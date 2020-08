Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 21.augusta numurā:

* Lakstīgalu iela Ogrē – latvisko vērtību satikšanās vieta

Tie, kas ikdienas gaitās Ogrē dodas pa Lakstīgalu ielu, noteikti ielas viducī, no abām pusēm labi pārredzamā vietā, ir pamanījuši prāvu, no ozolkoka izgatavotu Mātes Lakstīgalas skulptūru, bet tikai retais ir iedomājies pavērst skatu uz augšu, kur uz koku stumbriem ērti iekārtojušās vēl 15 atšķirīgas un unikālas metāla Lakstīgalas. Katra no tām ir ar savu stāstu par šajā ielā agrāk un tagad dzīvojošiem cilvēkiem.

Lakstīgalas Ogrē, Lakstīgalu ielā, uzstādītas pērn, projektu konkursa "Veidojam vidi ap mums" ietvaros, godinot Lakstīgalu ielas iedzīvotājus. Projekta "Lakstīgala" pieteicēji un īstenotāji – Lakstīgalu ielā dzīvojošā Kronbergu ģimene.

* Ogotājiem un sēņotājiem jāuzmanās – Turkalnes mežos manīts lācis;

* Lētāk, bet, vai tiešām labāk?

Tā par kopš 1.aprīļa mainīto valsts kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtību jautā žurnāliste Dzintra Dzene.

* Tradicionālā zemnieku un lauksaimnieku diena Meņģelē;

* Turpinās akcija "ApGLEZNO un noBILDĒ arī Tu savu pastkastīti!";

* Ar plostu pa Daugavu: Lielvārde, Kaibala, Dzelmes

"Ceru, ka uz šo rakstu atsauksies pieminētā projekta realizētāji un pastāstīs kaut ko vairāk par padarīto un nākotnes iecerēm, jo ir paveikts milzīgs darbs, kas noteikti turpināms. Domāju, ja būs iniciatīva, sabiedrība arī būs gatava iesaistīties ieceres tālākā realizācijā gan ar talkām, gan citādos veidos!" tā raksta nobeigumā tā autors – lielvārdietis Mārtiņš Bļodons.

* Sports: Ogre jau trešo reizi godam uzņēmusi Prezidenta balvas kārotājus; Ogres novada vieglatlētiem 10 medaļas Vīlandē; Ogres novusistiem zelts un divas bronzas.

Ogres novada sporta centra audzēknis Artūrs Pastors jau kārtējo reizi pierādīja, ka šobrīd ir ātrākais sprinteris Baltijā 400 m distancē. Sacensību pirmajā dienā viņš šajā disciplīnā triumfēja ar rezultātu 47,35 sekundes. Viņa treneris ir Zigurds Kincis. Vēl Artūrs Latvijas izlases sastāvā startēja 4x100 m stafetes skrējienā, bet tajā latvieši izstājās, jo tika nomests stafetes kociņš.

