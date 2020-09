Ko darīt, ja beidzies OCTA polises termiņš?

Latvijas likumdošana paredz, ka ikvienam transportlīdzeklim, kurš piedalās ceļu satiksmē, jābūt aprīkotam ar derīgu OCTA polisi. Transportlīdzekļa apdrošināšanas derīguma termiņi ir dažādi – 3 mēneši, 6 mēneši, 9 mēneši un 12 mēneši.

Neatkarīgi no tā, uz kādu termiņu iegādāta apdrošināšana, var gadīties nepatīkama situācija - autovadītājs aizmirst, kad polise iegādāta, tādējādi iepriekšējās polises termiņš beidzies, savukārt jauna polise nav iegādāta. Kļūdīties, protams, ir cilvēcīgi, tomēr Tev noteikti vajadzētu zināt, kā rīkoties, ja esi nonācis šādā situācijā.

Kādēļ vajadzīga OCTA polise?

Ja Tu piedalies ceļu satiksmē ar transportlīdzekli, kuram nav derīgas OCTA polises, Tu riskē saņemt naudas sodu un soda punktus, kas, protams, ietekmēs Tavu kā autovadītāja reputāciju.

Turklāt, ja transportlīdzeklis, kuram nav derīgas OCTA polises, izraisa ceļu satiksmes negadījumu, autovadītājam patstāvīgi jāsedz radušies zaudējumi, tādējādi ietekmējot arī finansiālo labklājību.

Ņem vērā - pat tad, ja Tavam transportlīdzeklim ir derīga OCTA polise, negadījuma rezultātā tiks ietekmēta Tava bonus malus klase, tomēr varēsi neuztraukties par radītajiem zaudējumiem, jo tos segs apdrošinātājs! Līdz ar to, OCTA polise ir ne tikai obligāta prasība, bet zināmā mērā arī Tavas finansiālās drošības garants.

Ko darīt, ja beidzies OCTA polises termiņš?

Mirklī, kad atklāj, ka beigusies Tava transportlīdzekļa OCTA polise, Tu noteikti domāsi par to, cik izmaksās jauna polise un to, kā to iegādāties pēc iespējas lētāk un ātrāk. Šādā gadījumā vairums cilvēku apsver tādu variantu kā vienas dienas atļauja, tomēr jāsaprot, ka šī atļauja neaizvieto OCTA apdrošināšanas polisi.

Vienas dienas atļauja nepieciešama tad, ja transportlīdzekli nepieciešams nogādāt līdz tehniskās apskates stacijai, taču ar noteikumu, ka transportlīdzeklim vēl nav beidzies OCTA polises termiņš (lasīt tālāk).

Kā jau iepriekš minēts, OCTA polisi var iegādāties uz 3, 6, 9 vai 12 mēnešiem, tātad, ja pamani, ka Tavam transportlīdzeklim beigusies apdrošināšana, Tev jebkurā gadījumā nāksies iegādāties polisi uz kādu no šiem termiņiem.

Nav iespējams iegādāties apdrošināšanas polisi uz vienu dienu, tādēļ, līdz ko pamani, ka beigusies iepriekšējā OCTA polise, pastāv tikai viens variants - nekavējoties iegādāties jaunu.

Latvijā ir daudz apdrošināšanas kompāniju, kas piedāvā iegādāties OCTA polisi par pieņemamu cenu, tomēr noteikti jāizvēlas ne tikai izdevīgs piedāvājums, bet arī uzticams apdrošinātājs, tādēļ izvēlies Octas.lv! Ienāc, ievadi nepieciešamos datus un apskati lēta octa piedāvājumus savam transportlīdzeklim.

Kā pārbaudīt OCTA polises termiņu?

Ikdienas steigā mēdzam aizmirst par to, ka jāpagarina OCTA polise, tādēļ, lai nerastos pārpratumi, noteikti vajadzētu iestatīt atgādinājumu mobilajā tālrunī vai, piemēram, ierakstīt atgādinājumu plānotājā.

Ja kādā mirklī Tevi māc šaubas par to, cik ilgi vēl derīga Tava transportlīdzekļa apdrošināšana, izvēlies kādu no opcijām, lai pārbaudītu OCTA polises termiņu:

● Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD)

Viens no populārākajiem veidiem, kā pārbaudīt OCTA polises derīguma termiņu, ir Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) interneta vietnē vai mobilā tālruņa aplikācijā. Šī opcija gan nav bezmaksas - pieprasījums maksā 1 eiro.

● Portāls Octas.lv

Ja neproti izmantot CSDD e-pakalpojumus vai nevēlies maksāt par pieprasījumu 1 eiro, ņem vērā, ka pārbaudīt OCTA polises derīguma termiņu iespējams arī bezmaksas – portālā Octas.lv. Lai pārbaudītu polises termiņa beigu datumu, nepieciešams ievadīt sava transportlīdzekļa reģistrācijas un reģistrācijas numuru.

Esi uzmanīgs un vērīgs - OCTA polise būtu jāpārbauda arī tad, ja transportlīdzeklis, ar kuru pārvietojies, nepieder Tev! Protams, par to, vai transportlīdzeklim ir derīga OCTA polise, atbildīgs transportlīdzekļa īpašnieks, tomēr, pārbaudot termiņu, Tu izvairīsies no liekām

galvassāpēm un palīdzēsi reālajam īpašniekam izvairīties no problēmām!

Mūsdienās apdrošināšanu iespējams noformēt pavisam ātri un vienkārši, turklāt tas iespējams, neizejot no mājas. Iegādāties apdrošināšanas polisi internetā ir viegli un droši – tas ietaupa daudz laika, turklāt izdevumi nereti ir mazāki, nekā tad, ja polises iegādei tiktu piesaistīts aģents.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/reklamraksti/47947