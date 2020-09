Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 18.septembra numurā:

* Klajā nākusi skolēnu veidotā grāmata "Ikšķile teiku līkločos"

Grāmatā iespējams sastapt gan zvērus, kas būvējuši Daugavu, gan milzu samus, kuri uzmetuši Ikšķiles pili pašam Meinardam uz īkšķa. Teikās neiztrūkst arī kāds ļauns pūķis, kāds mantkārīgs karalis, bārenīte, trīs ķīnieši, trīs Ādami, kā arī daudzi citi neparasti varoņi.

* Vakances mūsu novadu pašvaldībās

Pretendenti uz Lielvārdes novada Kultūras centra direktora amatu dokumentus lūgti iesniegt personīgi Lielvārdes novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā. Pašvaldība Kultūras centra direktoram sola atalgojumu 1426 eiro apmērā (pirms nodokļu nomaksas).

* Pie vēsturiskās Lielvārdes mācītājmuižas atklāta 60 metrus gara laipa

Aizvadītās nedēļas nogalē, 12.septembrī, pie vēsturiskās Lielvārdes mācītājmuižas atklāta 60 metrus gara laipa, piedāvājot publiski pieejamas pastaigas gan baudot dabu, gan vērojot putnu daudzveidību dabas liegumā "Daugava pie Kaibalas". Laipa būs pieejama putnu vērošanai no pavasara līdz rudenim, netraucējot putnus.

* Kā Ogrē sokas ar infrastruktūras sakārtošanas darbiem?

P.Špakovskis informē, ka noslēgušies iepirkumi arī par Egļu, Rožu un Blaumaņa ielas pārbūvi, Steigu ielas asfaltbetona seguma atjaunošanu Ogresgalā, gājēju ietves un veloceliņa izbūvi posmā no Ogres līdz Ogresgalam, kā arī luksoforu izbūvi Ogrē, Vidus prospekta un Zilokalnu prospekta krustojumā.

Vairāk – jaunajā "OVV".

* Domāju tā: Par pie Līkā tilta rūsējošām slēdzenēm un neesošām atkritumu urnām

"Ogrē esmu tikai otro gadu, laikam tāpēc arī mani nedaudz mulsina novērotais. Pirmkārt, daudzās saslēgtās slēdzenes pie Līkā tilta margām, no kurām lielākā daļa jau ir sarūsējušas un tāpēc ļoti disharmonē ar skaistajām puķu kastēm. Varbūt daudziem laulība arī jau “sarūsējusi”, bet slēdzene vēl rūsē un karājas kā uzticības simbols. Rīga, Parīze un citas pilsētas jau ir atteikušās no šādas laulību ceremonijas prakses, tilti ir atbrīvoti no slēdzenēm," tā Egils Straupe.

* Izplatītākie mīti par jauna darba meklēšanu

Ja pašreiz esat darba meklētājs, palīdzēt var darba sludinājumu portālu izstrādātais risinājums - vienota sistēma, kur nav jādomā par formatējumu, jo CV dizains tiek izveidots automātiski. Tas ir ērti pārskatāms gan pašam tā veidotājam, gan darba devējam, turklāt, izveidojot CV vienotajā sistēmā, darba meklētājs var būt drošs, ka atstās labu iespaidu uz darba devēju.

Vairāk – jaunajā "OVV".

* Ekskursija: Spāres muiža – Ventspils – Kabiles muiža;

* "Oveselības" dažādie piedāvājumi;

* Sports: Ogres NSC jaunajiem vieglatlētiem 22 medaļas sacensībās vieglatlētikā; Saskaitīti Ķeguma un Rembates veselības apļi; Ķeguma atlēti – LSVS sporta spēļu vicečempioni!

