Dailes teātrī iestudē Maksa Friša romantisko drāmu "Santakrusa"

Dailes teātra Lielajā zālē top šveiciešu autora Maksa Friša romantiskā drāma "Santakrusa". Izrādi iestudē režisors Jans Villems van den Boss. Pirmizrāde būs 27. martā.

Viņa vēlējās tikai to, ko katra mīloša sieviete vēlas no sava mīļotā. Viņš vēlējās brīvību, dzīvi bez robežām un bez krastiem. Viens no viņiem ietu bojā, ja piekāptos otram. Pēc septiņpadsmit gadiem Barons ar savu sievu uzaicina vakariņās kādu klaidoni, kas iemaldījies viņu pilī. Svešinieku, kurš septiņpadsmit gadus klaiņojis pa pasauli ar Barona apraktajām ilgām, izdzīvojot visu, ko nav piedzīvojis Barons. Svešinieku, kurš septiņpadsmit gadus dzīvojis precētas sievietes sapņos un kurš pats ir pilns ar sapņiem, kuriem nav apgriezti spārni.

Iedomājieties gliemežnīcu, kuras nav un kuru var tikai iedomāties – tik skaista tā ir. Var apbraukāt visu jūru krastus, atvērt tūkstošiem, simttūkstošiem gliemežnīcu, un neviena no tām nebūs tik skaista kā tā gliemežnīca, kuru var tikai iedomāties.

Izrādes lomās būs Andris Bulis, Kaspars Dumburs, Dārta Daneviča, Artūrs Skrastiņš, Emīlija Paula Andersone, Niklāvs Kurpnieks, Indra Briķe, Aldis Siliņš, Ilze Vazdika, Akvelīna Līvmane, Lidija Pupure, Kaspars Zāle, Olga Dreģe, Dainis Gaidelis, Levis sighan Nsame, Aleksandrs Radzevičs, Inita Āboliņa un Laura Upeniece.

Jans Villems van den Boss izrādi veido kopā scenogrāfu Aigaru Ozoliņu, kostīmu mākslinieci Ilzi Vītoliņu un horeogrāfi Ingu Raudingu.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/reklamraksti/46261