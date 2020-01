Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 7.janvāra numurā:

* Skaidrīte Tilaka: Lielvārdieši neziņā par kultūras centrā iecerētajiem darbiem

"Gandrīz divus gadus esam bijuši gana pacietīgi – valsts simtgades svētkus svinējuši parkā ar dūraiņiem rokās, dziedājuši un dejojuši sporta hallē, pat pirmizrādēm skatuvi meklējuši citos novados (arī Jumpravas kultūras nams ir remontā). To visu varētu pieciest, ja būtu informācija, kas tiek darīts. Tas savukārt dotu cerību sagaidīt lielās zāles atvēršanas svētkus.

Taču šai laikā tikai pāris "Lielvārdes Novada Ziņu" izdevumos (arī ne vairāk kā dažās rindiņās) pieminēta lielās zāles problēma. Tikai pēc iedzīvotāju vēstules novada domei parādījās nedaudz garāks raksts. Taču arī tas nedeva atbildi uz galveno jautājumu – kas un kā tiek darīts, lai Lielvārdes Kultūras centrs varētu pilnvērtīgi darboties? Vai tiešām jāatjauno Paula Putniņa lugas "Ar būdu uz baznīcu" iestudējums, lai novada varas gaiteņos sadzirdētu lugas galvenās varones Mariannas saucienu: "Tornis! Tornis – tas ir tas, kā mums tik milzīgi pietrūkst…, kur acis pacelt, kur pakāpties un apkārt pavērties!"

Domāju, ka lielā pašdarbnieku saime, tās vadītāji un visi Lielvārdes kultūras attīstībā ieinteresētie cilvēki būtu pelnījuši tikt uzaicinātiem uz atklātu sarunu (kurai gan bija jānotiek daudz agrāk) par kultūras nama problēmu. Mēs esam tiesīgi dzirdēt atbildīgo instanču skaidrojumu, bet tām savukārt jāuzklausa sabiedrības viedoklis, nevis augstprātīgi tas jāignorē," vēstulē redakcijai raksta Lielvārdes senioru teātra "PAŠI" režisore Skaidrīte Tilaka.

* No 1.janvāra dūmu detektori ir obligāti katrā mājā un dzīvoklī

Jāatceras, ka no dūmu detektora nebūs labuma, ja to novietos tuvu ventilācijas iekārtām, jo tās izkliedēs dūmus, ja tādi būs radušies, un aizkavēs detektora impulsu. Nav arī ieteicams detektoru novietot kādā no griestu stūriem, jo tur dūmi nonāks vēlāk.

* VSAA informē par iespēju mantot pensiju 2.līmeņa kapitālu"

* Vakances mūsu novadu pašvaldībās

Ogres novada pašvaldība izsludinājusi konkursu uz Būvvaldes vadītāja, galvenā arhitekta amatu, bet Ķeguma novada pašvaldība aicina darbā Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāju.

* CSDD sākusi starptautiskā parauga vadītāja apliecību izsniegšanu;

* "Mans bērnības stāsts" – kāds tas ir?

Jaunajā "OVV" – mūsu novadu izcilnieki un konkursa dalībnieki, kuru darbu fragmenti vai zīmējumi ievietoti kopkrājumā.

* Februāris Ogres teātrī – mīlestības mēnesis!

*Ogrēniete Gunta Nagle TV šova "SuperBingo" laimē 840 eiro;

* Izdota grāmata par pasažieru vilcienu vēsturi;

* 2020.gada kukaiņu favorīte – vesela ziedmušu dzimta;

* Ogres vieglatlētikas senioriem piecas medaļas Ventspilī!

