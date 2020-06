Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 19.jūnija numurā:

* Operetes teātris Ogrē nebūt nav nesasniedzams sapnis

"Kādreiz šī vieta bija Ogres sirds – te bija Ogres Tautas nams, universālveikals, grāmatnīca. Ja mēs šajā bijušajā Ogres Tautas nama ēkā neieliksim jēgu un dzīvību, tā paliks tikai kā spoku nams. Lai virzītu šo projektu, esam gatavi uzklausīt jebkuras domas un idejas, meklēt sadarbības partnerus. Esmu pārliecināts, ka kopīgiem spēkiem mēs sasniegsim rezultātu," sacīja E.Helmanis, piebilstot, ka šobrīd ir jāpanāk vienošanās ar Kultūras ministriju par atbalstu Operetes teātra būvniecībai Ogrē un attiecīgi nākamā gada pašvaldības budžetā jāieplāno līdzekļi ēkas atpirkšanai no privātīpašnieka un projektēšanas darbiem.

* Mūsu novadu pašvaldību pasveikumi svētkos;

* Izlaidums: Taurupes pamatskolas taureņi aizlidojuši!

Taurupes devītie uzsvēra, ka ir pavisam neliela kopa, toties moža, stipra un saprotoša – trīs zēni un viena meitene. Visatbildīgākā klase skolā, kur viens otru ciena, izpalīdz un motivē mācīties. Kā jau ģimenē, gadās arī strīdi, pēc tam seko draudzīga salabšana. Netrūkst labsirdīgu joku; katra jauna diena – piedzīvojums. Kolektīva zīmols – dziedāšana skolas gaitenī.

* Aptur mazgadīgu bērnu, kur ar divriteni mēro ceļu uz Rīgu...

* Ogres novadā turpinās nozīmīgi infrastruktūras sakārtošanas darbi

Vasara tradicionāli ir laiks, kad īstenot dažādus būvdarbus. Ogres novadā šobrīd tiek turpināti jau pērn uzsāktie projekti, kā arī uzsākti jauni, novada infrastruktūrai nozīmīgi būvdarbi.

* Ikšķiles novada pašvaldība lūdz Valsts prezidentu neizsludināt likumu

Ikšķiles novada pašvaldība nosūtījusi vēstuli Valsts prezidentam Egilam Levitam, lūdzot izmantot Latvijas Republikas Satversmē noteiktās Valsts Prezidenta tiesības un neizsludināt 2020.gada 10.jūnijā Saeimā pieņemto "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu", bet iesniegt to otrreizējai caurlūkošanai Saeimā.

* "Latvijas Pasts" lūdz sakārtot pastkastītes un pieskatīt suņus;

* Trīs mūsu skrējēji piedalās skrējienā apkārt Latvijai

* Pilnā sparā turpinās "Lielais OGRES piedzīvojums"!

* Ogres orientieristiem divas godalgotas vietas "Daugavas kausā".

Foto no skolas arhīva: Svētku mirkļa dalībnieku grupas kopbilde. 1.rindā no kreisās: Samuels Gintars Dzalbs, Taurupes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Stafeckis, Linards Imants Ozoliņš, skolotāja Vanda Prancāne, Aleksandrs Deņisovs, skolotāja Ineta Frēliha, Elvita Bresme; 2.rindā no kreisās: skolotājas – Sarma Špilberga, Daiga Rosicka, Ligita Millere, Regīna Donska, direktore Lonija Pušmucāne.

