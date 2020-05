Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 15.maija numurā:

* Topošo absolventu vizītkartē: Ogres Valsts ģimnāzijas 12.c!

Par jauniešu skolā aizvadīto laiku un nākotnes plāniem – jaunajā "OVV".

* Sejas maskas sabiedriskajā transportā

Speciālisti vairākkārt atkārtojuši, ka vienreiz lietojamās maskas ir derīgas tikai dažas stundas. Ja cilvēkam sabiedriskajā transportā mērojams tālāks ceļš, maz ticams, ka viņš būs sagādājis vairākas maskas, ko nomainīt, jo tās nebūt nav lētas. Gluži pretēji, visdrīzāk dažs labs vienu un to pašu vienreizējo maksu lietos vairākkārt, tik ilgi, kamēr tā izdils un izjuks, nemaz nerunājot par daudzajiem nosacījumiem, kā maska pareizi jālieto, lai tai vispār būtu vēlamais efekts.

Arī par citām ar maskām saistītām problēmām rubrikā "Sveicināti!" – žurnāliste Dzintra Dzene.

* Uzņēmīgiem cilvēkiem arī krīze nav šķērslis

Laikā, kad valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ durvis slēguši vairāki uzņēmumi, Ikšķilē un Lielvārdē gluži pretēji darbu sākuši jauni uzņēmumi, kas ne vien nepieprasa dīkstāves pabalstu, bet spēj nodrošināt gan sevi, gan radīt jaunas darba vietas citiem. Ikšķilē šogad aprīlī darbu uzsākusi kafejnīca “Uguns Café”, bet Lielvārdē – beķereja “Bricēni”.

Vairāk – jaunajā "OVV".

* Lielās Talkas dienā Ogres novada iedzīvotāji iestādīs 5000 priedes

Priežu stādus var saņemt arī stādīšanai privātā īpašumā, taču jāņem vērā, ka priedīšu stādīšanai un to veiksmīgai augšanai ir specifiskas prasības. Ja piemērotas vietas izvēlei nepieciešams padoms, var sazināties ar Ogres novada pašvaldības būvvaldes ainavu arhitekti Seniju Smiltnieci.

* Ogres slimnīcas kolektīvs nākamajām paaudzēm dāvā 40 priedes;

* No 13.maija – izmaiņas autobusu maršrutos;

* Sports. Personība. Piemiņa: Vitauts Mihalovskis

"Pagājušā gadsimta 60. un 70.gados, kad Vitauts bija absolvējis Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūtu (LVFKI) un atnācis uz Ogri strādāt par handbola treneri, var droši teikt, ka mūsu pilsētā sākās īstens šī sporta veida apvērsums vārda vislabākajā nozīmē," raksta viņa bijušais audzēknis Einārs Siliņš.

"Vitauts mums iemācīja nevis truli nesties pa laukumu ar kāju palīdzību un bez galvas, bet tieši otrādi – domā, domā un vēlreiz domā! Tikai tad skrien un dari. Ir ļoti maz treneru, kas var šo visu pareizi pasniegt un iemācīt," tā Jānis Dušelis.

Visu V.Mihalovska audzēķņu rakstīto, arī Viļņa Āzena, Jāņa Skābarža, Aivara Vekmaņa, Ojāra Ošiņa u.c. atmiņas – 15.maija "OVV".

* Ikšķilē veikalā īstu 500 eiro banknoti notur par viltotu. Ko tas nozīmē pensionāram?

* Ko iepazīt, dodoties ceļojumā uz Madlienas pagastu?

* Receptes: Ja gribas ko gardu no rabarberiem.

Laikrakstu "Ogres Vēstis Visiem" pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet!

Pasūtot "OVV" kopā ar "Laimīgo Programmu" – izdevīgāk!

Foto no klases arhīva:

OVĢ 12.c klases klasiska bilde. 1.rindā no kreisās: Alise Gaiķe, Beatrise Ķerekse, Anta Pirktiņa, Ērika Bogdanova; 2.r. no kr.: Matīss Teodors Seleckis, Sintija Ieva Žuga, kl. audz. Velga Kalniņa, Elīna Lūžniece, Rēzija Kozuliņa; 3.r. no kr.: Kristaps Bīriņš, Alekss Štāls, Dāvids Šķeltiņš, Kristaps Liepa, Jānis Bērziņš.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/reklamraksti/46842