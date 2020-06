Alternatīva biznesa finansēšana – faktorings

Parasti tad, kad biznesam nepieciešami papildu līdzekļi, vēršas bankā. Tomēr bankā ātri saņemt kredītu nav sevišķi vienkārši, un viss process var ieilgt pat mēnesi. Pat nokārtojot visas formalitātes, bizness nevar būt drošs, ka pēc šī termiņa tiešām saņems nepieciešamos līdzekļus.

Visā procesā ir jāsniedz ļoti daudz detalizētas informācijas, kas vēlāk var neatbilst realitātei, ja prognozes neīstenosies. Tāpēc biznesi, kas vēlas ātrāk saņemt finansējumu, arvien biežāk meklē alternatīvus veidus. Viens no tiem ir faktorings.

Kas ir faktorings?

Faktorings ir juridisko personu vai banku sniegtais finansējums, kas pamatots uz naudas prasījuma nodošanu. Vienkārši sakot, tā ir rēķinu finansēšana. Bizness, parakstot līgumu ar faktoringa sabiedrību, nodod ne tikai rēķinu administrēšanu, bet arī maksātnespējas riskus un parādu administrēšanu.

Tātad – kur šeit āķis? Tā nav. Šajā situācijā ieguvēji ir visi. Faktoringa sabiedrībai tas ir izdevīgi, jo klients, kurš saņem rēķina iepriekšējās apmaksas pakalpojumu (faktoringu), maksā attiecīgās likmes. Klientam tas ir izdevīgi, jo viņš samazina risku un nav jāgaida, kamēr pircēji apmaksās rēķinus, tāpēc tam pastāvīgi ir apgrozāmie līdzekļi. Pircējiem ir izdevīgi, jo no biznesa, kurš saņem faktoringu, iegūst ilgāku atlikšanas termiņu, tāpēc var labāk sadalīt pieejamos līdzekļus.

Kā darbojas faktorings?

Tas ir ļoti ātrs un uzticams finansēšanas veids, kad tiek apmaksāti saņemtie rēķini. Šajā procesā piedalās trīs iepriekš minētās puses. Pircējs iegādājas preci vai pakalpojumu no klienta (biznesa, kurš saņem faktoringa pakalpojumu). Klients nodod izrakstīto rēķinu faktoringa sabiedrībai, kas vienas darba dienas laikā pārskaita 70–90 % no rēķina vērtības. Pircējs saņem apmaksas atlikšanu pat līdz 120 dienām (var būt atkarīgs no pakalpojuma sniedzēja) un noteiktajā termiņā apmaksā rēķinu faktoringa sabiedrībai.

Faktorings ļauj samazināt risku, kā arī paātrināt biznesa attīstību un efektivitāti. Vairāk par alternatīvo biznesa finansēšanu atradīsiet šeit SME Finance.

