Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 21.februāra numurā:

* Lielvārdes un Ķeguma novada pašvaldību deputāti vēlas apvienoties;

* Prāvests Konstantīns Bojārs brīdina visu konfesiju garīdzniekus

Psagājušajā nedēļā Ogres Svētā Meinarda Romas katoļu draudzes prāvests Konstantīns Bojārs sociālajos tīklos izplatīja paziņojumu, ar kuru brīdināja katoļu, luterāņu un pareizticīgo garīdzniekus, pastāstot, kā 2019.gada 5.jūnijā vairākos katoļu dievnamos, tostarp arī Ogres, notika Valsts ieņēmumu dienesta (VID) iniciētas kratīšanas.

Prāvests K.Bojārs, kurš ir ļoti cienījamā vecumā, ticis arī pratināts. Lūk, no viņa apraksta, kā tas noticis: "Mani uz pratināšanu S.Priede sākumā aicināja uz savu kabinetu, bet veselības un vecuma dēļ es ierasties pie viņas atteicos, un viņa labprāt piedāvāja iespēju ierasties Ogrē. Lai gan vairākas reizes tiku rakstījis un skaidrojis par Svētā Gregora intencijām un draudzes naudas izcelsmi, viņa tomēr manu skaidrojumu nevēlējās saprast un pieņemt. Viņas izpratnē atklāti es esmu „noziedznieks”, precīzāk, zaglis. Viņai nekādu pierādījumu nebija, un tie nevarēja būt. Manī tas izraisīja neizpratni, pārdzīvojumus. Iznāk, ka es esmu zaglis, jo es nevaru pierādīt pretējo. Padomāju un atklāju, ka no Kremļa sienas ir izkāpusi Aleksandra Višinska pratināšanas prakse – ja nevari pierādīt, ka neesi zaglis, esi vainīgs, kaut arī izmeklētāja rīcībā nekādu pierādījumu nav un nevar būt. Diemžēl šo praksi piekopj ne tikai S.Priede, bet arī citi izmeklētāji, un uzkrītoši, nepārprotami – arī citas izmeklēšanas iestādes, it īpaši tā saucamie Knāba darbinieki.”

* Topošo absolventu vizītkartē: Ogresgala devītie, kuru dzīves moto – „Ej un dari!”

* Domāju tā: Joprojām bla, bla, bla...

„Jā, ērtos krēslos sēdošie paliks bez darba un algas, un tas ir pats galvenais iemesls reformu pretestībai, un to var arī saprast. Viņi reformai piekristu vien tad, ja no jauna tiktu dibinātas administratīvās pārvaldes, kurās varētu pārsēsties...” tā Valija Jonele-Žihareva.

* Nakts laikā dzīvokļa durvīm jābūt aizslēgtām!

Zagļi nakts laikā, paraustot durvju rokturus, atrod mitekļus, kas nav aizslēgti, iekļūst dzīvoklī un pāris minūšu laikā paņem to, kas atrodas gaitenī vai tuvumā – somas, naudas makus, telefonus un citas ierīces. V.Gržibovskis aicina: pirms doties pie naktsmiera, noteikti pārliecināties, vai dzīvokļa durvis ir aizslēgtas!

* Auto stāvvietu jaunumi pie Ogres autoostas un Mālkalnes prospektā 3;

* Tiesa pasludina spriedumu strīdīgā avārijas lietā

Ceļu satiksmes negadījums, par kura izraisīšanu tika uzsākts kriminālprocess, notika Suntažos, turklāt jau pirms vairāk nekā četriem gadiem – 2016.gada 13.janvārī. Bija vēls vakars, tumšs, un spēcīgi sniga sniegs, tāpēc redzamība, braucot pa ceļu P4 bija ļoti ierobežota. Šajos braukšanai ļoti ekstrēmajos apstākļos misējās baļķu vedēja vadītājam Raivim Puzulim, kurš avarēja, turklāt uz ceļa braucamās daļas izbira krava – sīkbaļķi, aizšķērsojot to. (..)

Gan apsūdzētā advokāts Dagnis Zacmanis, gan cietušā advokāts Guntars Sīmanis vērsa tiesas uzmanību uz to, ka pēc taisnības galvenais šī negadījuma vaininieks ir pavisam cits – balķvedēja vadītājs Puzulis. Ogres rajona Prokuratūras prokurore Arta Vanaga uz to atbildēja, ka apsūdzībai jābūt likumīgai, nevis taisnīgai.

* Nākamnedēļ Notāru dienas – juridiskās konsultācijas bez maksas;

* Vēstules no Austrālijas jeb Dārgais sniegs

Labdien! Mani sauc Ingrīda Biezaite (dzimusi Oerte), esmu dzimusi Ogrē un līdz 2010.gada 10.oktobrim dzīvoju šajā skaistajā pilsētā, līdz kopā ar vīru pārcēlāmies uz dzīvi Austrālijā.

Pirmos gadus rakstīju par saviem piedzīvojumiem Melburnā un tās apkārtnē, kurus publicēja laikrakstā “Ogres Vēstis Visiem”, un, kā man stāstīts, bija lasītāji, kas sekoja tiem līdzi.

2013.gadā piedzima mūsu dēls Mārtiņš, kurš pārņēma ikdienas dzīvi, un piedzīvojumu rakstīšanai vairs nebija spēka un iedvesmas. Bet nu puika ir paaudzies, uzsācis skolas gaitas, un vēlos atkal uzrakstīt par to, kāda ir mūsu dzīve šajā tālajā kontinentā.

Tagad, kad Latvijā visi ar nepacietību gaida un nevar sagaidīt sniegu, vēlos pastāstīt par to, kāda bija mūsu satikšanās ar sniegu Austrālijā. Vien jāpaskaidro, ka šeit jūlijs ir viens no ziemas mēnešiem. Melburnā ziemas līdzinās Latvijas novembrim.

* Sports: Indra Mackeviča uzvar ar sezonas labāko rezultātu Latvijā; Valentīna dienā sacenšas volejbolā un galda tenisā; Ikšķiles jaunajiem futbolistiem divi čempionu kausi!

Foto no personiskā arhīva

Raksta autore Ingrīda Biezaite, dzīvojot tajā puslodes pusē, pieredz pirmo sniegu, bet viņas dēlēnam Mārtiņam šis ir pirmais sniegs mūžā.

