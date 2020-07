Kā COVID-19 ietekmējis modes industriju?

COVID-19 ir skāris teju visas industrijas. Modes industrija nav izņēmums. Ir mainījušies gan pircēju ieradumi, gan modes zīmolu darbība. Daudzi apģērbu tīkli ir bankrotējuši, savukārt tie, kuri spējuši nodrošināt apģērbu iegādi internetā – guvuši peļņu.

Pieaug iepirkšanās internetā

Pandēmijas laikā daudzi cilvēki mainīja savus iepirkšanās paradumus. Ja pirms tam, lai iegādātos apģērbu vai kosmētikas līdzekļus cilvēki devās uz veikalu, tad šobrīd lielākā daļa to izvēlas darīt internetā. To atzīst arī Style24.lv pārstāvji, kuri tirgo kvalitatīvus un mūsdienīgus apģērbus internetā par izdevīgām cenām. Mēģinot izvairīties no sabiedriska kontakta, cilvēki pasūta uz māju gan ēdienu, gan apģērbu, gan citas nepieciešamas lietas. Tādā veidā ir iespējams ne tikai izvairīties no kontakta ar citiem cilvēkiem, bet arī ietaupīt laiku, kas mūsdienās ir ļoti dārgs. Apģērbu iespējams saņemt ar pakomātu starpniecību un šobrīd tas neaizņem vairāk par 1-3 darba dienām. Viena no lielākajām internetveikalu priekšrocībām ir tajā, ka apgērbu espējams iegādāties jebkurā diennakts laikā, savukārt fiziskajiem veikaliem ir ierobežots darba laiks.

Populāri zīmoli palīdz ražot aizsargmaskas

Daudzi populāri zīmoli, tostarp, Nike un Prada ir likuši lietā savas ražošanas jaudu, lai palīdzētu izgatavotu gan maskas, gan aizsargtērpus. Savukārt Amerikāņu uzņēmums “Crocs” katru dienu piegādā slimnīcām 10 000 polimēra čību. Šie nav vienīgie zīmoli, kuri palīdz cīņā ar COVID-19 – lielākā daļa lielo apģērbu zīmolu ir daļu darbaspēka novirzījuši, lai palīdzētu ar aizsargmasku un aizsargtērpu ražošanu. Savukārt kosmētikas ražotāji palīdz ar dezinfekcijas līdzekļu ražošanu.

Modes nedēļas atcelšana

Modes industrijā regulāri norisinājās dažādas modes nedēļas, kurās cilvēki tika iepazīstināti ar jaunākajām modes tendencēm. Sakarā ar to, ka šobrīd nav iespējas pulcēties lielam cilvēku skaitam, tiek atceltas arī modes nedēļas. Piemēram, pandēmijas dēļ Parīzes un Milānas modes nedēļu ietvaros paredzētie pasākumi notika bez skatītāju klātbūtnes. Tā vietā tiek domāts pie dažādiem mūsdienīgiem risinājumiem, piemēram, digitālajām modes konferencēm. Viens ir skaidrs – šajos laikos ir nepieciešama inovatīva un radoša domāšana, lai piesaistītu uzmanību arī brīdī, kad valstī valda karantīnas režīms. Tie zīmoli, kuri liek lietā radošumu noteikti ir ieguvēji.

Jauns aksesuārs – sejas maska

Pieaugot pieprasījumam pēc sejas maskām, pieaug arī dažādu dizaineru izdoma, veidojot šīs maskas. Šobrīd ir iespējams iegādāties dažāda stila un dizaina maskas, piemērojot tās savai gaumei. Cilvēkiem ir iespējams pat pasūtīt tieši sev dizainētu masku. Tādā veidā masku nēsāšana nu jau kļuvusi ne tikai par nepieciešamību, bet arī par modes lietu. Iespējams, ka šādā veidā ir iespējams paaugstināt to cilvēku skaitu, kuri savai drošībai izvēlas sejas masku. Arī Latvijā ir pieejamas dažāda dizaina sejas maskas, kuras izstrādājuši dažādi populāri modes dizaineri.

Iespējamas milzu atlaides

Daudzi eksperti paredz, ka cīnoties par pircēju maciņiem, apģērbu tirgotājiem būs nepieciešams piedāvāt milzu atlaides. Piemēram, Vācijā tieši apģērbu sektors ir visvairāk nobažījies par par lielāko bankrotu skaitu. Protams, varētu likties, ka apģērbs noteikti ir tā lieta, kas nebojājas. Tomēr tā gluži nav. Modernus apģērbus ir iespējams pārdot tikai sezonas sākumā, bet pēc tam to vērtība strauji krītas. Piemēram, marta vidū, kad Vācijai nācās slēgt veikalus karantīnas dēļ, skatlogos vēl bija iespējams redzēt pavasara kolekciju. Savukārt aprīļa beigās, kad veikali atsāka savu darbību, bija jāpiedāvā jau vasaras garderobe. Tā rezultātā daudzās noliktavās izveidojās nepārdoto preču pārpalikums. Piemēram, Vācijā tiek lēsts, ka tās bijušas apmēram 300 miljonu apģērbu vienības. Skaitļi tik tiešām ir satraucoši. Protams, liela daļa veikalu uzlaboja savus interneta veikalu pārdošanas apjomus, tomēr tas tik un tā nespēja palīdzēt pārvarēt šo krīzi. Tā rezultātā ļoti liela iespēja, ka veikali mums piedāvās iegādāties apģērbus ar lielām atlaidēm.

Covid-19 būtiski ietekmējis visas industrijas. Arvien vairāk cilvēku izvēlas iegādāties apģērbu internetā, neizejot no mājām. Liela daļa cilvēku joprojām strādā no mājām, tāpēc sarūk arī dažādu ofisa drēbju iegādes apmēri. Līdz modes industrija pilnībā atgūsies, noteikti paies vairāki gadi līdz dzīve pasaulē atgriezīsies ierastajās sliedēs.

