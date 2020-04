10 veidi, kā izmantot kokosriekstu eļļu skaistumkopšanā

Kokosriekstu eļļa tiek uzskatīta par vērtīgu dabas produktu, ko daudzveidīgi var izmantot arī skaistumkopšanā. Ja vēl neesat pazīstami ar kokosriekstu eļļu un tās labajām īpašībām, tad piedāvājam iepazīties vismaz ar desmit veidiem, kā varat to izmantot arī savos skaistuma rituālos. Kā arī kokosriekstu eļļa būs maciņam draudzīgs skaistumkopšanas produkts, jo aizstās daudzus citus pirkumus.

Matu kopšanai

Kokosriekstu eļļa ļoti labi noderēs dažādām matu aprūpes procedūrām. Piemēram, ar kokosriekstu eļļu var aizstāt kondicionieri, pēc matu mazgāšanas eļļu ieziežot mitros matos un kādu laiku paturot tajos. Pēc tam eļļa rūpīgi jāizskalo, lai mati nešķistu taukaini. Eļļu var izmantot arī kā matu masku, pievienojot tai citas sastāvdaļas un atstājot matos uz ilgāku laiku vai pat visu nakti, bet matus mazgāt pēc tam. Tāpat kokosriekstu eļļa noderēs cīņā ar sausiem matu galiem. Atliek paņemt nelielu daudzumu eļļas un iemasēt to matu galos. Kokosriekstu eļļa matus padarīs spīdīgus, vijīgus, spēcīgus un veselīgus.

Sejas procedūrām

Ļoti labi kokosriekstu eļļa noder arī dažādām sejas procedūrām. To vienkārši var uzklāt uz attīrītas ādas krēma vietā, izmantot kā bāzi sejas maskām un skrubjiem, ko gatavo mājās, iemasēt to sejas problēmzonās, lai mazinātu novecošanās pazīmes. Kokosriekstu eļļu iesaka izmanto arī tiem, kuri cieš no aknes, jo tai ir antibakteriāla iedarbība.

Kosmētikas noņemšanai

Šī eļļa var aizstāt arī ierastos kosmētikas noņemšanas līdzekļus, jo labi tiek galā arī ar ūdensnoturīgu dekoratīvo kosmētiku. Atliek iemasēt to sejas ādā un atstāt uz pāris minūtēm, pēc tam notīrot ar vates plāksnītēm. Eļļa ne tikai noņems kosmētiku, bet arī mitrinās, pabaros un mīkstinās sejas ādu.

Pēc sauļošanās

Tā kā kokosriekstu eļļai piemīt nomierinošas un dziedinošas īpašības, kas var mazināt ādas bojājumus, tad tā lieliski noderēs vasarā, lai palutinātu ādu pēc saules peldēm. It īpaši, ja gadījies saulē apdegt, kas ādai ir nepatīkama trauma. Protams, ja saules apdegums ir nopietns, ar pašārstēšanos labāk neaizrauties un konsultēties ar dermatologu.

Nagu kutikulu kopšanai

Sausa āda ap nagiem ir izplatīta problēma. Kokosriekstu eļļa var palīdzēt uzlabot situāciju un padarīt rokas pievilcīgākas. Regulāri iemasējiet eļļu ap nagiem, mitrinot kutikulu un novēršot ādas sausumu un lobīšanos. Protams, ar eļļu var iemasēt arī visas plaukstas, tā būs laba alternatīva roku krēmam.

Kā skūšanās līdzeklis

Ja mājās beidzies skūšanās līdzeklis, to droši varat aizstāt ar kokosriekstu eļļu. Tā mitrinās un mīkstinās matiņus, padarot skūšanos tiešām komfortablu. Jutīgas ādas īpašnieki, kuriem no parastajiem skūšanās līdzekļiem ir alerģiska reakcija, rodas kairinājums, var pilnībā tos aizstāt ar kokosriekstu eļļu. Vienīgi jāpiemin, ka kokosriekstu eļļas izmantošana var saīsināt skuvekļu kalpošanas laiku.

Kā pamats ķermeņa skrubim

Kokosriekstu eļļu varat izmantot kā bāzi maigu un tajā pašā laikā efektīvu ķermeņa skrubju pagatavošanai. Pievienojiet eļļai cukuru, kafijas biezumus, sāli vai citas sastāvdaļas un izmantojiet kā skrubi visam ķermenim, lai atbrīvotos no atmirušajām ādas šūnām. Skrubja sastāvā esošā kokosriekstu eļļa kalpos kā ādas mitrinātājs, āda kļūs gludāka un maigāka.

Sausai un niezošai ādai

Kokosriekstu eļļai ir spēja mazināt ādas niezi un kairinājumu, tāpēc tā būs lielisks palīgs ādas kopšanā tiem, kuri cieš no dažādām ekzēmām. Eļļu var plānā kārtiņā uzziest uz ekzēmas skartajam vietām, ļaujot tai iesūkties. Protams, jānovēro ādas reakcija, jo dažreiz var būt alerģiska reakcija, tādā gadījumā eļļu nevajadzētu izmantot.

Skropstu kopšanai

Tām sievietēm kuras daba nav apveltījusi ar biezām un garām skropstām, vai arī tās sākušas pārmērīgi izkrist, kokosriekstu eļļa var palīdzēt. To vakarā var iemasēt skropstās un atstāt uz nakti. Tas nostiprinās un baros skropstas, padarīs tās veselīgākas un veicinās to augšanu.

Pēdu kopšanai

Pēdas ir vēl viena problēmzona, kurā kokosriekstu eļļa būs universāls palīgs. To var izmantot pēdu skrubja izgatavošanai, pēdu ādas kopšanai, sausas un saplaisājušas ādas ārstēšanai. Tā kā kokosriekstu eļļai ir arī antibakteriālas īpašības, tā palīdzēs uzturēt pēdas svaigas un veselīgas.

