Kāpēc izvēlēties "Ignitis Latvija" dabasgāzes piegādes pakalpojumu

Dabasgāzes tirgus jau krietnu laiku arī Latvijā ir atvērts visiem ieinteresētajiem pakalpojuma sniedzējiem, tāpēc patērētājiem vairs nav obligāti jāizmanto viena uzņēmuma piedāvājums, bet ir brīva iespēja izvēlēties to dabasgāzes piegādes pakalpojumu, kas šķiet izdevīgāks un piemērotāks savām patēriņa vajadzībām.

"Ignitis Latvija" ir viens no uzņēmumiem, kas pārliecinoši ienācis Latvijas dabasgāzes tirgū. Tie uzņēmumi, kuri izmanto dabasgāzi vai plāno to sākt darīt, noteikti var uztvert šo dabasgāzes piegādātāju kā uzticamu un pieredzējušu. Uzziniet, kādas ir "Ignitis Latvija" būtiskākās konkurences priekšrocības un kāpēc ir vērts izskatīt iespēju slēgt līgumu par dabasgāzes piegādi tieši ar šo pakalpojuma sniedzēju.

Individuāli un konkurētspējīgi piedāvājumi, izvērtējot klienta vajadzības

"Ignitis Latvija" ir uzņēmums ar starptautisku pieredzi un augstu kompetences līmeni, kas ļauj strādāt tā, lai fokusētos uz katra klienta individuālajām vajadzībām un specifisko situāciju attiecībā uz energoresursu patēriņa paradumiem un vajadzībām. Gan esošie, gan jaunie klienti, kuri domā par sadarbību ar "Ignitis Latvija", var būt droši, ka kompetenti speciālisti ir izvērtējuši viņu situāciju un piedāvā pārdomātu un tieši uz klienta vajadzībām vērstu sadarbības piedāvājumu. Pieredzējuši darbinieki palīdz katram klientam izvērtēt, vai uzņēmuma dabasgāzes izdevumus iespējams samazināt, kā arī piemeklēt piemērotāko pakalpojuma veidu un tarifa plānu.

Drošas un stabilas dabasgāzes piegādes

"Ignitis Latvija" ir Lietuvas enerģētikas milža "Ignitis Group" meitasuzņēmums, kas apliecina to, ka uzņēmums ir stabils un nopietns tirgus spēlētājs, ar kuru klienti var rēķināties ilgtermiņā. "Ignitis Latvija", ievērojot labas pārvaldības principus un sadarbojoties ar uzticamiem partneriem, spēj saviem klientiem nodrošināt stabilas un drošas dabasgāzes piegādes. Jau šobrīd tiek nodrošināta stabila dabasgāzes piegāde uzņēmumiem, valsts sektora iestādēm un iedzīvotājiem, apmierinot vairāk nekā pusmiljona klientu vajadzības pēc enerģijas.

Dažādi dabasgāzes piegādes avoti

Vēl viena no "Ignitis Latvija" konkurences priekšrocībām ir tā, ka dabasgāzei ir diversificēti avoti, kas ir vēl viens nosacījums drošām un stabilām piegādēm. 40% no piegādātās dabasgāzes nāk no LNG Klaipēdas termināla. Tas ļauj iegūt lielāku neatkarību no Krievijas dabasgāzes, kā arī sniedz augstāku ģeopolitisko neatkarību uzņēmuma klientiem. Vienmēr izcils klientu serviss Uzņēmuma "Ignitis Latvija" ilggadējā un starptautiskā darba pieredze ir palīdzējusi izstrādāt nevainojamus klientu apkalpošanas standartus, kas vienmēr tiek ievēroti gan tiešā, gan attālinātā saskarsmē ar klientiem. Apzinoties, cik nozīmīga loma sadarbībā ir tieši klientu apkalpošanas veidam un metodikai, uzņēmums nepieļauj atkāpes no pašiem augstākajiem standartiem. Klientiem ir iespēja sazināties ar pakalpojuma sniedzēju sev ērtākajā veidā, saņemt individuālas konsultācijas un operatīvu palīdzību problēmsituāciju risināšanā.

Kāpēc izvēlēties dabasgāzi?

Dabasgāze ir efektīvs un videi saudzīgs resurss, ko plaši izmanto visā pasaulē. Apvienojot to ar modernām apkures ierīcēm, ir iespējams nodrošināt augstas efektivitātes un saudzīgu energoresursa patēriņu. Lai gan dabasgāze nav atjaunojams resurss, tai ir zemi CO2 izmeši. Arī pelnu, sodrēju, smakas un citu izmešu apjoms ir ievērojami zemāks, ja salīdzina ar citiem izplatītiem kurināmā veidiem, piemēram, oglēm vai koksni. Tie ir pamatoti iemesli, lai apsvērtu dabasgāzes kā pamata energoresursa izmantošanu uzņēmumā, izvērtējot arī ietekmi uz uzņēmuma budžetu.

Kāpēc izvērtēt dažādu piegādātāju piedāvājumus?

Atvērtais tirgus sniedz klientiem daudz plašākas izvēles iespējas, tāpēc ir ieteicams ik pa laikam pārskatīt savus līdzšinējos sadarbības līgumus par energoresursu piegādi un izvērtēt, cik tie ir izdevīgi un atbilstoši jūsu vajadzībām. Iepazīstoties ar dažādiem pakalpojuma piedāvājumiem un tos savā starpā salīdzinot, būs vieglāk izvēlēties piedāvājumu, kam ir izdevīgākā cena, kā arī atrast uzņēmumam individuāli pielāgotu pakalpojumu. Daudzi dabasgāzes patērētāji pieraduma un ērtību pēc joprojām pakalpojumu pērk no vēsturiskā piegādātāja, nemaz neapsverot citas iespējas. Tas ir diezgan tuvredzīgi, jo iepazīšanās ar piedāvājumiem jau vēl neuzliek nekādas saistības, bet sniedz objektīvu skatu uz reālo tirgus situāciju un iespējām samazināt uzņēmuma izdevumus par energoresursiem, tajā skaitā arī dabasgāzi.

