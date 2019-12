Kā izvēlēties Ziemassvētku dāvanas bērniem?

Kad ir runa par Ziemassvētku dāvanām bērniem, viss ir šķietami vienkārši - viņiem patīk rotaļāties, tādēļ ir skaidrs, uz kāda tipa veikaliem vajadzētu doties dāvanas meklējumos. Tomēr vienlaikus vecāki skatās uz pārpildītajām mantu kastēm un plauktiem, cenšoties saprast, kas vēl ir vajadzīgs viņu bērniem.

Izšķirojiet esošās rotaļlietas

Lai izvēlētos, ko dāvināt šajos Ziemassvētkos, vērts veikt iepriekšēju sagatavošanos. Vispirms vajadzētu pārskatīt un sašķirot tās mantas, kas jau atrodas mājās. Rotaļlietas, kas savu laiku ir nokalpojušas, izmetiet. Iespējams, kopīgi ar bērniem izvēlēsieties arī tādas mantas, ko labprāt atdosiet vai pārdosiet citiem. Kad mantu kastes būs krietni tukšākas, būs vieglāk saprast, kas vēl nepieciešams vai aktuāls.

Ieklausieties bērnu vēlmēs

Bērni parasti runā par to, ko viņi vēlas. Īpaši, kad ir redzējuši vilinošas reklāmas. Izmantojiet to savā labā, piefiksējot bērnu vēlmes. Iespējams, kādu no šiem bērna sapņiem šogad varēsiet piepildīt.

Mazākie bērni bieži vien vēlas rakstīt vēstuli Ziemassvētku vecītim - arī tas ir veids, kā uzzināt, par ko bērns priecātos visvairāk. Pirms tam gan der parunāt par to, ka vēlmēm jābūt saprātīgām, jo Ziemassvētku vecītim jāapdāvina ļoti daudz bērnu.

Izvēlieties gudri

Lai arī pašu bērnu vēlmes reti kad ir ļoti praktiskas, ir labi dāvināt kaut ko noderīgu, taču tajā pašā laikā tādu, kas bērnam sagādās prieku. (Jāatceras, ka piemēram, apavus vai apģērbu bērns parasti neuztver kā dāvanu). Šajā ziņā laba ideja ir ragavas, kas ļaus kārtīgi izbaudīt ziemas priekus (uzzināt vairāk). Par šādu dāvanu priecāsies ikviens.

Labs variants ir dažādi radošie komplekti un krāsojamās, kā arī uzdevumu grāmatas - it viss, kas ietver praktisku un radošu darbošanos. Ja bērnam patīk lasīt, dāviniet viņam grāmatas.

Ja draugi vai radinieki jautā, kādas dāvanas iegādāties, nekautrējieties dot konkrētus norādījumus. Ja nevarat ieteikt neko konkrētu, labs risinājums ir dāvanu karte kādā rotaļlietu veikalā vai grāmatnīcā. Tādā gadījumā bērns pats varēs izvēlēties to, kas viņam patīk.

Smelieties iedvesmu

Ja vien dāvanu meklēšanu un iegādi neatliksiet uz beidzamo brīdi, Jums būs pietiekami daudz laika, lai aplūkotu piedāvājumus un smeltos iedvesmu. Laba iespēja ir interneta veikali, piemēram, https://220.lv/lv/preces_berniem, - tur preces bērniem pieejamas plašā izvelē, turklāt dažādās cenu kategorijās, tādēļ katrs atradīs savām iespējām atbilstošu risinājumu.

Dāvanu iegāde internetā ļauj arī ietaupīt laiku, turklāt dāvanas var pasūtīt jebkurā sev ērtā laikā - bērni pat nepamanīs, ka dāvana ir iegādāta un pārsteigums būs vēl lielāks.

Ja iegādāsieties uzreiz vairākas dāvanas, iespējams, saņemsiet arī izdevīgus piegādes nosacījumus.

Uzdāviniet pozitīvas emocijas

Vēl viena iespēja ir dāvanā pasniegt pozitīvas emocijas, piemēram, bērna vecumam un interesēm piemērotu piedzīvojumu dāvanu karti, kino vai teātra biļeti. Tā noteikti būs neaizmirstama dāvana, īpaši, ja bērns to varēs izbaudīt kopā ar tuviem draugiem vai ģimeni.

Varat uzdāvināt arī, piemēram, peldbaseina abonementu vai arī dāvanu karti uz kādām bērnu interesējošām nodarbībām.

Ne vienmēr vajadzīgas lielas un dārgas dāvanas

Domājot par dāvanu iegādi, der atcerēties - laba dāvana ne vienmēr maksā daudz. Un arī tās mantas, kas redzamas spožajās reklāmās, ne vienmēr ir pati veiksmīgākā izvēle. Dažkārt bērns vairāk priecāsies par kādu pārsteigumu, piemēram, dažādu nelielu priekšmetu komplektu, kas iesaiņota kā dārgumu lāde. Dāvanas ir neatņemama Ziemassvētku sastāvdaļā un, šķiet, bērni tās gaida visvairāk.

Sagādājiet viņiem prieku, vienlaikus izdarot saprātīgas izvēles.

