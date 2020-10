Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 13.oktobra numurā:

* Lielvārdieši ar jaunu grāmatu godina Edgara Kauliņa piemiņu

Savās atmiņās par priekšsēdētāju Edgaru Kauliņu dalījās gan viņa bijušais kolēģis Jūlijs Beļavnieks no Madlienas, gan arī publicists Ēriks Hānbergs, kurš bija ieradies no otrpus Daugavas, no Birzgales. Tāpat pasākumā piedalījās arī E.Kauliņa pēcnācēji no viņa dēla Bruno puses, jaunās grāmatas līdzautori un vienkārši bijušie kolhoznieki, kuri savu bijušo priekšsēdētāju vēl joprojām piemin tikai ar labu vārdu.

* 16.oktobrī Ogrē ieradīsies iekšlietu ministrs;

* Akadēmiķis, mūsu novadnieks Ivars Kalviņš ievēlēts par jauno Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentu;

* Ogrē intensīvi turpinās darbi vairākos nozīmīgos infrastruktūras objektos

Aizvadītajā nedēļā Ogrē uzsākta rotācijas apļa izbūve Ogrē, Rīgas ielas un Kalna prospekta krustojumā, un no 5.oktobra satiksme Kalna prospektā, posmā no Skolas ielas līdz šosejai A6 Rīga – Daugavpils, ir slēgta.

* Ķegumā turpinās infrastruktūras sakārtošanas darbi;

* Suntažos īstenots dzīvē "Atmiņu ceļa" projekts

Suntažu pagasta iedzīvotāju iniciatīvas grupa "Represēto bērni" (koordinatore Dzidra Sproģe, Ausma Baumeistere, Dace Čakare) Ogres pašvaldības projektā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” īstenojusi projektu "Atmiņu ceļš" (kopējās darbu izmaksas 1499,19 eiro, Suntažu pašvaldības finansējums 544,50 eiro).

* Covid – 19 izplatības mazināšanai nosaka stingrākus pulcēšanās ierobežojumus;

* Ļauj ielūkoties "Lai dzīvo Bušona!" aizkulisēs

"Šī ir īpaša izrāde mūsu repertuārā, jo līdz šim nekad neesam iestudējuši klaji politiskas izrādes. Šis ir politisks farss, kam franču autori devuši apzīmējumu – "eirofarss". Tas ir stāsts par nelielas apdzīvotas vietas mēģinājumiem, centieniem izdzīvot šajā globalizācijas laikā, un šie centieni ir visai drastiski, ar franču humoru.

Un vēl, – man simpatizē, ka šajā lugā tās varoņi daudz runā par savas vietas patriotismu. Sākumā tas ir izdzīvošanas jautājums, bet lugas gaitā viņi kļūst par īstiem patriotiem," saka J.Kaijaks.

* Praktiski un noderīgi: Superoga ķirbis – ko tas spēj?

