Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 27.marta numurā:

* Ogrē uzsākta tirdzniecības centra "Lidl" būvniecība

"OVV" sazinājās arī ar "Lidl" Latvija” pārstāvjiem un saņēma šādu Korporatīvās komunikācijas departamenta vadītājas Danas Hasanas atbildi: "Paldies jūsu lasītājiem par lielo un pozitīvo interesi. "Lidl Latvija" pašlaik koncentrējas uz sava loģistikas centra būvniecību Dreiliņos, Rīgā, vienlaikus ceļot veikalus daudzās Latvijas pilsētās. Tai skaitā arī Ogrē, Kalna prospektā. Veikala ēkas un apkārtējās infrastruktūras celtniecības darbi vēl atrodas agrīnā attīstības posmā, tāpēc pašlaik ir pāragri minēt kādus konkrētus nākotnes datumus."

* Pacientu un ārstu drošībai saistībā ar Covid-19 uz laiku ierobežos plānveida veselības aprūpes pakalpojumus;

* Ja kāzas vēl var atlikt, tad bēres – nekādi

Neraugoties uz valstī izsludināto ārkārtas situāciju un vīrusa Covid–19 izplatību, turpina dzimt bērni, cilvēki vēlas noslēgt laulības un diemžēl arī mirst no visdažādākajām saslimšanām. "OVV" vēlējās noskaidrot, kā ārkārtas situācija ietekmējusi Dzimtsarakstu nodaļu darbu Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadā, kā arī, cik kupli šā brīža situācijā ir aizgājēju pavadītāju pulciņi.

Vairāk – jaunajā "OVV".

* Ar Covid–19 saslimušie reģistrēti ne vien Ogres, bet arī Ķeguma novadā;

* Policijas ziņas: Neievēro pašizolāciju

Saņemta informācija, ka 23.martā R. Jumpravā pārkāpis Ministru Kabineta rīkojumu saistībā ar vīrusa Covid–19 izplatības ierobežošanu un pēc atgriešanās no ārzemēm nav ievērojis 14 dienu pašizolāciju. Lauberē pašizolāciju pēc atbraukšanas no ārvalstīm nav ievērojusi arī I., turklāt devusies uz darbu veikalā. Saņemta arī informācija, ka 23.martā pašizolāciju Ogrē, Celtnieku ielā, nav ievērojis R. kurš nesen atgriezies no ārvalstīm. 24.martā pašizolāciju Ogrē, Grīvas prospektā, nav ievērojis arī kāds cits no ārzemēm atbraucis vīrietis. Visos gadījumos uzsākta administratīvā lietvedība. Savukārt Suntažos pašizolāciju 25.martā nav ievērojis kāds vīrietis, kurš atlidojis no Čehijas, bet Birzgalē, iespējams, pašizolāciju neievēro kāda sieviete, kuru no Vācijas atvedis dēls, turklāt sievietei ir arī vīrusa saslimšanas simptomi. Policijas darbinieki noskaidro notikušā apstākļus.

* Ogrē acu priekšā nobrūk mājas daļa

Otrdienas rītā, 24.martā, "OVV" saņēma kāda satraukta mūsu lasītāja zvanu: "Gāju gar Ogres mūzikas skolu un ieraudzīju, kā ielas pretējā pusē manā acu priekšā pēkšņi nobrūk mājas daļa!"

* Sportiska izklaide brīvā dabā – disku golfs Lūšu takas mežā

Šī sporta veida entuziasti Jāni nereti mēdz dēvēt arī par Latvijas disku golfa vectētiņu, jo tieši viņš 2008.gadā Rīgā uz vasaras sezonu izveidoja mūsu valstī pirmo disku golfa laukumu. Un jau nākamajā gadā rīkoja pirmās starptautiskās disku golfa sacensības. Nevarēdams sagaidīt, kad kāds cits ierīkos disku golfa laukumu tuvāk Lielvārdei, Jānis saprata – jārīkojas! Un tā pagājušajā gadā Lūšu ģimenes lauku plašumos, kur goda vietā vienmēr bijusi biškopība ("Stropēnu" medus produkcija atpazīstama pēc zīmola "Lūšu drava") tapa arī disku golfa laukums ar deviņiem groziem."

Foto no Jāņa Lūša ģimenes arhīva: "Stropēnos" ar disku golfu aizrāvies ne tikai Jānis Lūsis, bet arī viņa dzīvesbiedre Lelde un, protams, bērni.

