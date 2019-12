Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 17.decembra numurā:

Lai sirdīs un mājās ielīst gaišums!

Sestdien, 14.decembrī, ikvienam interesentam, liekot lietā pacietību, iemaņas un fantāziju, Ogres Vēstures un mākslas muzejā muzejpedagoģes Janas Iesalnieces vadībā bija iespēja izgatavot savu oriģinālo meistardarbu – Ziemassvētku lukturi.

Vairāk – laikrakstā.

* Ogrēnieši uzklausa no Krievijas cietumiem atbrīvoto politieslodzīto skaudros stāstus

Kopš atbrīvošanas pagājuši jau trīs mēneši, bet, kā atzīst ukraiņi, viņiem vēl joprojām ir grūti tam noticēt, jo daudziem bijis piespriests cietumsods uz 10, 20 un pat vairāk gadiem. Krievijas cietumos pavadītais laiks politieslodzītajiem saistās ar spīdzināšanu, bezmiegu un draudiem ģimenes locekļu dzīvībai.

Vairāk – laikrakstā.

* Lielvārdes bērnudārzu vadīs Ingūna Dakstiņa;

* Kā šogad veicies mūsu novadu Roberta Mūka dvēseles radiniekiem?

Galēni – vieta Latgalē, kur dzimis Roberts Mūks (īstajā uzvārdā – Avens) un kur pēc ilgas prombūtnes atgriezies Latvijas zemē. R.Mūks dzīvoja trimdā ASV. Viņš ir filozofs, dzejnieks un reliģiju vēsturnieks. Pēc viņa aiziešanas viņsaulē tika saņemts bagātīgs atraitnes Elzas Avenas dāvinājums ar novēlējumu ierīkot Galēnos muzeju Robertam Mūkam. Katru gadu rudenī muzeja darbinieki aicina skolēnus izteikt savas domas par kādu no dzejnieka atziņām. Šī gada tēma bija "Vislielākais noslēpums ir kontūrās, kas atdala lietas no tukša gaisa. Šis noslēpums jāceļ gaismā." Konkursam darbus iesniedza 330 skolēni no 65 dažādām Latvijas skolām.

Vairāk – jaunajā "OVV".

* Rembatē aiztur par seksuāla rakstura darbībām;

* TV šovā "SuperBingo" laimesti ogrēnietei Zumentai un lielvārdietei Dubovskai;

* Ķeguma kārtības sargi notver velosipēda zagli;

* Tiesās par slepkavības atbalstīšanu

"2017.gadā Valsts policijai zvanīja un uz iespējamajiem slepkavības izdarītājiem norādīja kāda persona, kas pēc tam izdarīja pašnāvību. Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrojās, ka zvanītājs un viņa norādītā persona abi kopā noslepkavoja savu toreizējo priekšnieci. Viņi esot ieradušies pie cietušās, vīrietis vairākas reizes viņu sadūris, kā arī iesitis ar āmuru pa galvu. Cietusī mira notikuma vietā," stāsta L.Majevska.

* Ikšķilē notiek ugunsdrošībai veltītas lekcijas

Visiem vairākas reizes tika atgādināts, ka no 2020.gada 1.janvāra visos mājokļos ir jābūt uzstādītiem autonomajiem ugunsgrēka jeb dūmu detektoriem. Ar Ikšķiles novada pašvaldības atbalstu 57 novada mājokļiem tiks sniegta palīdzība gan detektoru iegādē, to pareizā uzstādīšanā un ekspluatācijā, kā arī ugunsdzēšamo aparātu sagādē.

* Ogres novada vieglatlētikas veterāni startē Tartu

Vairāk – Ogres novada vieglatlētikas senioru pārstāvja Aivara Puriņa rakstā.

