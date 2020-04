Saudzēsim acis – no pārdomāta uztura līdz pareizai kontaktlēcu izvēlei

Redze ir ļoti nozīmīga cilvēka maņa, kas īpaši jāsargā un jāsaudzē, turklāt tas jādara nevis tad, kad problēmas jau sākušas likt par sevi manīt, bet jau no bērnības. Mūsu ikdienas izvēles, dzīvesveids, darba specifika, uzturs un daudzi citi aspekti ietekmē arī redzi. Ļoti svarīgi regulāri veikt redzes pārbaudes, kā arī redzes speciālistu ieteiktos profilaktiskos pasākumus.

Laikus to nedarot, var rasties nopietnas sūdzības par redzes diskomfortu, var veidoties vai palielināties tuvredzība, tālredzība un astigmātisms, kas noved pie briļļu vai kontaktlēcu lietošanas.

Savukārt laikus nepamanītas acu saslimšanas, kā piemēram, katarakta, glaukoma, tīklenes slimības u.c. var radīt nopietnus redzes bojājumus, kurus nevar pilnībā novērst ar korekcijas līdzekļiem - brillēm vai kontaktlēcām. Par to, kā saudzēt acis ikdienā, lasi raksta turpinājumā.

Dzīvesveida maiņa – pamats veselām acīm

Piekritīsi – mūsdienu steidzīgajā dzīves ritmā nav viegli saglabāt veselīgu dzīvesveidu. Tas nenozīmē tikai nodarbošanos ar fiziskajām aktivitātēm – tāpat jāpievērš uzmanība tam, ko mēs ēdam, jāatrod līdzsvars starp darbu un atpūtu, kā arī jāizvairās no smēķēšanas un alkohola lietošanas. Ir pierādīts, ka acu veselību pozitīvi ietekmē antioksidantiem bagāts uzturs. Tie ir ne tikai augļi, dārzeņi un ogas, bet arī dažādas tējas. Īpaši vērtīgas ir mellenes, svaigi burkāni un kāposti, kā arī smiltsērkšķu sula. Ne mazāk svarīgi ir arī uzņemt pietiekami daudz ūdens, vismaz 1,5 – 2 litri dienā.

Acis un starojums – kā pasargāt redzi

Ikdienā mēs pat neaizdomājamies par to, ka mūsu acis tiek pakļautas dažāda veida starojumam, it īpaši, saules UV stariem un starojumam, kurusaņemamnoviedierīčuekrāniem. Kas attiecas uz saules gaismu, pret to visvieglāk būs aizsargāties, lietojot kvalitatīvas saulesbrilles. Savukārt, ja ikdienā daudz strādā ar datoru, neaizmirsti ik pēc brīža atpūtināt acis, tās mirkšķinot un cenšoties skatīties tālumā. Tāpat pieejamas īpašas brilles darbam ar datoru, kas bloķēdatora, telefona un citu viedierīčustarojumu.

Ja izvēlies kontaktlēcas – konsultējies ar speciālistu

Mūsdienās salīdzinoši lielai sabiedrības daļai ir nepieciešami redzes uzlabošanas palīglīdzekļi – lēcas vai brilles. Tiem, kuri savām acīm izvēlējušies lēcas, noteikti zina, ka to lietošana prasa striktu higiēnas aktivitāšu ievērošanu, kā arī sekošanu lēcu ražotāja nosacījumiem (piemēram, par nēsāšanas ilgumu).

Tāpat jāatceras - pērkot kontaktlēcas internetā vai veikalā pirmo reizi, konsultējies ar redzes speciālistu, kas veiks redzes pārbaudi un noskaidros Tev piemērotāko kontaktlēcu veidu. Noteikti nevajadzētu veikt pirkumu uz savu galvu, ietekmējoties no citu lietotāju ieteikumiem vai tāda aspekta kā lēcu cena. Ne visas kontaktlēcas arī vienādi “sēž” uz acs un tām ir dažādi rādiusi, tāpēc tās tiešām jāpiemeklē kopā ar speciālistu tieši Tavām acīm!

Rūpējies par savu redzi, un Tavas acis Tev būs pateicīgas!

