pašiedeguma un sauļošanās krēmi, ko pirms tam nedrīkst lietot.

Protams, lāzerepilāciju var uzsākt jebkurā laikā, izņemot grūtniecības periodu un tad, ja āda nav vesela, jo ar lāzeru neapstrādās bojātu ādu, tā vispirms ir jāsadziedē un jāizārstē.

Pēc tam, kad veikts pilns kurss, jāatceras, ka vismaz vienu reizi gadā vajadzēs veikt atjaunojošu profilaktisko procedūru, lai iegūtais efekts tiktu saglabāts. Ja atjaunojošās procedūras tiek izlaistas, tad pēc kāda laika matiņi atkal var sākt ataugt, bet tas nozīmē zaudētu savu laiku un arī procedūrās ieguldītos līdzekļus.

Kur veikt lāzerepilāciju

Visdrošāk un labāk ir veikt uzticamā klīnikā, kur strādā pieredzējuši speciālisti, kuri savā darbā izmanto modernas un efektīvas lāzera iekārtas. Viena no šādām klīnikām Latvijā ir lāzerdermatoloģijas klīnika "Era Esthetic", kas atrodas gan Rīgā, gan Jūrmalā. "Era Esthetic" ir klīnika ar augstākajiem klientu apkalpošanas standartiem un daudzu gadu pieredzi Baltijas valstīs.

Lāzerepilācijas procedūru veikšanai klīnikā "Era Esthetic" tiek izmantots jaunākās paaudzes aleksandrīta lāzers, kas ir īpaši efektīvs un saudzīgs, tas lieliski tiek galā ar pašiem gaišākajiem un plānākajiem matiņiem. Kā arī tam ir īpaša ādas atdzesēšanas sistēma, kas nodrošina maksimālu komfortu un nesāpīgumu procedūras laikā.

Vairāk par "Era Esthetic" klīnikā veiktajām procedūrām, kā arī to izmaksām varat uzzināt mājaslapā http://eraesthetic.lv/.

