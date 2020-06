Lensor.eu – tavs optikas preču e-veikals

Vai arī jūs pēdējos mēnešos esat iepirkušies internetā daudz vairāk nekā parasti? Jā, pandēmija ieviesusi izmaiņas mūsu paradumos, no jauna parādot to, cik internets un e-veikali patiesībā ir ērti un noderīgi. Internetā var iegādāties visu – no pārtikas, apģērba un sadzīves precēm līdz mēbelēm, medicīnas un arī optikas precēm. Pie pēdējām tad arī nedaudz pakavēsimies.

Ja jums ikdienā nepieciešams izmantot kādus no redzes korekcijas līdzekļiem vai interesē citas optikas preces, tad e-veikals Lensor.eu ir tieši tas, kas jums vajadzīgs.

Pasūtiet kontaktlēcas un to piederumus

E-veikalā Lensor.eu pieejamas dažāda veida kontaktlēcas un to piederumi. Varat pasūtīt tieši tādas lēcas, kādas jums redzes speciālists izrakstījis. Atliek tikai pasūtījuma formā norādīt atbilstošos kontaktlēcu parametrus. Lensor.eu e-veikalā varat iegādāties vienas dienas, divu nedēļu un mēneša kontaktlēcas, kā arī pagarinātās lietošanas lēcas. Pieejamas arī toriskās, multifokālās un krāsainās kontaktlēcas. Protams, e-veikalā pieejami arī visi lēcu apkopei un lietošanai nepieciešamie aksesuāri: uzglabāšanas konteineri, lēcu šķīdumi, pincetes un citas vajadzīgas lietas.

Kontaktlēcu lietotājiem ir izveidots īpaši ērts pakalpojums – kontaktlēcu abonements. Tas garantēs, ka paša izvēlētā režīmā regulāri saņemsiet jaunu lēcu pāri. Nebūs jāsatraucas, ka esat aizmirsuši veikt pasūtījumu.

Pērciet optiskās, datora un saulesbrilles

Lensor.eu veikals pēdējā laikā savu preču klāstu ir ievērojami paplašinājis, piedāvājot pircējiem ne tikai kontaktlēcas, bet arī brilles – gan optiskās, gan datora brilles, gan saulesbrilles. Lai gan briļļu iegāde attālināti var šķist sarežģīta, e-veikals Lensor.eu ir parūpējies par detalizētām norādēm un skaidrojumiem, kas palīdzēs izvēlēties tieši sev piemērotākās brilles, kuru rāmis atbilst sejas formai un izmēram, un lēcas ir tieši tādas, kādas izrakstījis optometrists vai oftalmologs. Pieejams plašs briļļu rāmji klāsts katra gaumei gan vīriešiem, gan sievietēm.

Zemas cenas un atlaides komplektiem

Kāpēc pirkt optikas preces Lensor.eu interneta veikalā? Tāpēc, ka tas ir ērti, veikals pieejams jebkurā vietā, laikā un ierīcē. Un īpaši būtiski – Lensor.eu spēj piedāvāt īpaši izdevīgas cenas. Zemas cenas veikalā ir katru dienu, kā arī regulāri tiek nodrošinātas atlaides un dažādi preču komplekti par īpaši zemu cenu. Vienmēr ir vērts ieskatīties akciju sadaļā, jo varbūt tieši jums vajadzīgās optikas preces varat nopirkt ar līdz pat 50% atlaidi.

Saņemiet preces sev ērtā veidā

Pirkumus no e-veikala Lensor.eu iespējams saņemt dažādos veidos. Katrs pircējs var izvēlēties sev ērtāko variantu. Piegāde iespējama gan uz optikas veikaliem, kas ir Lensor sadarbības partneri, gan ar kurjeru līdz namdurvīm, gan uz pakomātiem un citos veidos.

Vasarā tas ir īpaši ērti, jo droši var atpūsties jebkurā vietā un nesatraukties par kontaktlēcu vai briļļu iegādi, kas citā gadījumā nozīmētu atpūtas pārtraukšanu un došanos uz pilsētu, lai veiktu pirkumu klātienē optikas veikalā.

Piesakiet vizīti pie optometrista

Lensor.eu interneta veikalā arī iespējams ērti pieteikties vizītei pie optometrista, lai veiktu redzes pārbaudi, konsultētos un saņemtu lēcu vai briļļu recepti. Vizīti pie optometrista varēs pieteikt sev ērtā laikā un vietā. Pēc pieteikuma jums piezvanīs optikas salona pārstāvis, lai vienotos par sīkākām niansēm.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/reklamraksti/47188