Kā rūpēties par ādas veselību un labsajūtu vasarā

Āda kā mūsu lielākais un atklātākais orgāns vasarā saņem visu, ko daba un apkārtējā vide sniedz – sauli, vēju, karstumu, smiltis, kukaiņu kodumus, dārza darbus un citas gan patīkamas, gan ne tik patīkamas lietas. Tāpēc par ādas veselību un labsajūtu vasarā ieteicams padomāt īpaši. Kā to darīt? Dalāmies ar dažiem noderīgiem ieteikumiem, kurus jūs jau varbūt zināt un ievērojat, bet, ja nē, tad ieteicams tos ieviest savā vasaras rutīnā.

Regulāri un pietiekami jādzer ūdens

Karstā laikā un saulē mūsu ķermenis un āda vairāk svīst un straujāk zaudē mitrumu, tāpēc ir īpaši jāpiedomā, lai regulāri uzņemtu šķidrumu, vislabāk tīru ūdeni vai minerālūdeni, kam klāt ir dažādi mikroelementi. Ūdens pudelei vienmēr vajadzētu būt pa rokai. It īpaši, ja atrodaties pludmalē, ja līdzi ir mazi bērni, kuri arī ļoti ātri zaudē šķidrumu. Jāpadzeras ne tikai tad, kad slāpst, kas jau ir galējs organisma signāls, bet regulāri, kamēr vēl slāpes nav piemeklējušas.

Jālieto mitrinoši ādas kopšanas līdzekļi

Mitrināt ādu nepieciešams ne tikai no iekšpuses, bet arī ārpuses. Vasarā jāizvēlas viegli un mitrinoši ādas kopšanas līdzekļi, pielāgojot tos savam ādas tipam. Ja īsti nav skaidrības, kādu mitrinošo un kopjošo kosmētiku vasarā izvēlēties, noderīga būs dermatologa konsultācija. Vasarā īpaši noderīgs skaistuma produkts būs izsmidzināms termālais ūdens, ko var lietot, lai atvēsinātos. To var izmantot gan uz tīras ādas, gan uz kosmētikas.

Jāizvēlas ādas tipam piemērots saules aizsargkrēms

Protams, obligāts ādas kopšanas un aizsardzības produkts vasarā ir saules aizsargkrēms. Droša izvēle būs tiek aizsargkrēmi, kuri satur UVA un UVB filtrus, un to aizsardzības faktors ir vismaz 30-50 SPF. Arī aizsargkrēms jāpielāgo savam ādas tipam un jutībai. Lai izvēlētos piemērotāko, var konsultēties ar farmaceitu vai dermatologu, kurš arī sniegs rekomendācijas, kā uzturēties saulē droši, kā pasargāt tieši jūsu ādu.

Jāizvairās no atrašanās saulē dienas vidū

Lai āda neapdegtu un netiktu saņemts pārmērīgs UV starojums, vislabāk atrašanos saulē neplānot laikā no 11.00 līdz 15.00. Ja tomēr šajā laikā esat ārā, jāizvēlas plāns un nosedzošs apģērbs, vislabāk baltā vai gaišā krāsā. Pat neliels saules radīts apdegums ādai ir nopietns bojājums, kas nākotnē var veicināt nelabvēlīgas izmaiņas ādas šūnās. Ja gadījies saulē apdegt, noteikti jāapmeklē dermatologs, kurš novērtēs bojājumus un novēros ādas stāvokli dinamikā.

Saulē jāizmanto galvassega

Lai noēnotu seju un neļautu sejas ādai apdegt, kā arī pasargātu galvu no pārkaršanas, viens no vasaras obligātajiem aksesuāriem ir cepure, vislabāk ar platām malām, lai sniegtu lielāku ēnojumu. Par laimi, šādas cepures šobrīd ir modē, tāpēc tās veikalos ir pieejamas no visdažādākajiem materiāliem un dažādās krāsās.

Jānēsā kvalitatīvas saulesbrilles

Lai gan runa ir par ādas aizsardzību, nevar nepieminēt saulesbrilles. Galu galā zona ap acīm taču arī ir āda. Saulesbrilles aizsargā no UV stariem ne tikai pašas acis, bet arī ādu ap tām, aizkavējot mīmikas krunciņu veidošanos un pāragru novecošanos ādai acu zonā.

Jāizvēlas brīvs un dabīgu materiālu apģērbs

Vēl viena nepatīkama vasaras sezonas problēma ir intensīva svīšana, izsutumi un izsitumi, kas rodas zem apģērba. Lai no tā izvairītos, ieteicams izvēlēties ne pārāk piegulošu apģērbu, bet vilkt brīvāka piegriezuma drēbes un izvēlēties elpojošus, dabiskus materiālus, kas noteikti liks justies ādai labāk un uzlabos tās izskatu.

Jāsargā un jānovēro dzimumzīmes

Vasarā īpaši jāpievērš uzmanība dažādiem ādas veidojumiem, no kuriem izplatītākās ir tieši dzimumzīmes. Ja dzimumzīmju uz ķermeņa ir daudz, tad noteikti jāizvairās no ilgstošas uzturēšanās saulē, kā arī jākonsultējas ar dermatologu, kā drošāk aizvadīt vasaru un izbaudīt saules starus. Dzimumzīmes ieteicams pie dermatologa arī pārbaudīt. Ja pēc vasaras novērojat, ka kāda dzimumzīme ir mainījusies, kļuvusi lielāka, izplūdusi, sākusi asiņot, zvīņoties, tad dermatologs jāapmeklē nekavējoties, lai veiktu nepieciešamos izmeklējumus.

