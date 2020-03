Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 10.marta numurā:

* Fotoklubs "Ogre" meklē atbildes uz jautājumu – ko nozīmē būt sievietei?

Īsi pirms Starptautiskās sieviešu dienas, kuru daudzi joprojām atzīmē, Ogres novada Kultūras centra (ONKC) Foto izstāžu zālē 7.martā tika atklāta foto kluba "Ogre" izstāde "Būt sievietei", kurā 19 fotokluba mākslinieki katrs savā veidā centušies sniegt atbildi uz jautājumu, ko mūsdienās nozīmē būt sievietei Latvijā.

* Madlienas evaņģēliski luteriskajā dievnamā – vērienīgi remontdarbi!

* Ķeipenē šoziem redzēts vilks, Birzgalē – lācis

Mednieks Kārlis Antonovs šoziem, izbraucot no savas mājas ceļa uz valsts autoceļa Augšlīgatne – Skrīveri, ap pusdeviņiem vakarā satika nopietnu pelēcīti – vilku.

"Meža sanitārs" acīmredzot bija iznācis no Ķeipenes muižas parka. Ieraugot automašīnu, ieskrēja SIA "Agroserviss"Ķeipene"" degvielas bāzes teritorijā, pēc tam bijušās kopsaimniecības "Ķeipene" ābeļdārzā. Pats aculiecinieks un kolēģi – mednieki nešaubījās – visas ārējās pazīmes liecināja, ka redzēts vilks. Vēlāk tas devās Pečoru purva virzienā. Tajā pašā dienā pelēcis manīts arī netālu no mājām "Ķenteni" un "Sauleskalns". Kāds garāmbraucējs to pat nofilmējis. Savukārt janvāra sākumā vilks sastapts pavisam citā Ķeipenes pagasta pusē – pie mājām "Basītes” un "Puriņi”.

* Tikšanās ar filmas par Herberta Cukura likteni veidotājiem;

* Ikšķilietis Igors Miglinieks par koronavīrusu

Igors Miglinieks arī pastāstīja, ka Ķīnā visos lielveikalos un vietās, kur vairāk pulcējas cilvēki, ir pieejami roku dezinfekcijas līdzekļi. Visi, kas ieiet un iznāk no veikaliem, uzspiež šo dezinfekcijas želeju un notīra rokas. To dara Ķīnā, kur vienā mazpilsētā ir deviņi miljoni iedzīvotāju. Kāpēc to nevar ieviest arī Latvijā?

* „Vai saistībā ar koronavīrusa izplatīšanos veidojat pārtikas uzkrājumus?” "OVV” noskaidro "Ielu intervijā";

* Zilajos kalnos notiek sagatavošanas darbi elektrokabeļa ievilkšanai;

* Neatdod redzi glaukomai!

Diemžēl liela daļa ir tādu slimnieku, kas padzirdējuši, ka acu slimības ir ļoti veiksmīgi ārstējamas, un novilcina vizīti pie acu ārsta, tādējādi palielinot risku zaudēt redzi pavisam. Piemēram, cilvēks ir dzirdējis, ka kaimiņš, kurš arī pazaudējis redzi, veicot operāciju, to ir pilnībā atguvis. Taču kaimiņam, iespējams, tika veikta kataraktas operācija, un tā ir pavisam cita slimība. To nezinot, glaukomas slimnieks padomā, ka viņam arī būs līdzīga situācija un nav nekāda pamata iet pie ārsta līdz brīdim, kamēr nav pavisam slikti. Taču glaukomas gadījumā pilnīgi zaudētu redzi atgūt nevar.

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Oftalmoloģijas klīnikas vadītāju, profesori Gunu Laganovsku

