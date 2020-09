5 iemesli, kāpēc bīdāmie vārti ir laba izvēle privātmājām

Apkārtējā vide vistiešākajā veidā ietekmē mūsu labsajūtu un ikdienas dzīves kvalitāti, tāpēc tiecamies to veidot ērtu, skaistu un patīkamu. Mājoklis un tā apkārtne šajā ziņā ieņem vienu no būtiskākajām lomām, jo tur pavadām daudz laika, tur vēlamies atpūsties, uzkrāt spēkus, tāpēc pievēršam uzmanību tam, kā veidojam un iekārtojam savu māju un tās piegulošo teritoriju. Šajā ziņā nav nesvarīgu lietu, katrs sīkums ir būtisks, pat īpašuma teritorijas vārti.

Teritorijas vārti ietekmē mūsu ikdiena gaitas, ērtības un noskaņojumu. Diezin vai kāds vēlas ik dienu noņemties ar vārtiem, kuri ir neparocīgi, varbūt arī nekvalitatīvi un neatbilst lietotāju vajadzībām. Ar vārtiem ir darīšana pat vairākas reizes dienā, tāpēc, lai saglabātu labu noskaņojumu un izvairītos no neērtībām ik reizi, kad tiek izmantoti vārti, ir svarīgi privātmāju vai citu īpašumu aprīkot ar kvalitatīviem un piemērotiem vārtiem.

Privātmājām viena no labākajām izvēlēm ir bīdāmie vārti, kas aprīkoti ar automātiku un pieskaņoti īpašuma arhitektūrai. Lūk, vismaz pieci iemesli, kāpēc aprīkot privātīpašumu tieši ar bīdāmajiem vārtiem ir laba doma.

1. Bīdāmie vārti neaizņem pagalma un ielas teritoriju

Bīdāmie vārti kustas paralēli žogam, neaizņemot papildu teritoriju, kā tas ir ar veramajiem vārtiem, kuriem vajadzīga zona tajā pusē, uz kuru vārti veras. Vēršanās zonai vienmēr jābūt brīvai, tāpēc to nevar izmantot citiem nolūkiem. Ja pagalms ir neliels, tad sanāk zaudēt būtisku teritorijas daļu. Bīdāmie vārti ir daudz praktiskāks un ērtāks risinājums, jo netiek “iztērēta” teritorija, kas noderētu citām vajadzībām.

Piemēram, ja ir bīdāmie vārti, tad automašīnu var novietot pat 20 cm attālumā no tiem, tas netraucēs vārtu darbību.

2. Var ierīkot arī nelielās un nestandarta vietās

Bīdāmo vārtu specifika ir atbilstoša, lai tos varētu ierīkot arī tādās vietās, kur citi risinājumi nav iespējami. Bīdāmie vārti atrodas augstāk no zemes, tāpēc tos var ierīkot arī tad, ja iebraucamais ceļš vai pagalms ir nelīdzens. Veramo vārtu darbība šādā gadījumā būtu apgrūtinoša. Tāpat arī izteikti platām iebrauktuvēm bīdāmie vārti ir piemērotāki, jo tie saglabā savu konstrukciju stingrību un ģeometriju, kas veramajiem vārtiem ir apgrūtinoši, jo var deformēties. Lai ierīkotu bīdāmos vārtus, nepieciešama tikai vārtu izmēra vieta uz vienu vai otru pusi no vārtiem.

3. Kopā ar automātisko sistēmu sniedz būtiskas ērtības

Ja veramie vārti ne vienmēr tiek aprīkoti ar automātisko vadības sistēmu, tad bīdāmie vārti visbiežāk tie izvēlēti komplektā ar automātiku, jo manuāla to atvēršana un aizvēršana nav tik parocīga. Bīdāmie vārti kombinācijā ar automātisko vadību ir nozīmīgs ieguldījums īpašuma iemītnieku ērtībās un ikdienas komfortā jebkurā diennakts stundā, jo:

- nav manuāli jāatver un jāaizver vārti;

- sliktos laika apstākļos nav jāizkāpj no automašīnas;

- ir mazāks risks gūt traumas ar vārtiem un apskādēt, piemēram, automašīnu;

- bīdāmo vārtu automātiku iespējams pielāgot lietotāja vajadzībām un vēlmēm

(pults, koda atslēga, aplikācija, pirkstu nospiedumu lasītājs u.c.).

4. Ziemā sniegs netraucē vārtu darbībai

Ziemā sniegs ir viens no faktoriem, kas var kavēt laikus doties ārā no mājas, jo tas ir jānotīra, lai atvērtu vārtus un izbrauktu no pagalma. Ja ir bīdāmie vārti, situācija ir daudz vienkāršāka. Sniegs nekāda veidā netraucē vārtu darbību, jo vārti atrodas augstāk virs zemes, tāpēc nav obligāti jāņem rokā lāpsta, lai pirms sēšanās auto notīrītu zonu pie vārtiem. No rīta tas ietaupīs diezgan daudz laika un aiztaupīs fizisku piepūli, kas pirms došanās dienas gaitās nemaz nav tik patīkami.

5. Automatizēti bīdāmie vārti – būtisks ieguvums drošībai

Vārtus un žogu īpašumam uzstāda ne tikai estētiskiem nolūkiem, bet arī tāpēc, lai skaidri norādītu sava īpašuma teritoriju un palielinātu gan mantisko, gan fizisko drošību. Bīdāmie vārti šajā kontekstā ir būtisks papildinājums, jo tie paaugstina drošības barjeru, neļaujot īpašumā iekļūt nepiederošām personām. Vārtu automātika ir kontrolējama tikai konkrētam personu lokam, kam ir pieeja vadības mehānismam, pieejama pults, zināms kods vai ir pieeja aplikācijai.

Noziedznieki arī labi prot novērtēt, kādas ir īpašuma drošības barjeras, izvēloties par mērķiem tos, kuros iekļūt ir vieglāk. Bīdāmie vārti, kas veras automātiski, arī mazinās vajadzību izkāpt no auto, piemēram, nakts laikā, kas var būt bīstami, ja māja atrodas ne tajā drošākajā apkaimē. Protams, vārti arī ir barjera, kas pasargā pagalmā esošos bērnus un mājdzīvniekus gan no nevēlamiem skatieniem, gan nejaušas izskriešanas uz ielas.

