Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 20.decembra numurā:

* Mūspuses pašvaldību apsveikumi iedzīvotājiem Ziemassvētkos un Jaunajā gadā;

* Ikšķiles novada domes deputāti sāk lūkoties Salaspils virzienā

"Būtībā mēs paši sev šaujam kājā. Iedzīvotāji nobalsoja par Ikšķiles novada pašnoteikšanos, tādējādi faktiski šis balsojums bija pret pievienošanos Ogrei, bet, ja jau kaut kur tomēr jāpievienojas, kāpēc tagad kāds iedzīvotāju vietā izlems, ka no abiem sliktākajiem scenārijiem Salaspils ir tas labākais? Vai pārdesmit cilvēku var izlemt, ka tā būs labāk mums visiem? Šobrīd iedzīvotāju viedokli par to neviens nav prasījis," saka K.Grīnbergs, un viņam piekrīt arī Kaspars Upacieris. "Es noteikti esmu pret šo iniciatīvu. Uzskatu, ka Ikšķiles novada iedzīvotāji ir izteikuši savu viedokli aptaujā, balsojot par novada neatkarību. Vai, apvienojoties ar Salaspili, kaut kas būs citādāk, nekā ar Ogri? Kur te loģika?" retoriski vaicā K.Upacieris, piebilstot, ka, būdams tīnūžnieks, ir aprunājies ar iedzīvotājiem, un daudzi no viņiem atzinuši, ka risināt dažādus jautājumus daudz ērtāk tomēr būtu Ogrē, nekā Salaspilī, pat ja viņi strādā Rīgā.

* Pasniedz Gada balvas Ogres novada uzņēmējiem;

* Ziemasvētku laika saruna ar Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Ogres un Suntažu draudzes mācītāju Mārtiņu Kalēju

"No pāriem, kas slēdz laulību dzimtsarakstu nodaļā, tiek šķirta katra otrā laulība. (..) No pāriem, kuri savu laulību noslēdz Baznīcā, šķiras katrs desmitais. Savukārt no pāriem, kuri ikdienā kopā lūdz Dievu, šķiras vien katrs tūkstošais pāris. Secinājumus izdariet paši."

Arī par labajiem darbiem, par ziedošanos un ziedojumiem – jaunajā "OVV".

* Pēc autoceļa rekonstrukcijas nevar piekļūt savam īpašumam;

* Invalīdu ar mīlestību gatavotie rokdarbi – lieliska dāvana Ziemassvētkos;

* Lūgums ziedot atmiņu grāmatai par lielvārdieti Edgaru Kauliņu;

* Sports: Ogres NSC "Gada balva 2019", rembatiešu panākumi Latvijas čempionātā, ogrēniešu – starptautiskajās sacensībās Ventspilī.

Laikrakstu "Ogres Vēstis Visiem" pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet 2020.gadam! Pasūtot "OVV" kopā ar "Laimīgo Programmu" – izdevīgāk!

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/reklamraksti/45548