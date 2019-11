Kvalitatīvi vārti – drošībai, privātumam un estētikai

Iekārtojot savu īpašumu, svarīgs ir ne tikai tā interjers, bet arī īpašuma ārējā teritorija, kurai jābūt pārdomātai, sakārtotai un drošai. Vārti ir viens no tās neatņemamiem elementiem, kam jābūt kvalitatīviem un piemērotiem tieši jūsu īpašumam.

Teritorijas un arī garāžu vārti ir nozīmīgs estētiskais un drošības elements ikvienam īpašumam, kas ir jāizvēlas apdomīgi, koncentrējoties ne tikai uz izmaksām, bet arī funkcionalitāti un kvalitāti, kāda ir vārtiem.

Teritoriju vārti ar automātiku – mūsdienīga ērtība

Teritoriju vārti nepieciešami gan privātmājās, gan industriālās teritorijās, kur tiem ir nozīmīga drošības funkcija. Būtiski izvēlēties katram objektam piemērotus vārtus un aprīkot tos atbilstoši savām vajadzībām un īpašuma specifikai.

Piemēram, bīdāmie teritoriju vārti ir ļoti labs risinājums, ja ir neliels pagalms vai arī ir vajadzība maksimāli izmantot visu pieejamo platību, jo bīdāmie vārti kustas paralēli žogam, tāpēc nav nepieciešama vēršanās zona. Bīdāmie vārti arī ir pielāgojami jebkura platuma iebrauktuvei un apdarināmi ar dažāda veida materiāliem, lai pielāgotu vēlamo estētisko veidolu. Veramie vārti ir klasisks risinājums, kas piešķir īpašumam izsmalcinātu izskatu, bet veramie vārti nebūs piemēroti visiem īpašumiem, tāpēc jāizvērtē iebrauktuve un tās specifika. Ja iebrauktuve ir plata vai nelīdzena, tad veramie vārti nebūs piemērotākā izvēle.

Gan bīdāmos, gan veramos vārtus var aprīkot ar automātikas mehānismu, kas padara vārtu lietošanu daudz ērtāku un patīkamāku, jo nav nepieciešams tos vērt manuāli vai izkāpt no auto sliktos laika apstākļos un nakts stundās.

Garāžas vārti ir jāizvēlas uzmanīgi

Ja ir garāža, tad arī tās vārti jāizvēlas atbildīgi, padomājot ne tikai par savām ērtībām, bet arī drošību, jo garāžā taču atrodas vērtīgas mantas. Kā arī daudzos gadījumos garāža ir savienota ar dzīvojamo ēku, tāpēc var kļūt par vieglu iekļuves ceļu noziedzniekiem. Garāžas vārtiem vajadzētu būt izturīgiem, kvalitatīviem un aprīkotiem ar automātiku, kas ļauj tos kontrolēt no attāluma. Laba izvēle būs paceļamie garāžas vārti, kas ļaus ietaupīt vietu gan iekšpusē, gan ārpusē. Jāatceras, jo intensīvākai lietošanai vārti paredzēti, jo kvalitatīvākiem tiem ir jābūt, lai jau pēc neilga laika nesāktos problēmas ar vārtu mehānismiem un to funkcionalitāti.

"Ripo-Baltic" vārti – augstākā kvalitāte un individuāla pieeja

Viens no Latvijā klientu uzticību iemantojušiem vārtu ražotājiem ir uzņēmums "Ripo-Baltic", kas piedāvā klientiem izgatavot dažāda veida teritoriju, garāžu un industriālos vārtus, aprīkot tos ar automātiku un parūpēties par visu, sākot no mēru noņemšanas līdz vārtu uzstādīšanai. "Ripo-Baltic" vārti tiek izgatavoti tikai no augstas kvalitātes materiāliem un aprīkoti ar uzticamu Itālijā un Vācijā ražotu automātiku.

Uzņēmums saviem klientiem nodrošina individuālu pieeju, lai katram objektam piemeklētu labāko vārtu risinājumu, kas atbilst klienta finansiālajam iespējām, vēlmēm un praktiskajai nepieciešamībai.

Vārti ir daļa no īpašuma koptēla, tāpēc tie nevar būt pavirši izvēlēti. Tiem jābūt saskaņotiem ar kopējo arhitektūru. “Ripo-Baltic” piedāvā dažādus materiālus vārtu apdarei, lai panāktu klientam vēlamo vizuālo risinājumu.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/reklamraksti/45368