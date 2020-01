Sāksies biļešu pārdošana uz Dailes teātra izrādēm 2020. gada martā

No otrdienas, 7. janvāra, pārdošanā būs pieejamas biļetes uz visām Dailes teātra repertuāra izrādēm martā. To vidū arī trīs jauniestudējumi – Dunkana Makmillana "Monstrs", Maksa Friša "Santakrusa" un Nikolaja Ļeskova "Mcenskas apriņķa lēdija Makbeta".

27. martā Lielajā zālē pirmizrāde būs Maksa Friša lugas "Santakrusa" iestudējumam. Šo romantisko drāmu veidos režisors Jans Villems van den Boss.

Viņa vēlējās tikai to, ko katra mīloša sieviete vēlas no sava mīļotā. Viņš vēlējās brīvību, dzīvi bez robežām un bez krastiem. Viens no viņiem ietu bojā, ja piekāptos otram. Pēc septiņpadsmit gadiem Barons ar savu sievu uzaicina vakariņās kādu klaidoni, kas iemaldījies viņu pilī. Svešinieku, kurš septiņpadsmit gadus klaiņojis pa pasauli ar Barona apraktajām ilgām, izdzīvojot visu, ko nav piedzīvojis Barons. Svešinieku, kurš septiņpadsmit gadus dzīvojis precētas sievietes sapņos un kurš pats ir pilns ar sapņiem, kuriem nav apgriezti spārni.

Lomās: Andris Bulis, Artūrs Skrastiņš, Indra Briķe, Dārta Daneviča, Ilze Vazdika, Dainis Gaidelis, Lelde Dreimane, Kaspars Zāle, Aldis Siliņš, Niklāvs Kurpnieks, Akvelīna Līvmane, Lidija Pupure, Kaspars Dumburs un Mārtiņš Počs.

Kamerzālē pirmizrāde būs 25. martā. Tur Dankana Makmillana lugas "Monstrs" iestudējumu veidos režisors Dmitrijs Petrenko.

Derils neapmeklē stundas un izceļas ar destruktīvu uzvedību. Viņš ir kaitinošs, uzdod nepiedienīgus jautājumus un lieto nepiedienīgus vārdus. Viņš apbrīno Čārlzu Mensonu, Džeku Uzšķērdēju un Osamu bin Ladenu, viņu fascinē vardarbība un spīdzināšana. Viņš negrib pakļauties tiem noteikumiem, ko viņam liek ievērot jaunais skolotājs Toms. Konflikts starp viņiem abiem ir neizbēgams. Viss, ko Darels zina, nāk no televīzijas un filmām. Viņš nemāk dzīvot reālajā pasaulē. Viņš neiederas. Tas ir netaisni pret Darelu, bet netaisni arī pret pārējiem cilvēkiem, kuriem šajā pasaulē ir jādzīvo. Kurš pie tā ir vainīgs? Un kurš var palīdzēt?

Izrādē lomas atveidos aktieri Gints Andžāns, Dainis Grūbe, Anete Krasovska un Vita Vārpiņa.

Marta pirmizrāžu plejādi noslēgs režisors Mihails Gruzdovs, kurš Mazajā zālē iestudēs Jaroslavas Pulinovičas dramatizējumu “Mcenskas aprinķa lēdija Makbeta” pēc Nikolaja Ļeskova stāsta motīviem. Pirmizrāde – 29. martā.

Tirgotāja jaunā sieva Katrīna vada garlaicības māktu, slinku dzīvi ar vecu vīru un īgnu vīratēvu. Kad viņu mājā parādās jaunais, skaistais strādnieks Sergejs, viņa tiecas pie viņa kā tauriņš uz liesmu. Katrīna ir gatava ar viņu kopā iet ugunī un ūdenī. Un cietuma kamerā. Pret Dievu un sirdsapziņu, kamēr mīlestība kā melna čūska izsūc sirdi.

Lomās iejutīsies Rēzija Kalniņa, Mārtiņš Upenieks, Ieva Segliņa, Ģirts Ķesteris, Pēteris Gaudiņš, Lauris Dzelzītis, Ērika Eglija, Gints Grāvelis, Inita Sondore un Lilita Ozoliņa.

Marta piedāvājums par īpašo cenu būs Mazās zāles izrāde "Purva bērni" 1. martā plkst. 15.00. Ieejas biļešu cena – 10 EUR.

Tulkojums angļu valodā titros martā būs pieejams divām izrādēm Lielajā zālē – "Iemīlējies Šekspīrs" 11. martā plkst. 19.00 un "Lauva ziemā" 15. martā plkst. 15.00. Lai titrus būtu ērti lasīt, ieteicams izvēlēties sēdvietas 10. - 17. rindā.

