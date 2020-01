Klasiskais vai stūra dīvāns – kuru izvēlēties savam mājoklim?

Stūra dīvāni pēdējos gadus turpina kļūt arvien populārāki, un parādās arvien vairāk mājokļos, atstājot klasiskos dīvānus otrajā plānā. Stūra dīvāns mūsdienās tiek uzskatīts ne tikai par funkcionālu mēbeli, bet arī par interjera dizaina objektu, kas piesaista uzmanību.

Taču, kad mēs nonākam pie izvēles izdarīšanas par to, kuru no dīvānu veidiem pirkt, rodas šaubas, kurš no tiem būs piemērotāks tieši mums? Lai palīdzētu viest skaidrību šajā jautājumā, turpiniet lasīt klasisko un stūra dīvānu salīdzinājumu!

Daudzi cilvēki uzskata, ka, izvēloties stūra dīvānus, viņi veiksmīgāk izmantos pieejamo platību telpā. Parasti stūra dīvāns tiek novietots telpas stūrī, nodrošinot vairāk sēdvietu, nekā tad, ja mēs dotu priekšroku diviem kopā sastumtiem klasiskajiem dīvāniem.

Tomēr, ja sēdvietu daudzums nav noteicošais, arī šāds divu dīvānu izvietojums var noderēt, brīvo vietu izmantojot, piemēram, dekoratīva galdiņa, telpauga vai grīdas lampas novietošanai.

Kādas ir galvenās stūra dīvānu priekšrocības un izaicinājumi?

Stūra dīvāns var būt viens no dominējošiem objektiem telpām, taču šeit rūpīgi jāpārdomā mēbeles lielums un stils. Lai arī stūra dīvāni ir pievilcīgi, mūsdienīgi un ērti, tie nepiedāvā daudz elastības attiecībā uz telpas pārkārtošanu. Zināt to sajūtu, kad sēžat istabā, un jūtat, ka esošais iekārtojums ir apnicis, un gribat pārbīdīt mēbeles? Ja Jums ir stūra dīvāns, uzreiz ir jādomā, kurā citā telpas pusē vai stūrī to novietosiet, lai tas netraucētu pārvietoties pa istabu un ļautu ērti skatīties TV. Savukārt klasiskais dīvāns ļauj brīvāk pārveidot telpas iekārtojumu, ja rodas šāda vajadzība.

Tajā pašā laikā, ja runājam par elastību, jāpiemin, ka daudzi stūra dīvāni no interneta veikala 220.lv piedāvā iespēju to salikšanas laikā izvēlēties tā pusi, proti, vai dīvāns būs labās vai kreisās puses modelis. Tas nozīmē, ka varat izvēlēties, kura dīvāna mala būs garāka un kura īsāka, pielāgojot mēbeles dizainu telpas specifikai un Jūsu vajadzībām. Tāpat mūsdienās varat iegādāties stūra dīvānus ar guļvietas funkciju, veļas kasti, atlaižamām atzveltnēm, kāju balstiem, roku balstiem un galvas balstiem. Visas šīs īpašības var padarīt atpūtu vēl patīkamāku, kā rezultātā dīvāns kļūs par iecienītāko mēbeli Jūsu mājoklī.

Stūra dīvāns jau no tā pirmsākumiem ir bijusi mēbele, kas piemērota lielākai ģimenei vai arī ērtai viesu uzņemšanai. Dīvāna dizains ļauj visiem tajā sēdošajiem ērti sarunāties un vienlaikus arī baudīt, piemēram, filmu TV ekrānā.

Kā klasiskais dīvāns var noderēt Jūsu mājoklī

Nav šaubu, ka ir mājokļi, kuros klasiskie dīvāni būs labākā izvēle. Piemēram, divi atsevišķi dīvāni nodrošina brīvāku izvēli telpas iekārtojumā, ļaujot tos papildināt ar citām mēbelēm, piemēram, kafijas galdiņu, klubkrēslu un citus objektus, kuru izvietošanu apgrūtinātu stūra dīvāna dizains. Domājot ilgtermiņā, var gadīties, ka tieši klasiskais dīvāns varētu būt tā mēbele, kas Jums nodrošina nepieciešamo brīvības sajūtu un ļauj mainīt telpas iekārtojumu pēc savas gaumes un vajadzībām, turklāt, ja Jūs esat cilvēks, kam bieži mainās intereses un dizaina vēlmes, kā arī sekojat tendencēm, tad ir rūpīgi jāizvērtē, vai stūra dīvāns spēs nodrošināt visu, kas Jums nepieciešams.

Ja meklējat dīvānu nelielai istabai, kur ir maz vietas, ļoti iespējams, stūra dīvāns tur gluži vienkārši nederēs, tāpēc labāka izvēle būs, piemēram, ērts divvietīgs dīvāns, kuram ir arī guļamvietas funkcija, lai nepieciešamības gadījumā to varētu pārveidot par gultu. Nelielos mājokļos šīs ir aktuāla problēma, tomēr, ja telpas izmērs atļauj, iespējams, arī izvelkams stūra dīvāns būs laba izvēle. Šeit visu izšķir Jūsu vajadzības, budžets un vēlmes.

